Il nuovo SUV Alfa Romeo si svela nella prima foto

Alfa Romeo ha mostrato per la prima volta un dettaglio del design del suo nuovo SUV compatto, un modello destinato a entrare nel segmento più importante del mercato automobilistico. L’anticipazione è arrivata durante il Tavolo Nazionale dell’Industria Automobilistica organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dove Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, ha presentato un’immagine teaser dedicata alla parte posteriore della futura vettura del Biscione.

Il nuovo SUV compatto rientra nel piano industriale Fastlane 2030 di Stellantis e, come già comunicato durante lo Stellantis Investor Day del 21 maggio 2026, sarà costruito sulla piattaforma STLA Medium e avrà una gamma di motorizzazioni multi-energia, cioè con soluzioni differenti per adattarsi alle diverse esigenze del mercato.

Il nuovo SUV nasce sulla piattaforma STLA Medium

La nuova Alfa Romeo sarà progettata per competere nel segmento C-SUV, una categoria che comprende i SUV di dimensioni medie molto diffusi tra gli automobilisti europei. La scelta della piattaforma STLA Medium permette al modello di utilizzare tecnologie pensate per diverse tipologie di propulsione, lasciando spazio a una gamma composta da più sistemi di alimentazione.

Il progetto è stato affidato al Centro Stile Alfa Romeo di Torino, il reparto del marchio italiano dedicato alla progettazione e allo sviluppo del linguaggio estetico delle vetture. Dal primo teaser emerge un elemento del design posteriore, ma per conoscere l’aspetto completo della vettura sarà necessario attendere la presentazione ufficiale.

Produzione italiana a Melfi, debutto previsto nel 2027

Il nuovo C-SUV Alfa Romeo sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, confermando il ruolo dell’Italia nella strategia produttiva del gruppo. L’impianto lucano è uno dei principali siti automobilistici del Paese e ospiterà la realizzazione del nuovo modello del Biscione.

Visto l'utilizzo della piattaforma STLA Medium, quella di Peugeot 3008, Jeep Compass, DS N°7, Citroen C5 Aircross e Lancia Gamma, solo per fare qualche esempio. Una piattaforma multi-energia che dovrebbe garantire al nuovo SUV compatto del Biscione la disponibilità di motorizzazioni elettriche (anche 4x4), mild hybrid e plug-in hybrid. La presentazione ufficiale è prevista nel quarto trimestre del 2027.Continuate a seguirci per restare informati.