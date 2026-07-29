Lynk & Co 08 ibrida plug-in (2026), la prova dei consumi reali

Non fatevi ingannare dalle apparenze. Questo grande SUV cinese verniciato in nero metallizzato rischia di confondersi nel mare di tanti altri SUV diversi che incontriamo per strada, ma quando ci sono salito a bordo ho capito che qui le cose cambiano e sono un po' speciali.

Sì perché la Lynk & Co 08 è davvero un SUV ibrido plug-in di lusso, ma soprattutto è fatto così bene e ha tanta tecnologia da potersi permettere di sfidare apertamente la migliore concorrenza europea, in particolare quella tedesca. In più ottiene un record assoluto nella mia prova dei consumi reali: 213 km in modalità elettrica in uscita da Roma, distanza mai coperta prima da un'ibrida plug-in testata nel tragitto di 360 Roma-Forlì.

Questo record porta a un altro primato: una media di consumo di appena 1,55 l/100 km (64,52 km/l) che equivale a una spesa di 21,01 euro per il viaggio (10,32 euro di benzina + 10,69 euro di elettricità). È anche la prima volta che ho speso più in elettricità che in benzina.

Lynk & Co 08: i dati

Allestimento Lynk & Co 08 More Prezzo base 56.995 euro Data prova 12/06/2026 Meteo (partenza / arrivo) Sereno, 34° / Sereno, 26° Prezzo carburante 1,849 euro/l (Benzina)

0,27 euro/kWh (elettricità) Chilometraggio totale a inizio prova 6.494 km Chilometraggio totale a fine prova 7.428 km Velocità media Roma - Forlì 68 km/h Pneumatici Pirelli Scorpion

255/40 R21 102V XL LK

(Etichetta UE: B, A, 71 dB)

Lynk & Co 08: quanto consuma

Per vedere nel dettaglio i consumi nelle più comuni condizioni di utilizzo parto dalle prove con batteria carica, la forza della Lynk & CO 08. In media sono riuscito a percorrere almeno 180 km in modalità elettrica prima che si scaricasse la grande batteria 39,6 kWh. In autostrada ho fatto 112 km in EV e nel percorso ideale di pianura da "economy run" mi sono spinto fino a quasi 300 km.

Lynk & Co 08, in elettrico sembra non fermarsi mai... Foto di: Motor1 Italy

Anche con la batteria scarica il grande SUV di Lynk & Co riesce a contenere i consumi di benzina, soprattutto nel percorso misto urbano/extraurbano dove ho superato i 1.000 km di autonomia teorica, cosa quasi impensabile per un veicolo lungo 4,82 metri e che pesa 2.112 kg a vuoto. I consumi salgono fisiologicamente in autostrada e scendono altrettanto decisamente fuori città dove ho potuto vedere autonomie teoriche vicine ai 1.900 km (altro record). Come minimo è possibile percorrere 750 km con un pieno di benzina (60 litri).

Lynk & Co 08: i consumi reali

Percorso Consumo e autonomia teorica Misto urbano-extraurbano



5,3 l/100 km (18,8 km/l)

1.128 km di autonomia teorica Autostrada 7,9 l/100 km (12,6 km/l)

756 km di autonomia teorica Economy run 3,1 l/100 km (32,2 km/l)

1.932 km di autonomia teorica Media reale 1,55 l/100 km (64,52 km/l) Computer di bordo 1,6 l/100 km Alla pompa 1,5 l/100 km Autonomia elettrica in uscita da Roma 213 km

Lynk & Co 08: la scheda tecnica

Alimentazione: Ibrido (Benzina, 1.499 cc)

Potenza: 102 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 23 g/km

Massa a vuoto: 2.112 kg

Rapporto potenza/tara: 46,639 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)

Lynk & Co 08: quanto si spende di benzina?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 21,01 euro

(10,32 euro di benzina + 10,69 euro di elettricità) Spensa mensile (800 km al mese) 22,93 euro

(Senza contare la spesa per l'elettricità) Quanto fa con 20 euro 698 km

(Senza contare la spesa per l'elettricità) Quanto fa con un pieno 3.871 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi, così come la classifica dell'autonomia elettrica per le ibride plug-in. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Lynk & Co 08: quanto consumano le concorrenti?

Nella classifica assoluta delle prove consumi reali la Lynk & Co 08 da 1,55 l/100 km si prende di diritto la prima posizione diventando la regina dei consumi nei test degli ultimi 12 anni, ma la cosa era prevedibile visto che ha viaggiato per quasi il 59% del tragitto in elettrico.

Lynk & Co 08: le altre restano dietro Foto di: Motor1 Italy

Il SUV cinese costruito sulla piattaforma CMA Evo, lo stesso della cinese Volvo XC70, supera il precedente record della Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid DSG (1,85 l/100 km - 54,0 km/l) e si mette dietro anche una grande wagon come la Mercedes C300 e Station Wagon Plug-in hybrid (2,80 l/100 km - 35,7 km/l) e la Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe (3,05 l/10 km - 32,7 km/l). Il SUV grande ibrido plug-in più vicino alla Lynk & Co 08 è la Omoda 9 SHS (3,45 l/100 km - 28,9 km/l) che aveva anche il precedente record di autonomia EV di 162 km.

La Lynk & Co 08 nella prova al limite

Lynk & Co 08: cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho guidato per questa prova è una Lynk & Co 08 More, la versione più ricca e accessoriata che ha già tutto di serie, compresa la motorizzazione ibrida plug-in 1.5 da 345 CV, la trazione anteriore e il cambio automatico. La dotazione include i cerchi in lega da 21", la vernice metallizzata, i fari a matrice di LED e il tetto panoramico apribile.

Lynk & Co 08, tanta qualità anche dentro Foto di: Motor1 Italy

Dentro spiccano i rivestimenti in pelle sintetica e microfibra, i sedili anteriori a regolazione elettrica con ventilazione e massaggio, il climatizzatore automatico tri-zona, i sedili posteriori riscaldabili, la tlecamera a 360° e l'mpianto audio Harman Kardon con 23 altoparlanti inclusi altoparlanti nei poggiatesta e subwoofer. Il tutto per i 56.995 euro di listino, senza nulla da aggiungere.

Cosa mi piace Cosa non mi piace Spaziosità, comodità e silenziosità di viaggio Il peso si avverte un po' in curva, ma non troppo Tanta tecnologia a un prezzo molto competitivo Mancanza di head-up display e apertura portellone senza mani Potenza fluida e subito disponibile, con ottima guidabilità L'apertura dell'auto all'avvicinamento non sempre funziona Qualità percepita e dettagli esclusivi

Il prezzo è a mio giudizio sorprendente perché poche altre auto sul mercato possono permettersi di offrire tutta questa qualità e questa tecnologia rimanendo sotto i 60.000 euro. Parlo degli assemblaggi quasi perfetti sia fuori che dentro, di alcuni dettagli esclusivi come gli specchietti senza cornice (così come i finestrini che hanno le guarnizioni nascoste) e la qualità percepita nell'abitacolo.

Sono poi rimasto favorevolmente colpito da spaziosità, comodità e silenziosità di viaggio, degna di auto che costano anche il doppio, così come dalla tanta potenza subito disponibile in maniera molto fluida e dalla piacevole guidabilità garantita da un assetto davvero ben tarato. Anche tutti gli ausili alla guida sono di livello eccellente.

Fotogallery: Lynk & Co 08 (2026), lo stress test di Motor1