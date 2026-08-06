Le previsioni del traffico per il weekend 8-9 agosto 2026

Secondo weekend di agosto alle porte e le previsioni del traffico non lasciano scampo: se avete in programma di partire per le ferie mettete in conto situazioni critiche lungo buona parte della rete autostradale italiana. Secondo le previsioni infatti ci saranno situazioni da bollino nero, a indicare traffico critico, verso le principali località turistiche della Penisola. Ma vediamo nel dettaglio come sarà la situazione generale.

Previsioni traffico sabato 8 agosto 2026

Secondo le previsioni del traffico mattina e pomeriggio di sabato 8 agosto saranno da bollino nero che, come detto, indica la situazione più critica possibile, con lunghe code in autostrada in direzione mare e montagna. Se pensate che la situazione migliorerà la sera avete ragione a metà: si passerà al bollino rosso, ovvero traffico intenso con possibile criticità. Sarà quindi un sabato di passione per il traffico.

Previsioni traffico domenica 9 agosto 2026

Un consiglio? Se potete partite domenica 9 agosto 2026, magari nel pomeriggio. Si perderà un giorno di vacanza ma si guadagnerà in stress. Le previsioni del traffico infatti indicano bollino rosso la mattina, mentre nel pomeriggio la situazione sarà in miglioramento (vero) con bollino giallo mentre la sera calma piatta per quanto riguarda il traffico, con un rilassante bollino verde.

Previsioni meteo weekend 8-9 agosto 2026

Il weekend dell'8 e 9 agosto vedrà una situazione tutto sommato stabile dal punto di vista del meteo. Le previsioni danno prevalentemente sole lungo tutta la Penisola, con temporali lungo l'arco alpino nel pomeriggio di sabato. Previste nubi a est, mentre ci sarà sole sul resto d'Italia. Le temperature rimarranno superiori alla media del periodo, con punte di 40 gradi al centro - sud.

I consigli per i viaggi in autostrada

Prima di partire per le vacanze estive o per una breve fuga fuori porta è importante dedicare qualche minuto ai controlli dell’auto. Verificate il livello dell’olio motore, del liquido refrigerante e degli altri fluidi, ma controllate anche lo stato dei freni, la pressione e l’usura degli pneumatici e tutti quegli elementi che possono fare la differenza durante il viaggio.

Per ridurre almeno in parte i tempi persi nelle code ai caselli, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, può essere utile affidarsi ai sistemi di pagamento elettronico del pedaggio. Oltre al tradizionale Telepass, ricordiamo che ci sono anche altri operatori come UnipolMove e MooneyGo.

Ricordiamo poi che proprio per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni:

venerdì: dalle 16:00 alle 22:00

sabato: dalle 8:00 alle 16:00

domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Previsioni del traffico, come restare informati

Durante il viaggio è possibile monitorare in tempo reale la situazione del traffico attraverso diversi strumenti digitali. App dedicate, navigatori satellitari e servizi ufficiali permettono di conoscere code, incidenti, rallentamenti e tempi di percorrenza, aiutando a scegliere percorsi alternativi e a evitare le tratte più congestionate. Consultare gli aggiornamenti prima della partenza e durante il tragitto può fare la differenza, soprattutto nei giorni di maggiore esodo estivo.:

Radio . Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia. Telefono . Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana. App . L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete. Facebook e Twitter . Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero. Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.