Subaru Uncharted (2026), non avete idea di cosa riesce a fare

I SUV coupé sono da aperitivo? Molti, ma non la Uncharted. Ci sono marchi che hanno costruito la loro reputazione sul lusso, altri sulla potenza. Subaru, invece, l'ha costruita sulla capacità di arrivare ovunque. Ed è proprio da qui che parte la sfida della nuova Uncharted: sarà all'altezza delle aspettative?

Per scoprirlo l'abbiamo buttata in fuoristrada sulla pista della Subaru Driving School di Camaiore per trovare conferma sul fatto che sia possibile evolversi senza rinunciare alla propria identità. Come si è comportata? Cliccate sul video qui sopra per scoprirlo.

Strizza l'occhio all'offroad, sia fuori che dentro

La Subaru Uncharted è lunga poco più di 4,5 metri, con una silhouette slanciata e superfici tese che le danno un aspetto moderno e dinamico. I passaruota ben marcati, i fianchi scolpiti e le superfici prive di inutili orpelli trasmettono una sensazione di solidità, in linea con la tradizione della Casa. Il frontale si riconosce subito dalla firma luminosa a LED ad elementi orizzontali, mentre dietro i fari sono collegati da una fascia nera che attraversa la coda. Completano il quadro alcuni elementi tipici della tradizione Subaru, come le protezioni in plastica grezza, i passaruota ben marcati, le minigonne dedicate e i paraurti squadrati.

Subaru Uncharted (2026), il posteriore Foto di: Motor1 Italy

Subaru Uncharted (2026), la firma LED Foto Di: Motor1 Italy Subaru Uncharted (2026), il dettaglio dei cerchi da 20" Foto Di: Motor1 Italy

Entrando dentro, si nota subito come gli interni siano ben realizzati con materiali morbidi sia sulla plancia che sui pannelli porta. Anche gli assemblaggi trasmettono una sensazione di solidità, con l'ergonomia che è stata studiata pensando anche all'utilizzo in condizioni impegnative. La temperatura del clima per esempio si regola tramite due pratici rotori fisici, il selettore del cambio è di dimensioni generose e lo stesso vale per i tasti sul volante.

Subaru Uncharted (2026), gli interni Foto di: Subaru

La razionalità va a braccetto con la praticità: lo spazio a bordo è abbondante anche dietro e nonostante il tetto scenda l'abitabilità è buona. È migliorabile, invece, il bagagliaio, che parte da poco più di 400 litri. Lato tecnologia c’è tutto: il display centrale è grande, da 14”, e raccoglie gran parte delle funzioni dell’auto. Il sistema è connesso a Internet, si aggiorna over-the-air ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Non crederete a quello che riesce a fare in fuoristrada

Per metterla alla prova, abbiamo portato la Uncharted sulla pista offroad della Subaru Driving School di Camaiore dove le abbiamo fatto affrontare guadi, fango, rocce, salite impervie e discese scivolose. Come è andata? Cliccate sul video qui sopra in copertina!

Subaru Uncharted (2026), la prova in fuoristrada Foto di: Subaru

Un piccolo spoiler? Tra i tanti esercizi non ci siamo fatti scappare il twist che è utilissimo per saggiare le capacità del sistema di trazione. Oltre che impegnativo per la meccanica perché il telaio si torce, una o più ruote perdono contatto con il terreno e l'elettronica deve gestire tutta la coppia frenando quelle che slittano e trasferendo la motricità a quelle con maggiore aderenza.

Un altro esercizio molto stressante è il ponte che richiama l’attenzione sugli angoli caratteristici. 17,2° quello di attacco, 19,1° quello di dosso e ben 27,7° quello di uscita, valori che la posizionano al vertice della categoria permettendole di affrontare rampe, dossi e discese ripide senza il rischio di toccare la carrozzeria.

Subaru Uncharted (2026), la prova in fuoristrada Foto Di: Subaru Subaru Uncharted (2026), la prova in fuoristrada Foto Di: Subaru

Su strada come va?

La Subaru Uncharted è il frutto di un progetto congiunto tra Subaru e Toyota, con ognuno dei due brand che ha fatto valere il proprio know how nello sviluppo. Si basa su una piattaforma nativa elettrica e può essere scelta in diverse configurazioni meccaniche, con due diversi tagli di batteria, da 57 o 77 kWh, a trazione anteriore o integrale e in più step di potenza. Questa Uncharted è a trazione integrala e su strada, il contesto in cui verrà usata per la maggior parte del tempo, si guida veramente bene.

I cavalli totali sono 343 CV e scatta da 0 a 100 in 5 secondi. Più che dalle prestazioni però sono rimasto piacevolmente colpito dall’erogazione, perché nonostante la potenza sia tanta e la coppia dell’elettrico disponibile fin da subito è sempre fluida e mai troppo brusca. La batteria poi tiene basso il baricentro e aumenta la rigidità strutturale per cui tra le curve ha un’impostazione, una raffinatezza, che è molto piacevole.

Subaru Uncharted (2026), la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

Uno dei suoi punti di forza è lo sterzo che non solo ha un’ottima impugnatura, ma è preciso, progressivo e comunicativo. È anche veloce, con il diametro ridotto che esalta questa caratteristica, e bisogna essere fluidi nei movimenti per evitare ingressi in curva scattosi e potenzialmente poco confortevoli per i passeggeri. L’inserimento è ottimo, la macchina piatta e sempre incollata all’asfalto, con l’assetto che è poliedrico anche se non è a controllo elettronico. Mi piace che passando sopra alle asperità a frequenze più alte mantenga una certa rigidità, la stessa che le permette di contrastare bene il rollio e il beccheggio in frenata.

Consuma poco e si ricarica velocemente

Durante la prova ho registrato un consumo medio di circa 16 kWh/100 km che, proiettato tenendo conto della capacità netta della batteria che è di 72 kWh, le permette di fare circa 450 km con un pieno. Questo vuol dire che in città se ne riescono a fare anche 500, in autostrada invece si sta sui 350. Risultati buoni considerando la trazione integrale e la potenza complessiva.

Quando si parla di elettriche, però, non può non entrare in gioco la potenza di ricarica. Perché va bene avere la batteria grande, ma i tempi di attesa devono essere quelli giusti. La Uncharted accetta fino a un massimo di 150 kW in corrente continua, il che le permette di passare dal 10 all’80% in 28 minuti. Il vero punto di forza di questa Subaru però è la corrente alternata dato che ha un caricatore di bordo che le permette di sfruttare tutti i 22 kW erogabili dalle colonnine di ultima generazione.

Fotogallery: Subaru Uncharted (2026), la prova di Motor1.com