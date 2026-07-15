I prezzi del SUV extra large di Skoda con 7 posti
La Skoda Peaq offre due allestimenti e il listino parte da 49.950 euro
Skoda ha ufficializzato la gamma per il mercato italiano, annunciando allestimenti e prezzi della Peaq, il nuovo SUV elettrico a sette posti che va ad affiancare il Kodiaq, senza prenderne il posto.
Con Peaq, infatti, Skoda completa la famiglia dei suoi SUV elettrici, proponendo il modello più grande e tecnologico della gamma. In Italia è disponibile esclusivamente nella configurazione a sette posti, con due versioni di motore, due allestimenti e un prezzo di partenza di 49.950 euro.
Skoda Peaq, gli allestimenti
La gamma della Skoda Peaq proposta in Italia è articolata in due allestimenti, Selection e Sportline, entrambi disponibili con le motorizzazioni Peaq 60 e Peaq 90x.
Skoda Peaq Selection: la dotazione comprende numerosi contenuti dedicati al comfort, alla tecnologia e alla sicurezza. Di serie sono presenti il climatizzatore automatico Climatronic a tre zone, l'Head-Up Display con realtà aumentata, il sistema di infotainment con display verticale da 13,6 pollici e navigazione integrata, il volante in pelle riscaldabile, la telecamera posteriore, il portellone elettrico con funzione Virtual Pedal e il sistema KESSY Full per l'accesso senza chiave. A questi si aggiungono i principali sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio, come Intelligent Park Assist, Remote Park Assist, Trained Park Assist, Lane Assist 2.0 e Lane Change Assist, oltre a cerchi in lega da 19 pollici, vetri posteriori oscurati e finitura metallizzata della carrozzeria.
Skoda Peaq Sportline: oltre a mantenere tutte le caratteristiche della versione Selection, introduce cerchi in lega da 20 pollici, il frontale illuminato Crystal Face Light, fari Matrix LED, telecamere Top Area View a 360 gradi, la Digital Key e una pedaliera sportiva in alluminio. L'abitacolo assume un'impronta più sportiva grazie ai sedili anteriori elettrici con funzione memoria e supporto lombare, ai sedili sportivi con poggiatesta integrato e al volante sportivo a tre razze traforato, riscaldabile e dotato di palette per la regolazione del recupero di energia in frenata. Completano la dotazione il doppio Phone Box con ricarica wireless e raffreddamento attivo, contribuendo a rendere la Sportline la versione più esclusiva e orientata a chi ricerca un livello superiore di comfort, tecnologia e personalità estetica.
Skoda Peaq, i prezzi
|Versione
|Motore
|Prezzo
|Skoda Peaq Selection
|Peaq 60
|49.950 euro
|Skoda Peaq Selection
|Peaq 90x
|59.950 euro
|Skoda Peaq Sportline
|Peaq 60
|55.000 euro
|Skoda Peaq Sportline
|Peaq 90x
|65.000 euro
Skoda Peaq, i motori
Skoda Peaq è proposta in Italia con due motorizzazioni completamente elettriche basate su batterie NMC, che offrono la guida “one pedal”, la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni e la compatibilità con la ricarica Plug&Charge, oltre alla gestione remota tramite app MySkoda.
La Skoda Peaq 60 utilizza una batteria da 59 kWh netti e un motore posteriore da 204 CV e 350 Nm, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e velocità massima di 160 km/h. Supporta la ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e 165 kW in corrente continua.
La Skoda Peaq 90x rappresenta la variante più potente e adotta una configurazione bimotore con trazione integrale. La batteria da 86 kWh netti alimenta un sistema da 300 CV e 545 Nm, permettendo di scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e di raggiungere i 180 km/h. La ricarica rapida arriva fino a 200 kW.
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