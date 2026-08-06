La prossima BMW Serie 1 si prepara a cambiare pelle e, soprattutto, filosofia. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, la futura generazione della compatta bavarese tornerà alla trazione posteriore, una soluzione che per decenni ha rappresentato uno dei tratti distintivi del marchio.

A differenza del passato, però, il ritorno di questa architettura sarà possibile grazie a una piattaforma esclusivamente elettrica. Partendo dalle informazioni emerse e dal nuovo linguaggio stilistico della famiglia Neue Klasse, il nostro render immagina l'aspetto della futura BMW i1, destinata a diventare il modello a batteria d'accesso della Casa di Monaco.

L'elettrica d'ingresso

Il render prende ispirazione dal design già visto sui concept Neue Klasse e sulle recenti i3 e iX3, anticipando una compatta dal look decisamente più pulito e moderno rispetto all'attuale Serie 1.

BMW Serie 1 (2028), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Il frontale abbandona le linee elaborate dell'attuale modello per adottare superfici più tese e scolpite. La classica calandra a doppio rene mantiene il suo ruolo da elemento distintivo del marchio, ma viene reinterpretata con dimensioni più contenute e integrate nella carrozzeria.

Anche il profilo laterale conserva la tradizionale impostazione da hatchback a cinque porte. Cofano lungo, sbalzi ridotti e una linea del tetto leggermente inclinata contribuiscono a mantenere proporzioni sportive, mentre le superfici risultano più pulite, seguendo il minimalismo introdotto dalla filosofia Neue Klasse.

Il ritorno della trazione posteriore

La vera novità della futura Serie 1 non riguarda però il design, bensì l'architettura tecnica.

Dopo aver abbandonato la trazione posteriore nel 2019, BMW pare pronta a riportare questa configurazione sulla propria compatta d'ingresso. Questa volta, però, il motore termico non sarà protagonista.

BMW i3 50 xDrive First Edition Foto di: BMW

La futura i1 infatti dovrebbe basarsi su una piattaforma dedicata esclusivamente alle auto elettriche, sviluppata per ospitare il motore sull'asse posteriore e garantire una distribuzione dei pesi più equilibrata.

L'arrivo della i1 non dovrebbe comportare l'uscita di scena dell'attuale Serie 1. BMW dovrebbe infatti mantenere in gamma anche la compatta con motori benzina e mild hybrid, basata sull'attuale piattaforma a trazione anteriore. Le due vetture convivranno, condividendo un design molto simile ma sfruttando architetture completamente differenti.

Gli interni dell'attuale BMW Serie 1 Foto di: BMW AG.

Secondo le indiscrezioni, la nuova BMW i1 arriverà soltanto nel 2028. Diventerà così l'erede indiretta della prima BMW i3 prodotta tra il 2013 e il 2022, assumendo il ruolo di elettrica d'accesso alla gamma.

Il prezzo resta un'incognita, ma sarà ragionevolmente allineato a quello di rivali come Mercedes CLA e alla futura Audi A2, che ricoprono lo stesso ruolo per i rispettivi brand. Ci aspettiamo, quindi, listini intorno ai 35.000-40.000 euro.

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