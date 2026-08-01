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L'ammiraglia dei camper Italiani nasce su base Mercedes

Laika presenta il Kreos H 5109 MB, primo integrale della gamma su chassis Mercedes-Benz Sprinter, debutto a Düsseldorf

Laika Kreos H5109 MB - Anteprima
Foto di: Laika
Francesco Stazi Francesco Stazi
Di: Francesco Stazi
alle 13:00
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Laika rinnova la gamma Kreos e lo fa cambiando la base meccanica. Dalla stagione 2026/27 l'intera linea si affiderà in esclusiva agli chassis Mercedes-Benz, abbandonando le altre motorizzazioni finora previste. Il primo modello a incarnare questa svolta è il Kreos Integrale H 5109 MB, che debutterà al Caravan Salon di Düsseldorf 2026.

Il nuovo integrale nasce sul telaio Sprinter 417 da 170 CV, abbinato di serie al cambio automatico 9G-Tronic e al telaio AL-KO. Accanto al cambio di base tecnica, Laika introduce anche tre nuove declinazioni estetiche per gli esterni, ispirate al mondo delle auto sportive.

Il cambio di base meccanica

La scelta di affidarsi in esclusiva a Mercedes-Benz riguarda l'intera gamma Kreos, non solo il modello H 5109 MB. Laika punta così su una motorizzazione unica per tutta la linea, semplificando l'offerta e puntando sulla solidità della meccanica tedesca.

Laika Kreos H 5109 MB - Configurazone

Laika Kreos H 5109 MB - Configurazone

Foto di: Laika

Lo Sprinter 417 da 170 CV con cambio 9G-Tronic diventa quindi lo standard di riferimento. Il telaio AL-KO, esclusivo per questa configurazione, completa l'impianto tecnico su cui si basa il nuovo integrale.

Tre livree per tre personalità

Con la stagione 2026/27 arrivano tre nuove combinazioni cromatiche per gli esterni, ciascuna ispirata a un diverso mondo delle fuoriserie automobilistiche. Il Grand-Prix Design, in carbonio e light aqua gloss, richiama l'estetica delle monoposto da competizione con grafiche dinamiche.

Laika Kreos H5109 MB - Rosegold

Laika Kreos H5109 MB - Rosegold

Laika Kreos H5109 MB - Grand Prix

Laika Kreos H5109 MB - Grand Prix

Laika Kreos H5109 MB - Carbon

Laika Kreos H5109 MB - Carbon

Foto Di: Laika
Foto Di: Laika

Il Rosegold Design, carbonio e oro rosa gloss, si ispira a una colorazione delle collezioni Mercedes-Benz, con un accostamento tra eleganza classica e spirito da avventura. Il Black Carbon Design, carbonio e nero opaco, guarda invece al mondo delle hypercar, con linee scure che richiamano la lavorazione della fibra di carbonio.

Livrea Colori Ispirazione
Grand-Prix Design Carbonio + Light Aqua Gloss Monoposto da competizione
Rosegold Design Carbonio + Oro Rosa Gloss Collezioni esclusive Mercedes-Benz
Black Carbon Design Carbonio + Nero Matt Hypercar

Cabina di guida e tecnologia

La cabina di guida integra il climatizzatore elettronico Thermotronic e il sistema multimediale MBUX, con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e retrocamera dedicata. Il cruscotto è rivestito in materiale soft-touch con inserti in ecopelle.

Le poltrone Grand Comfort sono girevoli e regolabili, mentre il volante è in pelle. Gli oscuranti plissettati, con quello anteriore a regolazione elettrica, completano un ambiente pensato anche per la privacy. Il frontale, firmato GFG Style, ha un'impostazione fortemente automobilistica.

Spazi abitativi e finiture

All'interno debutta la tappezzeria Firenze in ecopelle, abbinata al mobilio in vero legno di noce naturale. Sono disponibili due varianti cromatiche, Deep Ocean e Icy Grey. Il pavimento è a unico livello, senza scalini fino alla camera posteriore.

Interiors Kreos H 5109 MB - Icy Grey Version

Interiors Kreos H 5109 MB - Icy Grey Version

Foto di: Laika

La cucina è realizzata con elementi in GetaCore e comprende piano cottura a tre fuochi, forno a gas e frigorifero AES da 153 l. Il bagno include una doccia separata con funzione pioggia e secondo erogatore regolabile.

Zona notte e connettività

Il letto basculante anteriore, a movimentazione elettrica, misura 195x140 cm ed è dotato di rete Froli e materasso in schiuma. I letti gemelli, da 195x80 cm, hanno riscaldamento perimetrale, testate sollevabili e postazione TV dedicata.

La gestione degli impianti è affidata al sistema LaikaControl, che consente il controllo domotico da smartphone. Tra le altre dotazioni figurano il doppio pavimento passante da 25 cm e il serbatoio acqua da 170 l con recupero interno riscaldato da 146 l.

Zona notte Dimensioni Dotazioni
Letto basculante anteriore 195x140 cm Rete Froli, materasso in schiuma, movimentazione elettrica
Letti gemelli 195x80 cm Riscaldamento perimetrale, testate sollevabili, TV dedicata

Debutto a Düsseldorf

Secondo quanto riferito da Laika, il Kreos H 5109 MB sarà presentato in anteprima al Caravan Salon di Düsseldorf 2026, principale vetrina europea del settore camper. Il marchio, fondato nel 1964 da Giovanbattista Moscardini, fa parte dell'Erwin Hymer Group, controllato al 100% da THOR Industries.

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L'Erwin Hymer Group riunisce, oltre a Laika, marchi come Bürstner, Dethleffs, Hymer ed Eriba, insieme a società di noleggio come McRent e Crossrent.

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Fotogallery: Laika Kreos H5109 MB

Laika Kreos H5109 MB
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Fonte: Laika
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