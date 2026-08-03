Delle foto così non si vedono tutti i giorni

La Lamborghini Miura compie 60 anni nel 2026 e in quel di Sant'Agata non intendono certo lasciare passare senza celebrazioni speciali un così importante anniversario. Ci sono stati eventi al museo, certo, ma l'auto che ha di fatto creato il mito del toro - nonché il concetto di supercar - merita qualcosa di più.

Qualcosa come la Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage, una serie speciale prodotta in soli 99 esemplari dell'ultima V12 del Toro in ordine di tempo . Realizzata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, la nuova versione farà il suo debutto mondiale durante la Monterey Car Week.

Come la capostipite

La Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage riprende alcuni dei dettagli più caratteristici della Miura storica, reinterpretandoli sulla carrozzeria della supersportiva ibrida di Sant'Agata Bolognese. I clienti possono scegliere tra nove tinte esterne ispirate alla palette originale della Miura e due livree dedicate che ripropongono il contrasto cromatico tra la parte inferiore della carrozzeria e il colore principale.

9 Fonte: Lamborghini

Completano l'allestimento elementi esclusivi come il logo "Miura 60", il marchio Lamborghini posteriore in nero lucido, cerchi dedicati, pinze freno nere e una targhetta numerata in fibra di carbonio che identifica ciascuno dei 99 esemplari. Per i collezionisti sarà inoltre possibile ricreare le combinazioni cromatiche delle proprie Miura storiche grazie al programma Ad Personam.

Interni dedicati e V12 ibrido da 1.015 CV

L'abitacolo richiama la vettura del 1966 attraverso sedili con lavorazione ispirata al motivo "cannelloni", rivestimenti in pelle estesi e il ricamo "Miura 60" collocato sul parafiamma tra i sedili. Ogni dettaglio è stato studiato per richiamare la tradizione del marchio mantenendo l'impostazione tecnologica della Revuelto.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Foto Di: Lamborghini Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage Foto Di: Lamborghini

La serie speciale conserva il powertrain della Revuelto, composto da un motore V12 aspirato di 6,5 litri affiancato da tre motori elettrici e da una batteria agli ioni di litio. Il sistema plug-in sviluppa una potenza complessiva di 1.015 CV.