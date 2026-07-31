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Si viaggia in Lexus, si decolla in elicottero

Nasce Lexus Flight, servizio di trasporto in elicottero gestito da Aero Toyota. Il primo decollo è previsto il 24 agosto 2026.

Lexus Flight, l'elicottero di Lexus
Foto di: Lexus
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 13:30
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Immaginatevi la scena: salite in auto - guida l'autista, ca va sans dire - durante il trasferimento lavorate (o vi rilassate, a voi la scelta) e giunti a destinazione c'è un elicottero ad aspettarvi, per portarvi ovunque (o quasi) vogliate. Una scena da film. E quanto accadrà a partire dal 24 agosto 2026 ai clienti Lexus.

La Casa giapponese ha infatti annunciato la nascita di Lexus Flight, servizio  trasporto in elicottero in collaborazione con Aero Toyota. L'iniziativa rappresenta il primo passo di una strategia che punta a collegare trasporti su strada, via mare e in volo, trasformando gli spostamenti in un'esperienza integrata dedicata ai clienti del marchio premium del gruppo Toyota.

Strade? Dove stiamo per andare non servono strade

Un servizio che il buon Doc Brown approverebbe in pieno. Il progetto infatti si inserisce nella strategia inaugurata al Japan Mobility Show 2025 con il messaggio "DISCOVER", con cui Lexus intende ampliare la propria offerta oltre il tradizionale settore automobilistico.

Lexus Flight, l'elicottero di Lexus
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Lexus Flight, l'elicottero di Lexus Lexus Flight, l'elicottero di Lexus Lexus Flight, l'elicottero di Lexus
Fonte: Lexus

Così dopo modelli come la concept LS, super van a sei ruote e lo yacht di lusso LY680, ecco arrivare il Lexus Helicopter, utilizzato da Aero Toyota per offrire collegamenti rapidi tra città e località turistiche. L'obiettivo è creare un ecosistema di mobilità capace di unire auto, imbarcazioni ed elicotteri sotto un'unica esperienza di viaggio.

L'elicottero scelto è un Leonardo AW169, con capacità massima di 7 passeggeri, velocità di 267 km/h e autonomia pari a 785 km, con servizi di bordo come connettività wi-fi, climatizzazione, illuminazione interna, telecamere esterne e sistema di infotainment.

<p>Lexus LS Concept</p>

Lexus LS Concept

Foto Di: Lexus
Lexus Flight, l'elicottero di Lexus

Lexus Flight, l'elicottero di Lexus

Senza confini

Lexus immagina un percorso in cui ogni fase dello spostamento viene gestita dal marchio. Il servizio prevede il trasferimento iniziale con un'auto Lexus fino all'eliporto, il viaggio a bordo dell'elicottero dedicato e, una volta raggiunta la destinazione, la possibilità di proseguire l'esperienza anche in mare con lo yacht LY680.

Secondo il costruttore giapponese, questo approccio punta a trasformare il tempo trascorso in viaggio in parte integrante dell'esperienza, superando il concetto tradizionale di mobilità come semplice mezzo per raggiungere una destinazione. Per ora rotte, disponibilità e costi non sono ancora stati annunciati, appuntamento al 24 agosto per saperne di più.

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