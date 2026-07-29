Nuova Mercedes GLA, più muscolosa ed elettrica (per ora)

Il rinnovamento all'interno della gamma Mercedes continua. Così, dopo le recenti introduzioni di CLA, GLC e Classe C, è il momento della nuova generazione della GLA.

Evoluta nelle dimensioni, nello stile e nei contenuti, il SUV di segmento C della Stella viene presentato - in questa prima fase - con le sole motorizzazioni elettriche. Ordinabile a partire dal 30 luglio con potenze fino a 354 CV, dall'inizio del 2027 riceverà anche le versioni mild hybrid a benzina.

Mercedes GLA (2026), gli esterni

La nuova GLA ridefinisce le proprie proporzioni proponendosi con un look decisamente più sportivo e muscoloso. Esteticamente il frontale delle versioni elettriche introduce la calandra retroilluminata con ben 608 punti luce e 158 micro-LED in grado di proiettare scenografie luminose animate. I modelli termici elettrificati presentano invece una griglia radiatore punteggiata da 150 stelle cromate. I fari anteriori a LED High Performance (e i MULTIBEAM LED opzionali) sfoggiano la firma luminosa a forma di stella.

Mercedes GLA (2026) Mercedes GLA (2026), il tre quarti posteriore Mercedes GLA (2026), i cerchi da 20" Foto Di: Mercedes-Benz Foto Di: Mercedes-Benz

La personalizzazione è massima grazie a quattro linee di equipaggiamento (Style, Progressive, AMG Line, AMG Line Plus). Per chi cerca il massimo dell'esclusività, la Night Edition (che unisce l'estetica AMG Line al pacchetto Night) offre una verniciatura opaca Cosmos Black Magno, dettagli della carrozzeria in nero lucido, cerchi aerodinamici neri da 20" e interni con rivestimenti dedicati in tonalità Crystal White e Microcut nera.

Mercedes GLA (2026), dimensioni

Rispetto alla generazione precedente, l'altezza complessiva è stata ridotta di 20 millimetri, mentre il passo è cresciuto di ben 61 mm (raggiungendo i 2.790 mm) e la carreggiata posteriore si è allargata di 31 mm. Cresce anche la lunghezza, che arriva a 4,57 m, con una differenza di 14 cm rispetto al modello uscente. Questa nuova impronta, completata da sbalzi ridotti e cerchi in lega da 18" a 20" a filo con la carrozzeria, regala al SUV una silhouette filante e muscolosa.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,57 metri 1,85 metri 1,61 metri 2,79 metri

Mercedes GLA (2026), gli interni

L'abitacolo della nuova Mercedes è stato completamente riprogettato seguendo una filosofia minimalista e high-tech, regalando molto più spazio a bordo: lo spazio per le gambe cresce di 7 mm davanti e di ben 38 mm per i passeggeri posteriori, mentre l'altezza per la testa aumenta di oltre 20 mm su entrambe le file, complice il tetto panoramico di serie (disponibile anche in versione Sky Control a opacità variabile con 172 stelle integrate nel vetro).

Mercedes GLA (2026), la plancia Foto di: Mercedes-Benz

Il vero protagonista della plancia è l'innovativo MBUX Superscreen opzionale, racchiuso sotto un unico pannello di vetro che ospita il quadro strumenti da 10,25", lo schermo centrale da 14" e un display dedicato al passeggero (anch'esso da 14"). La console centrale fluttuante si sviluppa su due livelli, integrando piastra di ricarica wireless e portabicchieri, mentre le bocchette d'aerazione circolari assumono un aspetto futuristico a turbina.

Mercedes GLA (2026), il tetto panoramico Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes GLA (2026), i sedili Foto Di: Mercedes-Benz

I materiali dei rivestimenti spaziano dalla pelle sintetica Artico (con l'opzione "leather-free" per la Style Line) alla microfibra Microcut con cuciture a contrasto rosse o bianche. La praticità per i viaggi è assicurata da un bagagliaio cresciuto di 70 litri rispetto al passato, per una capacità minima di 410 litri (espandibile a 1.400 litri abbattendo i sedili 40/20/40).

Mercedes GLA (2026), il bagagliaio Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes GLA (2026), il frunk Foto Di: Mercedes-Benz

Inoltre, le versioni 100% elettriche beneficiano di un comodo frunk anteriore da 107 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica o piccoli bagagli.

Mercedes GLA (2026), i motori

Al lancio sul mercato la gamma motori punterà forte sull'architettura elettrica a 800 volt, tecnologia che consente ricariche rapide in corrente continua fino a 320 kW, permettendo di recuperare ben 270 km di autonomia in soli 10 minuti (con ricarica in AC fino a 22 kW).

Mercedes GLA (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Tre le versioni disponibili:

GLA 200: Trazione anteriore, potenza di 165 kW (224 CV) e batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 58 kWh effettivi.

GLA 250+: Potenza di 200 kW (272 CV), batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 85 kWh e un’autonomia massima record che raggiunge i 657 km (ciclo WLTP).

GLA 350 4MATIC: Trazione integrale a doppio motore, potenza complessiva di 260 kW (354 CV), scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e batteria NMC da 85 kWh.

All'inizio del 2027 debutteranno le varianti termiche elettrificate dotate di un propulsore turbo benzina a 4 cilindri da 1,5 litri completamente riprogettato. Il motore elettrico da 22 kW è integrato direttamente nel nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti (8F-eDCT) ed è alimentato da una compatta batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh.

Mercedes GLA (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Questo sistema consente alla vettura di muoversi in modalità 100% elettrica alle basse andature cittadine e di veleggiare a motore spento oltre i 100 km/h. Per chi ama l'avventura, i modelli a trazione integrale 4MATIC includono la modalità di guida Terrain e la funzione "cofano trasparente" per visualizzare ostacoli sul display durante il fuoristrada.

Mercedes GLA (2026), i prezzi

In Italia la nuova GLA elettrica è ordinabile dal 30 luglio con prezzi a partire da 46.972 euro per la 200, 52.706 euro per la GLA 250+ e 56.036 euro per GLA 350 4MATIC.