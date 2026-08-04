La nuova piccola di Leapmotor è fatta così

Debutta in Cina e arriverà anche in Europa la Leapmotor B03, nome che la accompagnerà nel Vecchio Continente mentre nei mercati orientali si chiamerà A05. Si tratta di una classica piccola da città, il cui obiettivo è quello di rafforzare la presenza del costruttore cinese, partecipato da Stellantis, nel segmento delle citycar elettriche. Ecco tutto quello che sappiamo.

Piccola ma grande

Lunga 4,17 metri, larga 1,79 e alta 1,56 metri, con un passo di 2,61 metri, la nuova Leapmotor B03 abbina dimensioni contenute a un abitacolo progettato per offrire spazio e versatilità. Il design segue il nuovo linguaggio stilistico del marchio e si rifà in parte a quello della B03X, di fatto la sua variante con forme da crossover.

Leapmotor B03, gli interni Foto di: Leapmotor

Anche gli interni sono praticamente uguali e anche se non ci sono dettagli immaginiamo che il monitor centrale, centro di comando per controllare ogni aspetto della Leapmotor B03, abbia una diagonale di 14,6".

Come detto le dimensioni contenute non inficiano sulla volumetria interna, con il bagagliaio che offre da un minimo di 474 a un massimo di 1.308 litri di capacità, con un un generoso doppio fondo che offre altri 91 litri.

Leapmotor B03: i motori

Per ora sappiamo solo che la Leapmotor B03 promette fino a 510 km di autonomia, ma non abbiamo dati sui powertraini disponibili. Difficilmente riprenderà quello da 197 CV della B03X, accontendandosi di unità meno potenti, riprendendo magari quella da 95 CV della bestseller T03. Leapmotor parla poi di ricarica veloce e sistemi intelligenti per l'assistenza alla guida. Non resta che aspettare.