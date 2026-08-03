Mercedes GLC restyling, le foto spia svelano i nuovi dettagli

Mercedes sta lavorando al restyling della GLC, il SUV più venduto della gamma tedesca. Alcuni muletti, immortalati su strada dal fotografo spia wikoblok, mostrano un livello di camuffamento ormai ridotto, soprattutto nella zona anteriore, dove si concentrano le principali novità estetiche.

L'aggiornamento coinvolge sia la variante SUV sia la coupé e, secondo le prime immagini circolate, anche la declinazione sportiva AMG. Il debutto ufficiale non è ancora stato confermato da Mercedes, ma lo stadio di sviluppo dei prototipi lascia intendere una presentazione non lontana.

Design: fari e calandra rivisti

Le foto spia della nuova Mercedes GLC mostrano gruppi ottici anteriori e posteriori ridisegnati, insieme a una calandra e un paraurti aggiornati. La linea generale della carrozzeria resta quella nota, ma il frontale si avvicina al linguaggio stilistico introdotto dalla nuova Classe C, con superfici più pulite e una firma luminosa rivista.

Anche il posteriore riceve alcune modifiche, coerenti con l'obiettivo di ammodernare il fronte visivo del modello senza stravolgerne l'impostazione. La coupé segue lo stesso percorso stilistico della versione SUV.

Interni: MBUX di quarta generazione

All'interno, la Mercedes GLC restyling dovrebbe adottare il sistema di infotainment MBUX di quarta generazione, già visto sulla nuova CLA (basato su MB.OS). Il display touch centrale arriverebbe a 14 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

Tra le novità attese anche lo schermo opzionale da 14 pollici dedicato al passeggero anteriore. Sul fronte della guida assistita, la dotazione dovrebbe includere il sistema MB.Drive Parking Assist.

È possibile che la plancia della nuova GLC segua lo stile di quella dalla CLA delle nuove "stellate" Foto di: Motor1 Italy

Motori: aggiornamento Euro 7 e ipotesi AMG

Sul fronte meccanico, la gamma della Mercedes GLC restyling dovrebbe proporre versioni aggiornate dei quattro cilindri attualmente disponibili, elettrificati con tecnologia ibrida plug-in o mild-hybrid a 48 V, adeguati ai nuovi limiti imposti dalla normativa Euro 7.

Le novità più rilevanti riguarderebbero le varianti AMG. Secondo indiscrezioni, la 43 AMG e la 63 AMG potrebbero abbandonare l'attuale powertrain ibrido plug-in a favore di un sei cilindri in linea 3.0 turbo elettrificato, con una configurazione simile a quella già utilizzata sulla Classe E 53 AMG, capace di superare i 600 CV di potenza complessiva.