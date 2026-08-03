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Benetton Rugby e Subaru insieme per quattro stagioni

Accordo fino al 2029 tra il costruttore giapponese e il club trevigiano con il supporto della rete Carraro nel Nord-Est.

Subaru sponsor Benetton rugby
Foto di: Subaru
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 11:00
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Subaru rafforza la propria presenza nel panorama sportivo italiano con una nuova partnership siglata con il Benetton Rugby. L'accordo, valido fino al termine della stagione 2028/2029, vedrà il marchio giapponese comparire sulle divise della prima squadra nelle competizioni nazionali e internazionali.

L'iniziativa sarà sviluppata insieme a Carraro Concessionaria, storico partner del costruttore nel Nord-Est, con l'obiettivo di valorizzare il legame con il territorio e promuovere valori condivisi come affidabilità, innovazione e lavoro di squadra.

L'accordo

La collaborazione coinvolge direttamente Carraro Concessionaria, realtà presente da oltre cinquant'anni nel settore automotive e attiva nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Friuli Venezia Giulia. Attraverso questa sinergia, Subaru punta a consolidare la propria presenza sul mercato locale affiancando una delle principali realtà del rugby italiano.

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La prova della Subaru Uncharted

Il logo della casa automobilistica sarà inserito sulle maglie e sui pantaloncini della prima squadra del Benetton Rugby, accompagnando il club durante le prossime stagioni sportive. L'accordo rappresenta un'operazione che unisce il mondo dell'automobile e quello dello sport attraverso una strategia di visibilità e presenza sul territorio.

Valori condivisi

Secondo il Benetton Rugby, la partnership nasce dalla condivisione di principi come innovazione, affidabilità, determinazione e spirito di squadra, elementi ritenuti centrali sia nell'attività sportiva sia nello sviluppo dei prodotti Subaru. Il presidente e CEO del club, Antonio Pavanello, ha sottolineato come l'intesa rappresenti un'opportunità di crescita comune e una conferma della credibilità acquisita dalla società a livello internazionale.

<p>Subaru Uncharted</p>

Subaru Uncharted

Foto di: Motor1 Italy
<p>Subaru Forester</p>

Subaru Forester

Foto di: Subaru

Anche Subaru Italia considera il rugby uno sport capace di rappresentare i valori del marchio. Il presidente e CEO Nicola Torregiani ha evidenziato come il contributo del singolo alla squadra e la capacità di affrontare insieme le difficoltà siano aspetti che accomunano il costruttore giapponese e il Benetton Rugby. La collaborazione, sostenuta anche dalla rete Carraro, punta inoltre a rafforzare il rapporto con le comunità locali durante l'intero periodo dell'accordo.

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