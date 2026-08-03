Le auto più vendute d'Italia a luglio 2026: la classifica

Il mercato dell'auto in Italia ha continuato a crescere anche a luglio 2026. Le immatricolazioni sono salite del 3,9%, raggiungendo quota 123.184 vetture, mentre da gennaio il totale ha superato 1,06 milioni di auto, con un aumento dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Fiat ha confermato il ruolo di marchio più venduto del Paese, mentre Stellantis è rimasto il primo gruppo automobilistico per volumi. Hanno continuato a correre anche diversi marchi cinesi, come BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor, mentre Tesla ha vissuto un mese decisamente più difficile.

Nel frattempo, il Governo ha pubblicato il decreto attuativo del noleggio sociale, una misura pensata per facilitare l'accesso alle auto a basse emissioni, anche se serviranno ancora diversi mesi prima che diventi operativa. In questo scenario, ecco quali sono state le auto che hanno conquistato gli italiani nel mese di luglio.

Chi sale e chi scende

Fiat è stata ancora una volta il marchio più venduto con 14.095 immatricolazioni (+27,4%), seguita da Toyota (9.166, +1,4%), Dacia (8.625, -1,6%) e Volkswagen (8.318, +0,9%). Hanno chiuso il mese in crescita anche Renault (+10,8%), Mercedes (+8,2%), Citroën (+8,1%) e Kia (+2,6%), mentre hanno registrato le flessioni più marcate Jeep (-30,3%), Hyundai (-28,6%), Ford (-21,2%) e Alfa Romeo (-37,3%).

Tra i marchi emergenti è proseguita la forte espansione dei costruttori cinesi: BYD ha più che raddoppiato le consegne (+127%), Omoda & Jaecoo sono cresciute del 168,5% e Leapmotor del 203%, mentre Tesla ha vissuto un mese molto difficile, fermandosi a 105 immatricolazioni (-77%).

Tra i gruppi, Stellantis ha mantenuto la leadership con 30.879 immatricolazioni, in lieve aumento dello 0,7%, davanti al Gruppo Volkswagen, sostanzialmente stabile a 18.736 unità (-0,3%). Il Gruppo Renault ha guadagnato il 3,3%, mentre sono cresciuti anche il Gruppo Toyota (+1,7%) e il Gruppo Daimler (+7%). In calo, invece, il Gruppo BMW (-8,5%) e il Gruppo Jaguar Land Rover (-24,4%). Nel cumulato dei primi sette mesi dell'anno, Stellantis ha conservato il primato con una quota del 28%, davanti al Gruppo Volkswagen (15,5%) e al Gruppo Renault (10,3%).

Le alimentazioni più vendute

Tra le alimentazioni, le auto ibride hanno confermato la leadership del mercato, arrivando al 47,5% delle immatricolazioni di luglio, grazie a una quota del 30,4% per le mild hybrid e del 17,1% per le full hybrid. Le ibride plug-in hanno continuato a crescere, raggiungendo il 10,5% del mercato, mentre le elettriche hanno chiuso il mese al 5,9%, in aumento di un punto percentuale rispetto a luglio 2025, ma in calo rispetto al picco registrato a giugno.

Al contrario, benzina e diesel hanno continuato a perdere terreno, scendendo rispettivamente al 19% e al 6,4% del mercato, mentre il GPL ha guadagnato leggermente quota, attestandosi al 10,6%.

Le auto ibride più vendute a luglio 2026

Fiat Panda

Fiat Panda, 8.456 Toyota Yaris Cross, 2.829 Toyota Yaris, 2.554 Jeep Avenger, 2.381 Toyota Aygo X, 2.245 Volkswagen T-Roc, 2.064 Ford Puma, 1.613 Kia Sportage, 1.496 Suzuki Swift, 1.416 MG ZS, 1.356

Le auto a benzina più vendute a luglio 2026

Citroen C3

Citroen C3, 2.355 Fiat Grande Panda, 1.907 Volkswagen T-Cross, 1.526 Peugeot 208, 1.226 Opel Corsa, 1.196 Volkswagen Polo, 887 Kia Picanto, 746 Skoda Fabia, 745 Renault Clio, 702 Skoda Kamiq, 692

Le auto ibride plug-in più vendute a luglio 2026

BYD Atto 2 Foto di: BYD

BYD Atto 2, 1.487 BYD Seal U, 1.162 Volkswagen Tiguan, 817 Omoda 9, 590 Audi Q3, 588 BYD Dolphin G, 522 BMW X1, 521 Toyota C-HR, 361 Omoda 7, 342 Volkswagen Golf, 328

Le auto elettriche più vendute a luglio 2026

BYD Dolphin Surf Foto di: Motor1 Italy

BYD Dolphin Surf, 572 Leapmotor T03, 517 BMW iX1, 286 Fiat 500, 246 Dacia Spring, 219 BMW iX3, 214 Cupra Raval, 209 Volvo EX30, 181 BYD Sealion 7, 181 Skoda Elroq, 180

Le auto diesel più vendute a luglio 2026

Mercedes GLA restyling (2023)

Mercedes GLA, 1.346 Audi Q3, 826 Volkswagen Tiguan, 594 BMW X1, 391 Skoda Octavia, 358 Mercedes Classe A, 287 Audi A3, 275 Volkswagen Golf, 243 Fiat Ulysse, 227 Alfa Romeo Tonale, 226

Le auto a GPL più vendute a luglio 2026

Dacia Sandero Foto di: Dacia

Dacia Sandero, 4.553 Dacia Duster, 1.853 Renault Clio, 1.838 Renault Captur, 1.121 DR5, 523 DR 3.0, 371 Kia Sportage, 336 Dacia Jogger, 332 Kia Stonic, 322 Renault Symbioz, 316