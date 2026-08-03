Le auto più vendute d'Italia a luglio 2026: la classifica
Nel mese +3,9%. Fiat ha guidato il mercato, Stellantis è rimasta leader tra i gruppi, mentre BYD è cresciuta e Tesla è crollata
Il mercato dell'auto in Italia ha continuato a crescere anche a luglio 2026. Le immatricolazioni sono salite del 3,9%, raggiungendo quota 123.184 vetture, mentre da gennaio il totale ha superato 1,06 milioni di auto, con un aumento dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Fiat ha confermato il ruolo di marchio più venduto del Paese, mentre Stellantis è rimasto il primo gruppo automobilistico per volumi. Hanno continuato a correre anche diversi marchi cinesi, come BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor, mentre Tesla ha vissuto un mese decisamente più difficile.
Nel frattempo, il Governo ha pubblicato il decreto attuativo del noleggio sociale, una misura pensata per facilitare l'accesso alle auto a basse emissioni, anche se serviranno ancora diversi mesi prima che diventi operativa. In questo scenario, ecco quali sono state le auto che hanno conquistato gli italiani nel mese di luglio.
- I gruppi e marchi auto più venduti
- Le alimentazioni più vendute
- Le auto ibride più vendute a luglio 2026
- Le auto a benzina più vendute a luglio 2026
- Le auto ibride plug-in più vendute a luglio 2026
- Le auto elettriche più vendute a luglio 2026
- Le auto diesel più vendute a luglio 2026
- Le auto a GPL più vendute a luglio 2026
Chi sale e chi scende
Fiat è stata ancora una volta il marchio più venduto con 14.095 immatricolazioni (+27,4%), seguita da Toyota (9.166, +1,4%), Dacia (8.625, -1,6%) e Volkswagen (8.318, +0,9%). Hanno chiuso il mese in crescita anche Renault (+10,8%), Mercedes (+8,2%), Citroën (+8,1%) e Kia (+2,6%), mentre hanno registrato le flessioni più marcate Jeep (-30,3%), Hyundai (-28,6%), Ford (-21,2%) e Alfa Romeo (-37,3%).
Tra i marchi emergenti è proseguita la forte espansione dei costruttori cinesi: BYD ha più che raddoppiato le consegne (+127%), Omoda & Jaecoo sono cresciute del 168,5% e Leapmotor del 203%, mentre Tesla ha vissuto un mese molto difficile, fermandosi a 105 immatricolazioni (-77%).
Tra i gruppi, Stellantis ha mantenuto la leadership con 30.879 immatricolazioni, in lieve aumento dello 0,7%, davanti al Gruppo Volkswagen, sostanzialmente stabile a 18.736 unità (-0,3%). Il Gruppo Renault ha guadagnato il 3,3%, mentre sono cresciuti anche il Gruppo Toyota (+1,7%) e il Gruppo Daimler (+7%). In calo, invece, il Gruppo BMW (-8,5%) e il Gruppo Jaguar Land Rover (-24,4%). Nel cumulato dei primi sette mesi dell'anno, Stellantis ha conservato il primato con una quota del 28%, davanti al Gruppo Volkswagen (15,5%) e al Gruppo Renault (10,3%).
Le alimentazioni più vendute
Tra le alimentazioni, le auto ibride hanno confermato la leadership del mercato, arrivando al 47,5% delle immatricolazioni di luglio, grazie a una quota del 30,4% per le mild hybrid e del 17,1% per le full hybrid. Le ibride plug-in hanno continuato a crescere, raggiungendo il 10,5% del mercato, mentre le elettriche hanno chiuso il mese al 5,9%, in aumento di un punto percentuale rispetto a luglio 2025, ma in calo rispetto al picco registrato a giugno.
Al contrario, benzina e diesel hanno continuato a perdere terreno, scendendo rispettivamente al 19% e al 6,4% del mercato, mentre il GPL ha guadagnato leggermente quota, attestandosi al 10,6%.
Le auto ibride più vendute a luglio 2026
Fiat Panda
- Fiat Panda, 8.456
- Toyota Yaris Cross, 2.829
- Toyota Yaris, 2.554
- Jeep Avenger, 2.381
- Toyota Aygo X, 2.245
- Volkswagen T-Roc, 2.064
- Ford Puma, 1.613
- Kia Sportage, 1.496
- Suzuki Swift, 1.416
- MG ZS, 1.356
Le auto a benzina più vendute a luglio 2026
Citroen C3
- Citroen C3, 2.355
- Fiat Grande Panda, 1.907
- Volkswagen T-Cross, 1.526
- Peugeot 208, 1.226
- Opel Corsa, 1.196
- Volkswagen Polo, 887
- Kia Picanto, 746
- Skoda Fabia, 745
- Renault Clio, 702
- Skoda Kamiq, 692
Le auto ibride plug-in più vendute a luglio 2026
BYD Atto 2
- BYD Atto 2, 1.487
- BYD Seal U, 1.162
- Volkswagen Tiguan, 817
- Omoda 9, 590
- Audi Q3, 588
- BYD Dolphin G, 522
- BMW X1, 521
- Toyota C-HR, 361
- Omoda 7, 342
- Volkswagen Golf, 328
Le auto elettriche più vendute a luglio 2026
BYD Dolphin Surf
- BYD Dolphin Surf, 572
- Leapmotor T03, 517
- BMW iX1, 286
- Fiat 500, 246
- Dacia Spring, 219
- BMW iX3, 214
- Cupra Raval, 209
- Volvo EX30, 181
- BYD Sealion 7, 181
- Skoda Elroq, 180
Le auto diesel più vendute a luglio 2026
Mercedes GLA restyling (2023)
- Mercedes GLA, 1.346
- Audi Q3, 826
- Volkswagen Tiguan, 594
- BMW X1, 391
- Skoda Octavia, 358
- Mercedes Classe A, 287
- Audi A3, 275
- Volkswagen Golf, 243
- Fiat Ulysse, 227
- Alfa Romeo Tonale, 226
Le auto a GPL più vendute a luglio 2026
Dacia Sandero
- Dacia Sandero, 4.553
- Dacia Duster, 1.853
- Renault Clio, 1.838
- Renault Captur, 1.121
- DR5, 523
- DR 3.0, 371
- Kia Sportage, 336
- Dacia Jogger, 332
- Kia Stonic, 322
- Renault Symbioz, 316
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