Benetton Rugby e Subaru insieme per quattro stagioni

Subaru rafforza la propria presenza nel panorama sportivo italiano con una nuova partnership siglata con il Benetton Rugby. L'accordo, valido fino al termine della stagione 2028/2029, vedrà il marchio giapponese comparire sulle divise della prima squadra nelle competizioni nazionali e internazionali.

L'iniziativa sarà sviluppata insieme a Carraro Concessionaria, storico partner del costruttore nel Nord-Est, con l'obiettivo di valorizzare il legame con il territorio e promuovere valori condivisi come affidabilità, innovazione e lavoro di squadra.

L'accordo

La collaborazione coinvolge direttamente Carraro Concessionaria, realtà presente da oltre cinquant'anni nel settore automotive e attiva nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Friuli Venezia Giulia. Attraverso questa sinergia, Subaru punta a consolidare la propria presenza sul mercato locale affiancando una delle principali realtà del rugby italiano.

La prova della Subaru Uncharted

Il logo della casa automobilistica sarà inserito sulle maglie e sui pantaloncini della prima squadra del Benetton Rugby, accompagnando il club durante le prossime stagioni sportive. L'accordo rappresenta un'operazione che unisce il mondo dell'automobile e quello dello sport attraverso una strategia di visibilità e presenza sul territorio.

Valori condivisi

Secondo il Benetton Rugby, la partnership nasce dalla condivisione di principi come innovazione, affidabilità, determinazione e spirito di squadra, elementi ritenuti centrali sia nell'attività sportiva sia nello sviluppo dei prodotti Subaru. Il presidente e CEO del club, Antonio Pavanello, ha sottolineato come l'intesa rappresenti un'opportunità di crescita comune e una conferma della credibilità acquisita dalla società a livello internazionale.

Subaru Uncharted Foto di: Motor1 Italy Subaru Forester Foto di: Subaru

Anche Subaru Italia considera il rugby uno sport capace di rappresentare i valori del marchio. Il presidente e CEO Nicola Torregiani ha evidenziato come il contributo del singolo alla squadra e la capacità di affrontare insieme le difficoltà siano aspetti che accomunano il costruttore giapponese e il Benetton Rugby. La collaborazione, sostenuta anche dalla rete Carraro, punta inoltre a rafforzare il rapporto con le comunità locali durante l'intero periodo dell'accordo.