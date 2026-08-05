Cristiano Ronaldo mostra la sua incredibile collezione di supercar

Si diceva che fosse il proprietario de La Voiture Noire, la Bugatti più costosa della storia. Così non è ma c'è da dire che Cristiano Ronaldo si può consolare del mancato acquisto con un garage da mille e una notte. È bastato un post su Instagram che lo ritrae tra alcune delle sue supercar per far brillare gli occhi degli appassionati.

Battiti a mille per una serie di tesori su ruote: Bugatti, Ferrari e non solo fanno parte della collezione di auto di Cristiano Ronaldo. Ecco di che modelli si tratta.

Qualcuno ha detto esclusive?

Possedere una Bugatti per molti è un punto di arrivo, raggiungimento di un sogno lungo anche una vita. D'altra parte però se guadagni più di 200 milioni di euro all'anno da qualche parte dovrai mettere tutti quei soldi, e le auto sono sempre un buon investimento. Così ecco comparire una Bugatti Centodieci (8 milioni di euro, personalizzazioni escluse) e una Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (circa 2,5 milioni di euro). E via, una decina di milioni almeno spalmati su due auto.

Preferite le Ferrari? Eccovi servite una Purosangue (450.000 euro) accompagnata da due pezzi da 90 nati in quel di Maranello: Ferrari Monza SP1 (1,6 milioni di euro) e Ferrari Daytona SP3 (2 milioni di euro). Due delle 3 supercar della serie Icona, prodotte in tiratura limitata (100 esemplari la prima, 599 la seconda). Siamo pronti a scommettere che da qualche parte si nasconde anche una SP2 Monza. Altrimenti, caro Cristiano, come puoi dormire sereno sapendo che la collezione non è completa?

C'è da dire che CR7 pare avere una vera passione per il Cavallino Rampante (e chi non ce l'ha?) e nella sua collezione di supercar ha anche una Ferrari F12tdf (appena 799 esemplari prodotti)

E tutto il resto

Non di sole Bugatti e Ferrari vive il collezionista Cristiano Ronaldo, ma di ogni supercar esclusiva prodotta. E così ecco comparire anche una McLaren Speedtail (2,4 milioni di euro), la McLaren più veloce della storia. Sullo sfondo, al fianco della F12tdf c'è quella che sembra essere una Maserati GT2 Stradale. Poi compare anche la Mercedes-AMG One, hypercar nata dalla Formula 1: 1.063 CV per 2,7 milioni di euro.

Voi che dite, qual è la vostra supercar preferita?