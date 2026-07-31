Fiat vola in Europa: ecco le auto che stanno trainando il boom

Il 2026 è iniziato molto bene per il marchio Fiat. Nel primo semestre dell'anno le consegne globali di Stellantis sono aumentate dell'11% e Fiat ha trainato la crescita, facendo meglio di Ram, Citroen o anche Opel.

Guardando solo l'Europa (area EU29), Fiat ha chiuso il primo semestre con un aumento delle immatricolazioni del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, portando la quota di mercato al 3,3%, in crescita di 0,4 punti percentuali.

Merito soprattutto di Pandina, Fiat 500 e Grande Panda. E merito dell'Italia, che resta il mercato principale del Vecchio Continente (da noi Fiat ha raggiunto una quota del 12,6%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al primo semestre 2025).

Ma la crescita coinvolge anche altri Paesi: in Francia le vendite sono aumentate del 35,8%, in Germania del 24,6%, mentre in Polonia del 35,1%. Ottimo anche il risultato dell'Austria, con immatricolazioni in aumento del 74,5%.

Le Fiat più popolari d'Europa

Fiat non ha comunicato i numeri assoluti delle unità consegnate in Europa per modello, ma ha reso noto che nel segmento A, quello delle city car, la protagonista assoluta è stata la Pandina, ancora adesso l'auto più venduta in Italia.

Fiat Panda Pandina Fiat 500 ibrida (2025)

Accanto a lei, la Fiat 500, che ha conquistato la prima posizione nel segmento A in Germania.

La novità più importante, però, è stata la Grande Panda: la nuova compatta si è piazzata in cima alla classifica delle segmento B più vendute in Italia (terza nella classifica generale delle auto più popolari nel nostro Paese da gennaio 2026).

Fiat Grande Panda Foto di: Fiat

Topolino guida l'elettrico urbano, Ducato e Doblò spingono i commerciali

La crescita di Fiat sta passando anche dall'elettrificazione della mobilità urbana con Topolino. Il quadriciclo elettrico ha registrato il miglior trimestre di sempre per raccolta ordini, grazie a un incremento del 30% rispetto al 2025 (in particolare ha venduto bene in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio).

Fiat Topolino

Buoni risultati anche per Fiat Professional. La divisione dedicata ai veicoli commerciali ha raggiunto una quota del 7,6% nell'area EU29, consolidando la leadership in Italia con il 24,8% del mercato.

Tra i protagonisti c'è ovviamente il Ducato, il veicolo commerciale leggero più venduto in Italia nel primo semestre, mentre il Doblò ha conquistato il terzo posto assoluto e il primo nella propria categoria.

Fiat Professional E-Ducato 2024

Con questi risultati Fiat ha comunicato che punta a proseguire la crescita nella seconda metà del 2026. Continuate a seguirci per sapere come chiuderà l'anno.