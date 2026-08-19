La nuova Skoda coi sedili posteriori massaggianti

Se dalle nostre parti le berline stanno pian piano scomparendo, in altri mercati sono ancora molto richieste. Come in India, dove Skoda ha appena presentato il restyling della Slavia.

La tre volumi ceca qui si rinnova con più tecnologia, nuovi cambi automatici e dotazioni di sicurezza ancora più complete.

La berlina è infatti sviluppata sulla piattaforma locale MQB-A0-IN, prodotta in India e concepita principalmente per le esigenze dei clienti del subcontinente. È uno dei pilastri della strategia “made in India, for India” di Skoda, insieme a Kushaq e Kylaq, anche se viene esportata in alcuni mercati di crescita tra Medio Oriente, Africa e Vietnam.

Nuovo design

Presentata per la prima volta all'inizio del 2022, la Slavia ha raggiunto quasi 80.000 esemplari venduti e si è affermata tra le berline più apprezzate del proprio segmento in India.

Skoda Slavia per il mercato indiano: l'allestimento Monte Carlo Foto di: Skoda

Lunga sempre 4,54 m, la Slavia porta una serie di modifiche estetiche. La novità più evidente riguarda i nuovi fari anteriori a LED, mentre al posteriore debuttano gruppi ottici ridisegnati con indicatori di direzione sequenziali. La versione top di gamma Monte Carlo, poi, si distingue per la carrozzeria bicolore, dettagli esterni neri e badge dedicati.

Più tecnologia e comfort a bordo

Anche l'abitacolo della Skoda riceve una serie di aggiornamenti. Cambiano gli schemi cromatici degli interni e viene introdotta una dotazione tecnologica più ricca.

Il quadro strumenti digitale da 10,25" si affianca a un sistema d'infotainment da 10,1", compatibile senza fili con Android Auto e Apple CarPlay.

Skoda Slavia per il mercato indiano: gli interni Foto di: Skoda

Una delle novità più curiose è rappresentata dall'AI Companion, basato sull'Automotive AI Agent di Google Cloud. L'assistente è stato sviluppato per riconoscere anche gli accenti dell'inglese indiano e permette di utilizzare comandi vocali per gestire musica, telefonate, climatizzazione e altre funzioni, oltre a fornire informazioni in tempo reale.

Ma la novità più particolare riguarda i passeggeri posteriori: la Slavia introduce infatti la funzione di massaggio per i sedili posteriori, una soluzione dichiarata come prima assoluta nel segmento.

Tra le altre dotazioni figurano la telecamera 360° Area View, i sensori di parcheggio anteriori con Park Pilot e una serie di dispositivi pensati per aumentare il comfort nella guida quotidiana.

Sul fronte della sicurezza, la berlina dispone di sei airbag di serie e di oltre 25 sistemi di sicurezza attiva e passiva. La Slavia ha inoltre ottenuto cinque stelle Global NCAP sia per la protezione degli occupanti adulti sia per quella dei bambini.

Motori a benzina e un nuovo automatico a 8 marce

La gamma meccanica continua a utilizzare i motori benzina TSI, ma il restyling introduce una novità importante sul fronte delle trasmissioni.

Il motore 1.0 TSI può ora essere abbinato a un nuovo cambio automatico a otto rapporti con convertitore di coppia, soluzione che Skoda presenta come una prima assoluta nel segmento. Per chi preferisce una configurazione più tradizionale rimane disponibile anche il manuale a sei marce.

Al vertice dell'offerta si conferma il 1.5 TSI, abbinato al cambio automatico DSG a sette rapporti. Le vetture equipaggiate con questo propulsore ricevono inoltre freni posteriori a disco, ulteriore aggiornamento tecnico rispetto alla configurazione precedente.

I prezzi dell'aggiornamento devono ancora essere comunicati, ma il modello attuale oscilla tra circa 12.000 e 20.000 euro al cambio attuale, a seconda dell'allestimento.

Fotogallery: Skoda Slavia per il mercato indiano

4 Fonte: Skoda