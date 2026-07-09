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Le auto più vendute quando eravamo campioni del mondo

Fiat Punto, Panda e Ford Fiesta. Una panoramica sulle auto più vendute nel 2006, quanto l'Italia giocava e vinceva la coppa del mondo di calcio

Auto Italia 2006
Foto di: Motor1 Italy
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 16:00
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Ogni tifoso di calcio ha impressa a fuoco nella mente la data del 9 luglio 2006, quella che ha visto la nazionale italiana diventare Campione del mondo. Il quarto titolo, conquistato dopo la finale con la Francia nonché ultima soddisfazione intercontinentale degli Azzurri. Sono passati 20 anni, un'eternità, e il mondo nel frattempo è cambiato. Anche quello dell'auto. 

Facciamo quindi un salto indietro nel tempo di 20 anni e torniamo a quel 2006 di gloria, guardando a quali e come erano le auto che guidavamo a quei tempi.

Ve la ricordate la Fiat Punto? 

Certo che la ricordate e da anni si parla di un suo ritorno, mai confermato dalla Casa. Perché tutti la desiderano? Perché la Fiat Punto seguiva una ricetta semplice e di successo, tanto da valerle il titolo di auto più venduta d'Italia nel 2006. A seguirla c'erano la sempreverde Fiat Panda e la Ford Fiesta (momento lacrimuccia). 

Modello Unità vendute 2006
Fiat Punto 189.808
Fiat Panda 149.404
Ford Fiesta 77.219
Ford Focus 71.532
Toyota Yaris 65.203
Lancia Ypsilon 64.614
Volkswagen Golf 53.834
Opel Astra 50.502
Renault Clio 49.438
Citroen C3 45.507

Il totale delle auto vendute nel 2006 è stato di 2.326.403 unità, quasi 800.000 in più rispetto alle 1.525.722 del 2025. Altri tempi e altri prezzi. Fiat in totale vendeva 544.181 auto in un anno, nel 2025 sono state 143.806.

Fiat Punto

Fiat Punto

Foto di: Dacia
Fiat Panda

Fiat Panda

Foto di: Dacia
Ford Fiesta

Ford Fiesta

Foto di: Ford

Quando si andava a gasolio

Quello del gasolio è un tracollo già raccontato e nel 2006 era un'alimentazione che pesava per 1.352.270 auto vendute in un anno. Si andava a gasolio e la benzina piaceva a 941.815 automobilisti, che ancora non erano indecisi se passare o meno a una qualche forma di elettrificazione. L'ibrido esisteva e aveva nella Lexus RX la propria regina (1.189 unità vendute) con Toyota Prius seconda (683) e Honda Civic terza (214). Quarta la Lexus GS con 98. Poi basta. Un powertrain nuovo per consumare pochissimo ma in grado di convincere appena 2.181 clienti in tutto il 2006. Comunque molti di più rispetto a quanto faceva l'elettrico: 27 immatricolazioni. Praticamente solo microcar. 

Lexus RX

Lexus RX

Foto di: Lexus

Oggi il mercato è ben diverso: il diesel piace sempre meno, la benzina resiste ma solo se accompagnata da un motore elettrico mentre i modelli a batteria conquistano percentuali di mercato. 

Alimentazione Immatricolazioni 2006 Immatricolazioni 2026
Diesel 1.352.270 64.213
Benzina 941.815 186.074
GPL 3.482 60.436
Metano 26.617 1
Ibrido 2.181 470.474
Plug-in - 85.215
Elettrico 27 79.613

Chi c'era e chi non c'era

Pensate a un qualche brand auto di oggi e uno presente nel listino italiano del 2006. Quante e quali differenze trovate? Ve lo diciamo noi: non c'erano brand cinesi. Ma nemmeno per sbaglio. Forse un qualche importatore parallelo osava portare qualcosa, magari una copia low cost di un modello europeo. Nulla di più. Oggi sono 24, tra marchi nati e cresciuti nella Repubblica Popolare e quelli controllati da un Gruppo cinese. 

Dacia Logan

Dacia Logan

Foto di: Dacia
Lancia Lybra

Lancia Lybra

Foto di: Lancia

Tornaodo a 20 anni fa Chevrolet vendeva 37.711 auto mentre Saab si fermava a 4.335. Dacia era appena rinata e riusciva a conquistare 1.121 clienti e smart registrava 33.313 immatricolazioni, con la fortwo regina e la forfour in fase di dismissione. Guardando ai marchi italiani Fiat era leader inconstrastata con 544.181 auto vendute in un anno, seguita da Lancia (98.512) che in gamma aveva Ypsilon, Thesis, Musa, Lybra (uscita di scena proprio nel 2006) e Phedra. Al terzo posto c'era Alfa Romeo (71.885), più di Audi (59.850) e vicina a BMW (74.604) e Mercedes (81.437). E DR? La Casa fondata da Massimo Di Risio era pronta ad arrivare ma nel 2006 ancora non commercializzava nulla. 

Qualcuno ha detto SUV?

Sappiamo che i SUV oggi come oggi dominano incontrastati i listini di tutti i costruttori. Nel 2006 si parlava solo o di crossover o di fuoristrada e le berline piacevano a tutti (1.404.815 immatricolazioni). Chi aveva bisogno di spazio si portava a casa station wagon o monovolume.

Tipo carrozzeria Unità vendute 2006
Berlina 1.465.326
Station wagon 265.172
Monovolume 376.997
Fuoristrada 174.607
Cabrio e spider 33.744
Coupè 22.807
Multispazio 18.879
Crossover 421 
Intanto "abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene"

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