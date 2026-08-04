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Il declino del diesel e il sorpasso dell'elettrico

In Italia le auto elettriche vendono più del diesel, insidiato anche dal GPL. È il momento dei saluti?

Vendite auto diesel vs auto elettriche
Foto di: Motor1 Italy
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 13:00
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Il sorpasso non è di oggi ma è di quelli che non lasciano indifferenti: le auto elettriche vendono più del diesel e rappresentano ormai l'8,1% delle immatricolazioni. Il diesel continua la discesa e tra gennaio e luglio 2026 si sono prese appena il 6,8%. Una situazione completamente ribaltata rispetto allo stesso periodo del 2025, quando la situazione era 5,2% per le BEV e 10% per le diesel.

Siamo ormai davanti a un'estinzione avanzata, frutto di scelte politiche, tecnologie sempre più avanzate e crisi geopolitiche che incidono sui costi. 

A quando l'addio?

L'avvicendamento tra diesel ed elettrico è avvenuto a febbraio: se infatti a gennaio il gasolio ancora teneva (7,3% contro 6,6%) a febbraio le auto a batteria hanno accelerato, complici gli incentivi arrivando al 7,3% delle immatricolazioni contro il 6,9% del diesel. Da quel momento non c'è più stata storia. 

Alimentazione Immatricolazioni gennaio/luglio 2025 Immatricolazioni gennaio/luglio 2026
Diesel 45.953 unità 34.914 unità
Elettrico 32.168 unità 69.528 unità

Come detto più volte e ribadito all'inizio di questo articolo il declino del diesel ha più ragioni: la stretta sulle emissioni (Europa, diciamo a te) ha giocato la sua parte, assieme alle scelte di varie amministrazioni locali e regionali di inserire anche le diesel Euro 6 nel gruppo delle auto da stoppare in caso di blocchi del traffico. Poi la fatidica goccia: rivedere le accise sui carburanti e la crisi in Medio Oriente, con i prezzi del diesel alle stelle, toccando livelli record. 

Basta poi guardare il listino per farsi un'idea: le auto diesel sono sempre meno, alcune resistono grazie all'elettrificazione leggera - leggasi mild hybrid - altre semplicemente mollano il colpo. Così anche il GPL, anch'esso in discesa, cala meno del diesel e lo supera (6,9% del mercato). Semplicemente costa meno, anche se impone una scelta da un numero ridotto di modelli. 

Alimentazione Quota mercato gennaio/luglio 2025 Quota mercato gennaio/luglio 2026
Diesel 10% 6,8%
Elettrico 4,9% 8,1%
GPL 9,2% 6,9%

Le auto diesel in vendita in Italia

Ecco la lista di tutte le auto diesel attualmente in vendita in Italia:

Alfa Romeo: Giulia, Stelvio, Tonale

Audi: A3 allstreet, A3 sedan, A3 Sportback, A5, A5 Avant, A6, A6 allroad, A6 avant, A8, Q2, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q5 Sportback, Q7, Q8, Q9

BMW: Serie 1, Serie 2 Active Tourer, Serie 2 Coupé, Serie 2 GC, Serie 3, Serie 3 Touring, Serie 4 Cabrio, Serie 4 Coupé, Serie 4 GC, Serie 5, Serie 5 Touring, Serie 7, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7

Citroen: Berlingo

Cupra: Formentor, Leon, Leon Sportstourer

DR: PK8

DS: N°4

Evo: Cross 4

Fiat: Doblò, Qubo

Ford: Focus, Focus Wagon, Ranger, Tourneo Connect 

Hyundai: Tucson

ICH-X: K2

Ineos: Grenadier

Isuzu: D-Max

KGM: Rexton

Kia: Sorento, Sportage 

Land Rover: Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar

Mazda: CX-60, CX-80

Mercedes: Classe A, Classe B, Classe C, Classe C All Terrain, Classe C Station Wagon, Citan Tourer, CLE, CLE Cabrio, Classe E, Classe E All Terrain, Classe E Station Wagon, Classe G, GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, Classe S, Classe T

MINI: Countryman

Opel: Astra, Astra Sports Tourer, Combo

Peugeot: 308, 308 SW, Rifter

Renault: Kangoo

Seat: Ateca, Leon, Leon Sportstourer

Skoda: Karoq, Kodiaq, Octavia, Octavia Wagon, Superb

Toyota: Hilux, Land Cruiser, Proace City Verso, 

Volkswagen: Amarok, Caddy, Golf, Golf Variant, Passat, Tiguan, Touareg

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