Tutti i segreti e i trucchi delle moderne chiavi auto

Probabilmente usi il telecomando dell’auto diverse volte al giorno senza pensarci troppo. Premi il pulsante di sblocco. Premi quello di chiusura. Magari apri il bagagliaio. Ma poi ci sono gli altri pulsanti — o simboli strani — che potresti non aver mai usato.

I moderni telecomandi auto possono fare molto più che semplicemente chiudere e aprire la vettura. A seconda del veicolo, il telecomando può avviare il motore a distanza, aprire il bagagliaio, abbassare tutti i finestrini, ripiegare gli specchietti laterali, attivare l’allarme e persino azionare alcune funzioni senza toccare l’auto. Ecco che cosa fanno davvero quei pulsanti.

A cosa servono i pulsanti di chiusura, apertura e bagagliaio?

Partiamo da quelli più ovvi. Il simbolo del lucchetto chiuso di solito blocca il veicolo, mentre quello del lucchetto aperto lo sblocca. Ma anche questi semplici pulsanti possono comportarsi in modo diverso a seconda dell’auto.

Su alcuni veicoli, una sola pressione sblocca tutte le porte. Su altri, invece, inizialmente viene sbloccata solo la porta del conducente, mentre per aprire le altre serve una seconda pressione.

Il pulsante con il simbolo del bagagliaio o del portellone di solito controlla il vano di carico del veicolo. A seconda dell’auto, premendolo si può semplicemente sbloccare il bagagliaio, mentre tenendolo premuto si può arrivare ad aprire davvero il bagagliaio o il portellone.

Su alcuni veicoli è anche possibile chiudere il portellone elettrico dal telecomando tenendo premuto il pulsante. Il funzionamento esatto dipende dal veicolo, e alcuni costruttori richiedono una pressione prolungata per evitare attivazioni accidentali.

Che cos’è il pulsante con la freccia circolare?

Di solito quello con la freccia e il cerchio è il pulsante dell’avviamento a distanza. Se il veicolo è dotato di remote start di fabbrica, il simbolo con la freccia circolare consente in genere di avviare il motore senza essere all’interno dell’auto.

La sequenza varia da costruttore a costruttore. Alcuni richiedono di premere prima il pulsante di chiusura e poi tenere premuto quello dell’avviamento a distanza; altri usano un pulsante dedicato.

L’avviamento a distanza può essere utile con condizioni meteo estreme, perché permette all’abitacolo di iniziare a riscaldarsi o raffrescarsi prima di salire a bordo. I veicoli moderni possono anche spegnere automaticamente il motore dopo un periodo prestabilito.

Disponibilità e funzionamento dell’avviamento a distanza variano in base a veicolo, allestimento e mercato, quindi il manuale d’uso resta la fonte migliore per conoscere la procedura esatta.

Che cosa fa davvero il pulsante panic?

Il pulsante panic è di solito contrassegnato da un simbolo del clacson o da qualcosa che ricorda un allarme. Premendolo, il clacson e le luci del veicolo possono iniziare a suonare o lampeggiare in modo continuo.

Va detto che non serve solo a infastidire i vicini. Questa funzione è pensata per attirare l’attenzione in caso di emergenza o per aiutarti a ritrovare il veicolo in un parcheggio affollato.

Se lo premi per sbaglio mentre hai le chiavi in tasca, niente panico. Nella maggior parte dei casi il sistema può essere disattivato premendo di nuovo il pulsante panic o usando un altro pulsante del telecomando, anche se la procedura esatta dipende dal veicolo.

Quali altri trucchi può fare il telecomando dell’auto?

È qui che le cose si fanno più interessanti. A seconda del veicolo, il tuo telecomando potrebbe essere in grado di:

Abbassare i finestrini a distanza tenendo premuto il pulsante di sblocco.

Chiudere i finestrini o il tetto apribile tenendo premuto il pulsante di chiusura.

Attivare determinate funzioni tramite combinazioni di pulsanti o pressioni prolungate.

Sbloccare l’auto con una chiave meccanica nascosta se la batteria del telecomando si scarica.

Aiutarti ad accedere all’abitacolo per poter usare la procedura di avviamento di emergenza del veicolo.

Non tutte le auto offrono queste funzioni, e le sequenze esatte dei pulsanti variano da un costruttore all’altro. Ma quel piccolo telecomando che hai in tasca può contenere sia elettronica avanzata sia una vecchia chiave d’emergenza in stile tradizionale.

Perché non tutti i pulsanti funzionano su ogni auto?

Uno dei motivi per cui i telecomandi possono creare confusione è che non esiste un insieme universale di funzioni. Quello che fa un pulsante dipende dal veicolo, dal livello di allestimento e dalla dotazione disponibile.

Un pulsante che su un veicolo avvia l’auto a distanza può non fare nulla su un altro. Allo stesso modo, il pulsante del bagagliaio può sbloccare la serratura su un modello ma aprire automaticamente l’intero portellone su un altro.

Anche la sequenza dei comandi può variare: alcune funzioni richiedono una pressione rapida, mentre altre prevedono un doppio tocco o di tenere premuto un pulsante per alcuni secondi. Alcune funzioni, inoltre, sono riservate a determinati allestimenti o richiedono equipaggiamenti aggiuntivi.

Ecco perché non basta sempre guardare i simboli. Il manuale d’uso spiega che cosa fa ciascun pulsante e, aspetto importante, se devi premerlo una volta, due volte o tenerlo premuto.

Alcuni automobilisti stanno scoprendo solo ora i trucchi nascosti del telecomando

Reddit è pieno di proprietari che scoprono che il loro telecomando può fare più di quanto pensassero. In un recente thread su r/CX50, un utente ha condiviso un consiglio per abbassare i finestrini a distanza premendo più volte il pulsante di sblocco e poi tenendolo premuto. Il post ha rapidamente raccolto centinaia di upvote, con altri proprietari che hanno ammesso di non conoscere questa funzione.

Un analogo post su r/LifeProTips dedicato all’apertura a distanza dei finestrini dell’auto ha ricevuto oltre 10.000 upvote, con commenti di utenti che reagivano come se avessero appena scoperto una funzione completamente nuova sulle loro vetture.

Il pulsante panic suscita reazioni diverse. In una discussione su r/cars, alcuni proprietari hanno raccontato di averlo attivato accidentalmente mentre portavano con sé le chiavi, e qualcuno ha detto che il pulsante era sorprendentemente facile da premere per errore.

Anche l’avviamento a distanza può essere una scoperta. In un thread su r/cars dedicato alle funzioni nascoste dei veicoli, un proprietario ha raccontato di aver scoperto per caso che tenendo premuto un pulsante del telecomando l’auto si avviava a distanza — due anni dopo averla acquistata.

La conclusione è piuttosto semplice: il tuo telecomando potrebbe avere funzioni che non hai mai usato semplicemente perché nessuno ti ha mai mostrato che esistono. Dare un’occhiata al manuale d’uso potrebbe rivelare qualche trucco sorprendentemente utile.

Il telecomando dell’auto è più sofisticato di quanto sembri

Un moderno telecomando auto è, in sostanza, un piccolo computer di controllo remoto per il tuo veicolo.

Nella sua forma più semplice, blocca e sblocca le porte. Ma a seconda dell’auto, può anche controllare il bagagliaio, avviare il motore a distanza, attivare un allarme, comandare i finestrini e offrire un sistema elettronico di emergenza.

E molte delle funzioni più utili non sono immediate finché non si conosce la giusta sequenza di pulsanti.

Perciò vale la pena osservare più da vicino il tuo telecomando, perché quel pulsante che non hai mai toccato potrebbe nascondere una delle funzioni più utili della tua auto.