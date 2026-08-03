Fuso Italia: nasce il nuovo distributore del marchio

Cambio di distributore per uno dei nomi storici dei veicoli commerciali leggeri e pesanti in Italia. È nata Fuso Italia S.p.A., società costituita in parti uguali da Maurelli Holding S.p.A. e VFM Enterprise S.p.A., quest'ultima holding del Gruppo Telese.

Dal 1° ottobre 2026 la nuova realtà gestirà in esclusiva la distribuzione del marchio giapponese Fuso sul mercato italiano, prendendo il posto di Daimler Truck Italia S.r.l., che finora ha gestito la distribuzione dei veicoli Fuso nel nostro Paese in quanto marchio del gruppo Daimler Truck AG.

Alla guida di Fuso Italia siederanno Eduardo Maurelli, nominato amministratore delegato, ed Edoardo Gorlero, presidente del consiglio di amministrazione. La società nasce nel quadro della riorganizzazione internazionale di Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC), da aprile 2026 confluita nella holding giapponese Archion insieme con Hino Motors.

Il riassetto internazionale dietro l'operazione

La nascita di Fuso Italia non è un fatto isolato, ma si inserisce in un processo più ampio avviato da Daimler Truck e Toyota. Le due case hanno unito le rispettive controllate nel settore dei veicoli industriali giapponesi, Mitsubishi Fuso e Hino Motors, in una nuova holding chiamata Archion, operativa dal 1° aprile 2026 e quotata alla Borsa di Tokyo. Daimler Truck e Toyota mantengono ciascuna una quota del 25% del nuovo gruppo.

Mitsubishi Fuso, costruttore con oltre 90 anni di storia, opera oggi in circa 170 mercati nel mondo. L'integrazione in Archion punta a razionalizzare sviluppo, produzione e logistica dei due marchi, liberando risorse da destinare all'elettrificazione e alle nuove tecnologie di guida. In questo contesto si colloca la scelta di affidare la distribuzione italiana a una società interamente dedicata al marchio Fuso.

Governance e assetto societario

Fuso Italia nasce come società autonoma, con una propria organizzazione interna e un consiglio di amministrazione composto da sette membri, in rappresentanza paritetica dei due soci. La struttura di governance riflette l'equilibrio tra Maurelli Holding e VFM Enterprise, entrambe presenti nel capitale al 50%.

Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024

Pur essendo una realtà nuova, la società potrà appoggiarsi fin dal primo giorno alle strutture, alle competenze tecniche e alla presenza sul territorio già consolidate dai due gruppi azionisti. È un modello che riduce i tempi di avvio e garantisce continuità operativa a partire dal 1° ottobre 2026.

La gamma: Canter ed eCanter

Il progetto industriale ruota attorno a due prodotti: il Canter, veicolo commerciale da 6 a 10 tonnellate considerato un riferimento del segmento per versatilità e affidabilità, e l'eCanter, la sua declinazione a batteria pensata per la distribuzione urbana a zero emissioni. Entrambi i modelli destinati al mercato europeo sono realizzati nello stabilimento portoghese di Tramagal.

Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024

Le dimensioni compatte del Canter ne fanno un mezzo particolarmente adatto ai centri storici e ai contesti urbani, dove l'accesso dei veicoli pesanti è spesso limitato. È in questi ambiti, insieme ai servizi ambientali, che il piano industriale di Fuso Italia concentra buona parte dell'attenzione commerciale.

Piano di sviluppo

In Italia il marchio Fuso può contare su un parco circolante già consolidato e su un'attività di post-vendita che genera un giro d'affari rilevante, sostenuta da centinaia di contratti di assistenza attivi. A questo si aggiunge una rete di punti vendita e officine distribuita sull'intero territorio nazionale.

Nuovi Fuso Canter e eCanter MY 2024

Il piano annunciato prevede una rete selettiva di concessionari, un forte presidio del post-vendita e la gestione diretta dei clienti strategici, comprese le gare pubbliche. L'obiettivo dichiarato è garantire continuità a chi già utilizza veicoli Fuso, evitando disagi nella fase di passaggio tra i due distributori.