I prezzi del SUV extra large di Skoda con 7 posti

Skoda ha ufficializzato la gamma per il mercato italiano, annunciando allestimenti e prezzi della Peaq, il nuovo SUV elettrico a sette posti che va ad affiancare il Kodiaq, senza prenderne il posto.

Con Peaq, infatti, Skoda completa la famiglia dei suoi SUV elettrici, proponendo il modello più grande e tecnologico della gamma. In Italia è disponibile esclusivamente nella configurazione a sette posti, con due versioni di motore, due allestimenti e un prezzo di partenza di 49.950 euro.

Skoda Peaq, gli allestimenti

La gamma della Skoda Peaq proposta in Italia è articolata in due allestimenti, Selection e Sportline, entrambi disponibili con le motorizzazioni Peaq 60 e Peaq 90x.

Skoda Peaq Selection: la dotazione comprende numerosi contenuti dedicati al comfort, alla tecnologia e alla sicurezza. Di serie sono presenti il climatizzatore automatico Climatronic a tre zone, l'Head-Up Display con realtà aumentata, il sistema di infotainment con display verticale da 13,6 pollici e navigazione integrata, il volante in pelle riscaldabile, la telecamera posteriore, il portellone elettrico con funzione Virtual Pedal e il sistema KESSY Full per l'accesso senza chiave. A questi si aggiungono i principali sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio, come Intelligent Park Assist, Remote Park Assist, Trained Park Assist, Lane Assist 2.0 e Lane Change Assist, oltre a cerchi in lega da 19 pollici, vetri posteriori oscurati e finitura metallizzata della carrozzeria.

23 Fonte: Skoda

Skoda Peaq Sportline: oltre a mantenere tutte le caratteristiche della versione Selection, introduce cerchi in lega da 20 pollici, il frontale illuminato Crystal Face Light, fari Matrix LED, telecamere Top Area View a 360 gradi, la Digital Key e una pedaliera sportiva in alluminio. L'abitacolo assume un'impronta più sportiva grazie ai sedili anteriori elettrici con funzione memoria e supporto lombare, ai sedili sportivi con poggiatesta integrato e al volante sportivo a tre razze traforato, riscaldabile e dotato di palette per la regolazione del recupero di energia in frenata. Completano la dotazione il doppio Phone Box con ricarica wireless e raffreddamento attivo, contribuendo a rendere la Sportline la versione più esclusiva e orientata a chi ricerca un livello superiore di comfort, tecnologia e personalità estetica.

Skoda Peaq, gli interni Foto Di: Skoda Skoda Peaq, il bagagliaio Foto Di: Skoda

Skoda Peaq, i prezzi

Versione Motore Prezzo Skoda Peaq Selection Peaq 60 49.950 euro Skoda Peaq Selection Peaq 90x 59.950 euro Skoda Peaq Sportline Peaq 60 55.000 euro Skoda Peaq Sportline Peaq 90x 65.000 euro

Skoda Peaq, i motori

Skoda Peaq è proposta in Italia con due motorizzazioni completamente elettriche basate su batterie NMC, che offrono la guida “one pedal”, la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni e la compatibilità con la ricarica Plug&Charge, oltre alla gestione remota tramite app MySkoda.

La Skoda Peaq 60 utilizza una batteria da 59 kWh netti e un motore posteriore da 204 CV e 350 Nm, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e velocità massima di 160 km/h. Supporta la ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e 165 kW in corrente continua.

La Skoda Peaq 90x rappresenta la variante più potente e adotta una configurazione bimotore con trazione integrale. La batteria da 86 kWh netti alimenta un sistema da 300 CV e 545 Nm, permettendo di scattare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e di raggiungere i 180 km/h. La ricarica rapida arriva fino a 200 kW.