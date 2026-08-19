Ho guidato il nuovo SUV di Mercedes-AMG. Fa impallidire i modelli EQ

A maggio, Mercedes-Benz ha svelato la sua Mercedes‑AMG GT Coupé4 di nuova generazione, accolta da reazioni contrastanti. È sparito il possente V8 che la spingeva, sostituito da una batteria. Anche la piattaforma è completamente nuova ed esclusiva di Mercedes-AMG, con la promessa di un impiego più ampio oltre alla Mercedes‑AMG GT Coupé4.

Durante la Monterey Car Week di quest’anno, ho avuto l’opportunità di salire a bordo di quello che sarà non solo il prossimo modello AMG a utilizzare questa piattaforma, ma forse anche il primo SUV AMG dedicato mai realizzato.

Una AMG GT 4-Door, ma più alta

Mercedes non ha ancora comunicato il nome di questo veicolo. A mio avviso, potrebbe finire per chiamarsi "Mercedes-AMG GT SUV", o qualcosa di simile. Nonostante la carrozzeria camuffata, ci sono alcuni dettagli visivi chiave che rafforzano questa ipotesi.

Prototipo SUV Mercedes-AMG GT Foto di: Mercedes-Benz

Le luci posteriori, per esempio, riprendono lo stesso design di quelle della normale AMG GT 4-Door. Anche i fari anteriori, sebbene in parte coperti, sembrano identici.

Quanto alle dimensioni, la Mercedes è in linea con la GLC. Nelle foto sembra ingannevolmente grande, ma in realtà non è più imponente di altri SUV premium compatti.

La vista frontale Foto Di: Mercedes-Benz La vista posteriore Foto di: Mercedes-Benz

All’interno, l’auto è più o meno identica alla Mercedes‑AMG GT Coupé4. Presenta la stessa plancia e la medesima disposizione degli schermi, con il display centrale orientato verso il guidatore e un altro posizionato davanti al passeggero.

Eccessivo? Forse, ma considerando gli altri schermi presenti oggi su diversi modelli Mercedes, è qualcosa di prevedibile.

Si trattava comunque ancora di un prototipo, quindi nell’abitacolo c’erano cavi, pulsanti e altri elementi sparsi qua e là. Anche alcuni materiali non erano ancora quelli che Mercedes considererebbe di "produzione definitiva".

Per esempio, il rivestimento del bagagliaio era in plastica. Ma dal punto di vista visivo, e conoscendo il risultato finale dei materiali sulla variante berlina, si può dire con ragionevole certezza che tutto l’abitacolo avrà una qualità percepita adeguata al posizionamento di prezzo.

Spinta elettrica

Foto di: Mercedes-Benz

Mercedes ha spiegato che l’obiettivo per questo SUV era prendere la batteria e l’architettura della piattaforma e trasferirle su una carrozzeria da SUV cambiando il meno possibile. Ovviamente è stato necessario intervenire su sospensioni e ammortizzazione per adattarsi a una scocca più pesante e grande, ma l’ingegnere con cui ho viaggiato mi ha assicurato che le due auto condividono "oltre il 90% dei componenti".

Per questo motivo, possiamo ipotizzare che il nuovo modello utilizzerà la stessa batteria da 106,0 kWh della GT 4-Door standard, con celle a maggiore densità che consentono una capacità migliore e una ricarica più rapida. Anche i motori a flusso assiale presenti sia al posteriore sia all’anteriore sulla GT 4-Door dovrebbero arrivare sulla versione definitiva.

Per dirla senza giri di parole, quest’auto è molto veloce.

Foto Di: Mercedes-Benz Foto di: Mercedes-Benz

Non ho potuto misurare uno 0-60 mph, ma il mio “butt dyno” suggerisce un tempo nell’ordine dei 2,5 secondi nello 0-100 km/h, il che la collocherebbe grossomodo allo stesso livello della berlina. L’ingegnere non ha neppure voluto confermare se il prototipo su cui eravamo corrispondesse a una versione equivalente a un modello AMG, ma considerando come è stata lanciata la GT 4-Door, oltre al suo sorriso compiaciuto, si può ragionevolmente supporre che Mercedes stia testando la variante più prestazionale, destinata ad arrivare per prima.

Nemmeno l’autonomia elettrica è stata menzionata; tuttavia, sbirciando il quadro strumenti, ho visto un 96% di carica con 476 km di autonomia residua. Questo equivale approssimativamente a 483-499 km, più dei 378 km offerti dalla sua più diretta rivale già presente nella gamma Mercedes, la EQE AMG SUV.

Per quanto riguarda il comportamento dinamico, un certo rollio della carrozzeria c’era, ma sulle strade ricche di curve nei dintorni di Monterey, dove una AMG dovrebbe trovarsi a proprio agio, questa vettura si è comportata esattamente così. A differenza di precedenti modelli Mercedes-AMG come la EQS e la EQE, è stato dedicato un lavoro specifico per fare in modo che questo futuro modello abbia davvero la guida e il comportamento di una AMG, e non semplicemente quello di una versione AMG di un prodotto Mercedes già esistente.​

Questo futuro SUV adotta anche una delle caratteristiche più controverse delle moderne elettriche: il sound artificiale. Già anticipato sulla AMG GT 4-Door standard, il SUV riproduce falsi rumori di scarico e motore quando viene selezionata la modalità Sport e, a differenza del modello citato, aggiunge anche una lieve vibrazione del sedile durante le “sgasate” per imitare la sensazione di un’auto con motore termico.

Ne sapremo di più nei prossimi mesi

Mercedes non ha fornito indicazioni su quando arriverà la AMG GT SUV, ma considerando quanto il progetto sembri vicino alla versione definitiva, si può solo pensare che manchino pochi mesi alla presentazione ufficiale.

15 Fonte: Mercedes-Benz

È lecito aspettarsi un prezzo di partenza nell’ordine di oltre 90.000 dollari, ma non sorprenderebbe se questa presunta versione AMG 63 Performance sulla quale abbiamo viaggiato partisse da una cifra a sei zeri.

Resta da capire come reagirà il mercato a un’auto di questo tipo. L’ingegnere Mercedes con cui ho condiviso l’esperienza ha detto che l’accoglienza ricevuta durante la Car Week è stata "molto positiva", ma con vendite delle elettriche altalenanti e la minaccia di modelli cinesi più economici pronti a sconvolgere il mercato EV, Mercedes dovrà posizionarla al prezzo giusto perché possa vendere bene.