Con un vero prodotto di lusso, il punto raramente è il “di più”. Più dotazioni, più pelle e più velocità contano poco per l’acquirente di una limousine da un quarto di milione di dollari, con motore V12 biturbo e un’impostazione da suite su ruote. Il “di più” c’è già: ma conta come ti sta addosso.

Maybach è un marchio del vero eccesso. Fa sempre il massimo. Che si tratti della verniciatura bicolore, degli interni bianchi lucidissimi o semplicemente del logo stampato su ogni superficie possibile, qui non c’è alcuna timidezza nell’idea di esagerazione. Ed è qualcosa che, in fondo, si può anche ammirare.

La nuova Maybach Classe S 2027 spinge ancora oltre in questa direzione, mantenendo vivo il V12 e conservando molte delle caratteristiche del modello precedente. Non è necessariamente “di più” rispetto a prima, ma ha più fascino Maybach che mai.

Ancora più opulenta

Molto di ciò che offre la Maybach Classe S oscilla tra il discreto e l’assolutamente esagerato. Dal punto di vista estetico, un leggero restyling porta fari e fanali posteriori al più moderno linguaggio stilistico Mercedes-chic. L’aggiornamento più evidente è il motivo Maybach nelle prese d’aria ai lati della griglia principale: per alcuni potrà risultare terribilmente pacchiano, io invece tendo ad apprezzare l’audacia stessa della scelta.

Mercedes-Maybach S 680 2027 - Molto di ciò che offre la Maybach Classe S oscilla tra il discreto e l’assolutamente esagerato Foto di: Chris Rosales / Motor1

All’interno, gran parte dell’abitacolo della Classe S resta invariata, eccezion fatta per il nuovo sistema MBUX. Tre schermi occupano una superficie in vetro dall’aspetto uniforme: un quadro strumenti da 12,3 pollici con capacità 3D, uno schermo centrale da 14,4 pollici e un display passeggero da 12,3 pollici. Dietro, i passeggeri dispongono di due schermi da 13,1 pollici con l’ultima evoluzione del sistema Mercedes, comprensiva di gaming, navigazione web e streaming per ciascun occupante.

Mercedes-Maybach S 680 2027 - All’interno, gran parte dell’abitacolo della Classe S resta invariata, eccezion fatta per il nuovo sistema infotainment Foto Di: Chris Rosales / Motor1 Mercedes-Maybach S 680 2027 - I passeggeri dispongono di due schermi da 13,1 pollici con l’ultima evoluzione del sistema Mercedes Foto di: Chris Rosales / Motor1

Nuova tecnologia e un pizzico di cattiveria

La nuova tecnologia (MB.OS) è raffinata, molto più delle precedenti versioni di MBUX. L’avevo già provata sulla Mercedes VLE, quindi qui non c’è molto altro da aggiungere, ma è bene chiarire che si tratta di un enorme passo avanti rispetto al vecchio sistema, soprattutto per i comandi fisici al volante dedicati a volume e cruise control. L’impianto stereo Burmester, con 31 altoparlanti e 1.690 W, offre semplicemente la migliore esperienza audio che io abbia mai ascoltato in un’auto.

Mercedes-Maybach S 680 2027 - La S680 incute rispetto allo stato puro Foto di: Chris Rosales / Motor1

L’esemplare in prova si può definire al meglio come minaccioso. Totalmente nero, con cerchi AMG monoblock lucidati. La S680 incute rispetto allo stato puro. Durante il servizio fotografico mi sono imbattuto in un amico che mi ha detto di essersi sentito “davvero intimidito” vedendo la Classe S arrivargli accanto. Ed è proprio questo il “di più” di cui parlo: il prestigio assoluto e la forza che la Maybach riesce a proiettare.

Tutto Personalizzabile

Naturalmente si può configurare la propria Maybach come si preferisce. Accanto alle tradizionali opzioni esclusive, chiamate Manufaktur, ora c’è anche un programma denominato Made to Measure che consente un livello di personalizzazione ancora più elevato. Le tinte per esterni e interni disponibili sono ormai centinaia, il che significa che praticamente ogni Maybach potrà essere un esemplare unico per il suo proprietario.

L’eccellenza del V12

In ogni caso, la S680 si guida in modo eccellente, con solo qualche piccola sbavatura nell’esperienza complessiva. Il già citato impianto Burmester, combinato con un livello di rumore percepito incredibilmente basso, regala un’esperienza quasi cinematografica. Ho ascoltato migliaia di volte Random Access Memories dei Daft Punk come album di riferimento e con questo impianto sono riuscito a cogliere dettagli nuovi. Da solo, è un elemento straordinario e sorprendente.

Mercedes-Maybach S 680 2027 - Quando il V12 intona la sua voce sorprendentemente musicale sa essere anche molto veloce Foto Di: Chris Rosales / Motor1 Mercedes-Maybach S 680 2027 - I posti dietro sono davvero sontuosi e comodi Foto Di: Chris Rosales / Motor1

La grande Maybach ha uno sterzo gradevole e una buona agilità, e quando il V12 intona la sua voce sorprendentemente musicale sa essere anche molto veloce. Anche se dà il meglio di sé in autostrada e, soprattutto, sui sedili posteriori.

I posti dietro sono davvero sontuosi e comodi. Ci sono flute da champagne Maybach in metallo, funzione massaggio, ventilazione e riscaldamento dei sedili. Pur non arrivando a una posizione completamente distesa, lo schienale si reclina parecchio, e il passeggero posteriore lato destro può distendere completamente le gambe ripiegando in avanti il sedile anteriore. Lo spazio complessivo è buono, anche se non raggiunge quello di un SUV come il GLS. In compenso, qui c’è molto più stile.

Ma ha anche dei difetti

L’unico vero difetto è un assorbimento un po’ brusco sulle asperità più marcate. Crepe nell’asfalto, dossi più pronunciati e pavé sconnesso si traducono in colpi secchi e rimbombanti nell’abitacolo, un comportamento poco coerente con il resto dell’esperienza. Forse il punto è che la Maybach è talmente silenziosa da rendere più evidenti le imperfezioni, ma resta una piccola nota stonata in un contesto altrimenti serenissimo.

Mercedes-Maybach S 680 2027 - In ogni caso, la S680 si guida in modo eccellente, con solo qualche piccola sbavatura nell’esperienza complessiva. Foto di: Chris Rosales / Motor1

La qualità di marcia di base (sui grandi avvallamenti e sulle ondulazioni ampie) è eccezionale. Nell’abitacolo si percepisce pochissimo del reale movimento verticale della vettura. Sui lunghi tratti autostradali, al di qua di una Rolls-Royce, è difficile trovare un’auto più silenziosa, confortevole e rilassante.

Verdetto: una berlina V12 da autentico "villain"

La Classe S con motore V12 continua a resistere, e lo fa con grande dignità. Anche se resta riservata a una clientela ultrafacoltosa — con un prezzo di partenza di 249mila dollari (circa 208mila euro) — è confortante sapere che l’ammiraglia di lusso più aspirazionale esiste ancora e che c’è ancora spazio per una grande cruiser intimidatoria con dodici cilindri. Inoltre, la si può plasmare secondo qualsiasi immagine si desideri, che non deve per forza essere minacciosa.

Mercedes-Maybach S 680 2027 - Resta riservata a una clientela ultrafacoltosa — con un prezzo di partenza di 249mila dollari (circa 208mila euro) Foto di: Chris Rosales / Motor1

Ma ciò che la Maybach Classe S è, e sarà sempre, è semplicemente “di più”. Non è soltanto una berlina di soprale righe: è l’espressione ultima di una Mercedes di lusso, con tutto ciò che questo comporta. Anche solo per questo motivo, è più facile volerle bene che a quasi qualsiasi altra berlina di quel livello. Sappiate solo questo: se una Maybach Classe S vi si affianca, un certo timore è del tutto comprensibile.

Pro Tecnologia di ultima generazione

Tecnologia di ultima generazione Impianto audio incredibile

Impianto audio incredibile Eccellente assetto su strada Contro Pochi comandi fisici

Pochi comandi fisici Al volante si percepiscono un po' di vibrazioni sullo sconnesso

Fotogallery: Mercedes-Maybach S 680 2027

2027 Mercedes-Maybach Classe S Motore Twin-Turbocharged 6.0-Liter V12 Potenza 621 Horsepower / 664 Pound-Feet Trasmissione Nine-Speed Automatic Trazione All-Wheel Drive Accelerazione 0-60 mph 4.3 Seconds (est.) Velocità Massima 155 Miles Per Hour Peso 5,280 Pounds Consumi 12 City / 20 Highway / 15 Combined Posti a sedere 4 Volume di Carico 12.1 Cubic Feet Prezzo base $249,000