Un campervan a poco più di 50mila euro esiste e si chiama Challenger Sport Edition. Il nuovo furgonato del Costruttore francese parte da 51.490 euro e propone una lunghezza di poco inferiore ai sei metri, un letto trasversale nella zona posteriore e un bagno Vario di nuova concezione. L'abitacolo, rispetto ai modelli precedenti, risulta sensibilmente rivisto.

L'idea non nasce dal nulla: lo scorso anno Challenger aveva già lanciato il semintegrale S294 Sport Edition, un modello dal prezzo competitivo. Con l'S114 lo stesso principio arriva nel segmento dei furgonati, uno schema classico abbinato a una dotazione superiore al consueto livello d'ingresso.

Dimensioni e base meccanica

Il Challenger Sport Edition misura 5,99 m di lunghezza, restando sotto la soglia simbolica dei 6 m. La larghezza è di 2,05 metri, un valore che lo rende più snello rispetto ai classici semintegrali della gamma.

La base è il Citroën Jumper. La versione d'accesso parte da 51.490 euro, un posizionamento che lo distingue nettamente dai modelli ibridi della casa, come i camper ElectriX X150 e X250, pensati su un piano tecnico ed economico differente.

Interni, cucina e letto posteriore

Nella zona anteriore, i sedili girevoli della cabina e la panca formano una dinette per quattro persone. La novità principale qui è un tavolo multifunzione, pensato per rendere più flessibile la gestione dello spazio disponibile durante la sosta.

Subito dietro si trova il blocco cucina, con lavello, piano cottura e frigorifero a compressore. Le superfici in legno chiaro, abbinate ai frontali scuri, danno all'ambiente un aspetto più moderno rispetto alle versioni precedenti del marchio.

Nella parte posteriore è collocato il letto matrimoniale trasversale. Il piano letto può essere sollevato, ricavando sotto un vano di carico aggiuntivo per bagagli ingombranti o biciclette. Ai pensili più profondi si aggiungono ulteriori vani portaoggetti e una variante premium dei materassi.

Nella zona anteriore, i sedili girevoli della cabina e la panca formano una dinette per quattro persone Foto di: Challenger Reisemobile

Bagno Vario e struttura senza legno

Tra cucina e zona notte, al posto del precedente bagno compatto, arriva il bagno Vario. Una parete mobile permette di modificare la configurazione dell'ambiente: nell'uso quotidiano wc e lavabo restano accessibili separatamente, mentre per la doccia è sufficiente pochi passaggi per ottenere una cabina più ampia.

Tra le altre modifiche, i finestrini a filo S7 arrivano ora fino alle porte posteriori, il riscaldamento è di tipo diesel e il mobilio bicolore rinnova l'aspetto degli interni. Le pareti laterali, la coda, il tetto e il pavimento adottano ora una struttura IRP priva di componenti in legno, più leggera, più robusta e meno sensibile all'umidità.

Tra cucina e zona notte, al posto del precedente bagno compatto, arriva il bagno Vario Foto di: Challenger Reisemobile

Prezzo

La gamma Sport Edition su base Citroën parte da 51.490 euro, circa 3mila euro in più rispetto alla Road Edition, proposta da 48.490 euro. La differenza di prezzo comprende il bagno Vario, la dinette aggiornata, i pensili più capienti, i materassi premium, il frigorifero a compressore e il riscaldamento diesel.