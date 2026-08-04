La nuova smart 2 posti è fatta così
La smart #2 sta per arrivare e per il lancio è nata una speciale campagna marketing
La smart #2, erede della fortwo, sta per arrivare. Debutto previsto per ottobre - Salone di Parigi 2026 come maggior indiziato per far da palcoscenico - per la nuova 2 posti elettrica, attesa per anni e ora pronta finalmente ad arrivare ufficialmente.
Se per noi italiani la smart fortwo ha rappresentato una vera svolta per la mobilità cittadina, con Roma capitale mondiale assieme a Parigi, sono molti i mercati dove la smart #2 si prepara a sbarcare. Per ora lo sta facendo con un'originale campagna marketing.
Ti vedo scritta su tutti i muri
Perché accontentarsi di grossi cartelloni pubblicitari (billboard se vogliamo affascinare con un inglesismo) quando si possono avere interi muri? Probabillmente è questo che hanno pensato gli uomini marketing di smart, che per il lancio della #2 hanno deciso di fare le cose in grande. Per una delle auto più piccole del mercato.
La smart #2 a Buenos Aires
La smart #2 a Melbourne
Quindi via che si reclutano street artist e si dà loro un compito: armarsi di bombolette e pennelli e disegnare la smart #2 sui muri di 6 città. L'operazione è iniziata a Shanghai ed è proseguita per Hong Kong, Melbourne, Buenos Aires, Parigi e Berlino.
smart #2, tutto quello che sappiamo
In realtà la smart #2 l'abbiamo già vista, sia fuori sia dentro. Peccato però si trattasse della concept alla quale, guardando i murales, la versione di serie assomiglierà molto, riprendendo i tratti salienti della fortwo. Posteriore verticale, sbalzi ridotti al minimo e gruppi ottici tondeggianti sono al loro posto. Assieme alle dimensioni più che compatte.
Fotogallery: smart #2, i test
Sappiamo che la smart #2 avrà un raggio di sterzata di 7 metri, 300 km circa di autonomia e tecnologia V2L, per ricaricare device esterni utilizzando le batterie di trazione. Per il resto dobbiamo attendere il debutto al Salone di Parigi 2026.
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