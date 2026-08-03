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Le auto più vendute d'Italia a luglio 2026: la classifica

Nel mese +3,9%. Fiat ha guidato il mercato, Stellantis è rimasta leader tra i gruppi, mentre BYD è cresciuta e Tesla è crollata

Le auto più vendute d'Italia a luglio 2026
Foto di: Motor1 Italy
Eleonora Lilli Eleonora Lilli
Di: Eleonora Lilli
alle 18:48
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Il mercato dell'auto in Italia ha continuato a crescere anche a luglio 2026. Le immatricolazioni sono salite del 3,9%, raggiungendo quota 123.184 vetture, mentre da gennaio il totale ha superato 1,06 milioni di auto, con un aumento dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Fiat ha confermato il ruolo di marchio più venduto del Paese, mentre Stellantis è rimasto il primo gruppo automobilistico per volumi. Hanno continuato a correre anche diversi marchi cinesi, come BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor, mentre Tesla ha vissuto un mese decisamente più difficile.

Nel frattempo, il Governo ha pubblicato il decreto attuativo del noleggio sociale, una misura pensata per facilitare l'accesso alle auto a basse emissioni, anche se serviranno ancora diversi mesi prima che diventi operativa. In questo scenario, ecco quali sono state le auto che hanno conquistato gli italiani nel mese di luglio.

Chi sale e chi scende

Fiat è stata ancora una volta il marchio più venduto con 14.095 immatricolazioni (+27,4%), seguita da Toyota (9.166, +1,4%), Dacia (8.625, -1,6%) e Volkswagen (8.318, +0,9%). Hanno chiuso il mese in crescita anche Renault (+10,8%), Mercedes (+8,2%), Citroën (+8,1%) e Kia (+2,6%), mentre hanno registrato le flessioni più marcate Jeep (-30,3%), Hyundai (-28,6%), Ford (-21,2%) e Alfa Romeo (-37,3%).

Tra i marchi emergenti è proseguita la forte espansione dei costruttori cinesi: BYD ha più che raddoppiato le consegne (+127%), Omoda & Jaecoo sono cresciute del 168,5% e Leapmotor del 203%, mentre Tesla ha vissuto un mese molto difficile, fermandosi a 105 immatricolazioni (-77%).

Tra i gruppi, Stellantis ha mantenuto la leadership con 30.879 immatricolazioni, in lieve aumento dello 0,7%, davanti al Gruppo Volkswagen, sostanzialmente stabile a 18.736 unità (-0,3%). Il Gruppo Renault ha guadagnato il 3,3%, mentre sono cresciuti anche il Gruppo Toyota (+1,7%) e il Gruppo Daimler (+7%). In calo, invece, il Gruppo BMW (-8,5%) e il Gruppo Jaguar Land Rover (-24,4%). Nel cumulato dei primi sette mesi dell'anno, Stellantis ha conservato il primato con una quota del 28%, davanti al Gruppo Volkswagen (15,5%) e al Gruppo Renault (10,3%).

Le alimentazioni più vendute

Tra le alimentazioni, le auto ibride hanno confermato la leadership del mercato, arrivando al 47,5% delle immatricolazioni di luglio, grazie a una quota del 30,4% per le mild hybrid e del 17,1% per le full hybrid. Le ibride plug-in hanno continuato a crescere, raggiungendo il 10,5% del mercato, mentre le elettriche hanno chiuso il mese al 5,9%, in aumento di un punto percentuale rispetto a luglio 2025, ma in calo rispetto al picco registrato a giugno.

Al contrario, benzina e diesel hanno continuato a perdere terreno, scendendo rispettivamente al 19% e al 6,4% del mercato, mentre il GPL ha guadagnato leggermente quota, attestandosi al 10,6%.

Le auto ibride più vendute a luglio 2026

<p>Fiat Panda</p>

Fiat Panda

  1. Fiat Panda,  8.456
  2. Toyota Yaris Cross,  2.829
  3. Toyota Yaris,  2.554
  4. Jeep Avenger,  2.381
  5. Toyota Aygo X, 2.245
  6. Volkswagen T-Roc,  2.064
  7. Ford Puma, 1.613
  8. Kia Sportage,  1.496
  9. Suzuki Swift, 1.416
  10. MG ZS,  1.356

Le auto a benzina più vendute a luglio 2026

<p>Citroen C3</p>

Citroen C3

  1. Citroen C3,  2.355
  2. Fiat Grande Panda, 1.907
  3. Volkswagen T-Cross,  1.526
  4. Peugeot 208, 1.226
  5. Opel Corsa,  1.196
  6. Volkswagen Polo, 887
  7. Kia Picanto, 746
  8. Skoda Fabia, 745
  9. Renault Clio,  702
  10. Skoda Kamiq,  692

Le auto ibride plug-in più vendute a luglio 2026

<p>BYD Atto 2</p>

BYD Atto 2

Foto di: BYD
  1. BYD Atto 2, 1.487
  2. BYD Seal U,  1.162
  3. Volkswagen Tiguan,  817
  4. Omoda 9,  590
  5. Audi Q3, 588
  6. BYD Dolphin G, 522
  7. BMW X1,  521
  8. Toyota C-HR,  361
  9. Omoda 7, 342
  10. Volkswagen Golf, 328

Le auto elettriche più vendute a luglio 2026

<p>BYD Dolphin Surf</p>

BYD Dolphin Surf

Foto di: Motor1 Italy
  1. BYD  Dolphin Surf, 572
  2. Leapmotor T03, 517
  3. BMW iX1, 286
  4. Fiat 500, 246
  5. Dacia Spring, 219
  6. BMW iX3, 214
  7. Cupra Raval, 209
  8. Volvo EX30, 181
  9. BYD Sealion 7, 181
  10. Skoda Elroq, 180

Le auto diesel più vendute a luglio 2026

<p>Mercedes GLA restyling (2023)</p>

Mercedes GLA restyling (2023)

  1. Mercedes GLA, 1.346
  2. Audi Q3, 826
  3. Volkswagen Tiguan, 594
  4. BMW X1, 391
  5. Skoda Octavia, 358
  6. Mercedes Classe A, 287
  7. Audi A3, 275
  8. Volkswagen Golf, 243
  9. Fiat Ulysse,  227
  10. Alfa Romeo Tonale, 226

Le auto a GPL più vendute a luglio 2026

<p>Dacia Sandero</p>

Dacia Sandero

Foto di: Dacia
  1. Dacia Sandero, 4.553
  2. Dacia Duster, 1.853
  3. Renault Clio,  1.838
  4. Renault Captur, 1.121
  5. DR5,  523
  6. DR 3.0, 371
  7. Kia Sportage, 336
  8. Dacia Jogger, 332
  9. Kia Stonic, 322
  10. Renault Symbioz, 316

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