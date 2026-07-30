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La mappa dei tutor attivi per l'estate 2026

Sono 204 e coprono circa 1.800 km di autostrade. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Mappa tutor estate 2026
Foto di: Motor1 Italy
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 14:00
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Ci avviciniamo al primo grande esodo estivo, con spostamenti in auto di milioni di italiani, pronti a fare i conti con traffico, autovelox e tutor. I sistemi di rivelamento della velocità - istantanea e media - presenti lungo strade e autostrade d'Italia. Sistemi tra i più odiati da praticamente ogni patentato.

Per quanto riguarda i tutor, o meglio per il suo erede, chiamato SICVe-PM, le posizioni sono segnalate con dovizia di particolari e aggiornate con regolarità. Ecco quindi l'elenco aggiornato di tutte le tratte coperte dal tutor per l'estate del 2026.

Tutor, cos'è e come funziona

Prima di mostrarvi l'elenco dei tutor (SICVe-PM), vi spieghiamo come funziona. 

Si tratta come detto di un sistema che calcola la velocità media tra due punti. I veicoli vengono registrati da telecamere montate sulle “porte” (gli archi metallici che passano sopra la carreggiata e che già ospitavano il Tutor): una volta in entrata e una volta in uscita. La distanza percorsa divisa per il tempo impiegato a percorrerla fornisce il dato della velocità media, che non deve essere superiore al limite autostradale prescritto per quel tratto (quindi non per forza 130 km/h), scarto incluso.

funzionameno-tutor
Lo schema di funzionamento del tutor
Foto di: Autostrade per l'Italia

Tutor, la mappa 2026

Ecco quindi la mappa dei tutor aggiornata al 2026. Il documento più recente pubblicato dalla Polizia di stato risale a maggio 2026 e parla di 204 tratte controllate dal Tutor (4 in più rispetto al 2025), per una lunghezza pari a circa 1.800 km di carreggiate autostradali. Da notare come non sempre i tutor siano attivi e nessuno ne conosce l'effettivo stato di servizio puntuale.

Le autostrade coperte dal tutor sono: 

Autostrada A1: la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
CASERTA NORD DIR NORD SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD
SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD CAPUA DIR NORD
CAIANELLO DIR NORD SAN VITTORE DIR NORD
SAN VITTORE DIR NORD CASSINO DIR NORD
CASSINO DIR NORD PONTECORVO DIR NORD
PONTECORVO DIR NORD CEPRANO DIR NORD
ANAGNI DIR NORD COLLEFERRO DIR NORD
COLLEFERRO DIR NORD VALMONTONE DIR NORD
VALMONTONE DIR NORD ALL RAC RM-S A1 S DIR NORD -M
ALL RAC RM-S A1 N DIR NORD ALL A24 A1 S DIR NORD -M
ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 DIR NORD PONZANO ROMANO DIR NORD
PONZANO  ROMANO DIR NORD MAGLIANO SABINA DIR NORD
MAGLIANO SABINA DIR NORD ORTE DIR NORD
ORVIETO DIR NORD FABRO DIR NORD
CHIUSI DIR NORD VALDICHIANA DIR NORD
VALDICHIANA DIR NORD MONTE SAN SAVINO DIR NORD
MODENA SUD DIR NORD MODENA NORD DIR NORD
ALL A22 A1 N DIR NORD REGGIO EMILIA DIR NORD
REGGIO EMILIA DIR NORD CAMPEGINE DIR NORD
CAMPEGINE DIR NORD PARMA DIR NORD
ALL. A15 A1 NORD DIR NORD FIDENZA DIR NORD
FIDENZA DIR NORD FIORENZUOLA DIR NORD
FIORENZUOLA DIR NORD PIACENZA SUD DIR NORD
PIACENZA SUD DIR NORD PIACENZA NORD DIR NORD
PIACENZA NORD DIR NORD CASALE DIR NORD
CASALE DIR NORD LODI DIR NORD
LODI DIR NORD MILANO SUD DIR NORD
FIRENZUOLA  DIR NORD (A1 VAR) BADIA DIR NORD (A1 VAR)
SAN CESAREO DIR NORD (A1 D19) MONTEPORZIO DIR NORD (A1 D19)

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
MILANO SUD DIR SUD LODI DIR SUD
LODI DIR SUD CASALE DIR SUD
CASALE DIR SUD PIACENZA NORD DIR SUD
PIACENZA NORD DIR SUD PIACENZA SUD DIR SUD
ALL. A21 SUD DIR SUD FIORENZUOLA DIR SUD
FIORENZUOLA DIR SUD FIDENZA DIR SUD
FIDENZA DIR SUD ALL A15 A1 N DIR SUD
ALL A15 A1 S DIR SUD PARMA DIR SUD
PARMA DIR SUD CAMPEGINE DIR SUD
CAMPEGINE DIR SUD REGGIO EMILIA DIR SUD
MODENA NORD DIR SUD MODENA SUD DIR SUD
MODENA SUD DIR SUD ALL. A14 A1 N DIR SUD
SANTA LUCIA NORD DIR SUD SANTA LUCIA SUD DIR SUD
MONTE SAN SAVINO DIR SUD VALDICHIANA DIR SUD
VALDICHIANA DIR SUD CHIUSI DIR SUD
ORTE DIR SUD PONZANO ROMANO DIR SUD
PONZANO  ROMANO DIR SUD ALL. RAC RM-N A1 DIR SUD
ALL A24 A1 S DIR SUD ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD
ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD COLLEFFERRO DIR SUD
COLLEFFERRO DIR SUD ANAGNI DIR SUD
ANAGNI DIR SUD FERENTINO DIR SUD
FROSINONE DIR SUD CEPRANO DIR SUD
PONTECORVO DIR SUD CASSINO DIR SUD
CASSINO DIR SUD SAN VITTORE DIR SUD
SAN VITTORE DIR SUD CAIANELLO DIR SUD
CAPUA DIR SUD S.M. CAPUAVETERE DIR SUD
SM CAPUAVETERE DIR SUD CASERTA NORD DIR SUD
BADIA DIR SUD (A1 VAR) FIRENZUOLA DIR SUD (A1 VAR)
CASTELNUOVO DI PORTO DIR SUD (A1 D18) SETTEBAGNI DIR SUD  (A1 D18)
MONTEPORZIO DIR SUD (A1 D19) SAN CESAREO DIR SUD (A1 D19)

Autostrada A4, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta
VILLESSE DIR OVEST PALMANOVA DIR OVEST
SAN GIORGIO DI NOGARO DIR OVEST LATISANA DIR OVEST
SAN STINO DIR OVEST SAN DONA' DIR OVEST
OSPITALETTO DIR OVEST ROVATO DIR OVEST
ROVATO DIR OVEST PALAZZOLO DIR OVEST
PALAZZOLO DIR OVEST PONTE OGLIO DIR OVEST
PONTE OGLIO DIR OVEST GRUMELLO DIR OVEST
GRUMELLO DIR OVEST SERIATE DIR OVEST
SERIATE DIR OVEST BERGAMO DIR OVEST
DALMINE DIR OVEST CAPRIATE DIR OVEST
CAPRIATE DIR OVEST CAVENAGO DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta
TREZZO DIR EST DALMINE DIR EST
DALMINE DIR EST BERGAMO DIR EST
BERGAMO DIR EST SERIATE DIR EST
SERIATE DIR EST GRUMELLO DIR EST
GRUMELLO DIR EST PONTE OGLIO DIR EST
PONTE OGLIO DIR EST PALAZZOLO DIR EST
PALAZZOLO DIR EST ROVATO DIR EST
ROVATO DIR EST OSPITALETTO DIR EST
CESSALTO DIR EST SAN STINO DIR EST
SAN STINO DIR EST PORTOGRUARO DIR EST
LATISANA DIR EST SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST
SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST NODO  A4/A23 DIR EST
VILLESSE DIR EST REDIPUGLIA DIR EST

Autostrada A5, la mappa dei tutor

Direzione Francia

Inizio tratta Fine tratta
TRAFORO  MONTEBIANCO  SUD TRAFORO MONTEBIANCO NORD

Direzione Italia

Inizio tratta Fine tratta
TRAFORO MONTEBIANCO NORD TRAFORO MONTEBIANCO SUD

Autostrada A6, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
PIONE DIR NORD CEVA NORD DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
ALTARE DIR SUD ZINOLA SUD DIR SUD

Autostrada A7, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
BUSALLA DIR NORD RONCO SCRIVIA DIR NORD
RONCO SCRIVIA DIR NORD ISOLA DEL CANTONE DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
BUSALLA DIR SUD BOLZANETO DIR SUD

Autostrada A8, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
CASTELLANZA DIR NORD BUSTO ARSIZIO DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
BUSTO ARSIZIO DIR SUD CASTELLANZA DIR SUD
CASTELLANZA DIR SUD ORIGGIO OVEST DIR SUD

Autostrada A9, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
TURATE DIR NORD ALL A9 A36 DIR NORD
LOMAZZO SUD DIR NORD LOMAZZO NORD DIR NORD
LOMAZZO NORD DIR NORD FINO MORNASCO DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
LOMAZZO NORD DIR SUD LOMAZZO SUD DIR SUD
TURATE DIR SUD SARONNO DIR SUD

Autostrada A10, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta
CELLE LIGURE DIR OVEST ALBISOLA DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta
ALBISOLA DIR EST CELLE LIGURE DIR EST

Autostrada A11, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta
PRATO EST DIR OVEST PRATO OVEST DIR OVEST
PRATO OVEST DIR OVEST PISTOIA DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta
MONTECATINI DIR EST PISTOIA DIR EST
PISTOIA DIR EST PRATO OVEST DIR EST
PRATO OVEST DIR EST PRATO EST DIR EST

Autostrada A13, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
ARCOVEGGIO DIR NORD BOLOGNA INTERPORTO DIR NORD
BOLOGNA INTERPORTO DIR NORD ALTEDO DIR NORD
ALTEDO DIR NORD FERRARA SUD DIR NORD
FERRARA SUD DIR NORD FERRARA NORD DIR NORD
FERRARA NORD DIR NORD OCCHIOBELLO DIR NORD
OCCHIOBELLO DIR NORD ROVIGO SUD DIR NORD
ROVIGO SUD DIR NORD ROVIGO DIR NORD
ROVIGO DIR NORD BOARA DI NORD
BOARA DIR NORD MONSELICE DIR NORD
MONSELICE DIR NORD TERME EUGANEE DIR NORD
TERME EUGANEE DIR NORD PADOVA SUD DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
PADOVA ZONA IND DIR SUD PADOVA SUD DIR SUD
TERME EUGANEE DIR SUD MONSELICE DIR SUD
ROVIGO DIR SUD ROVIGO SUD DIR SUD
ROVIGO SUD DIR SUD OCCHIOBELLO DIR SUD
FERRARA NORD DIR SUD FERRARA SUD DIR SUD
FERRARA SUD DIR SUD ALTEDO DIR SUD
ALTEDO DIR SUD BOLOGNA INTERPORTO DIR SUD
BOLOGNA INTERPORTO DIR SUD ARCOVEGGIO DIR SUD

Autostrada A14, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
BARI SUD DIR NORD BARI NORD DIR NORD
BARI NORD DIR NORD BITONTO DIR NORD
BITONTO DIR NORD MOLFETTA DIR SUD
ANDRIA BARLETTA DIR NORD CANOSA DIR NORD
CANOSA DIR NORD ALL A16 A14 S DIR NORD
ALL A16 A14 N DIR NORD CERIGNOLA EST DIR NORD
CERIGNOLA EST DIR NORD FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD
FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD FOGGIA DIR NORD -M
FOGGIA DIR NORD -M SAN SEVERO DIR NORD
SAN SEVERO DIR NORD POGGIO IMPERIALE DIR NORD
ORTONA DIR NORD PESCARA DIR NORD
PESCARA OVEST DIR NORD ALL A14 A25 S DIR NORD -M
GIULIANOVA DIR NORD VAL VIBRATA DIR NORD
PESARO DIR NORD CATTOLICA DIR NORD
CATTOLICA DIR NORD RICCIONE DIR NORD
RICCIONE DIR NORD RIMINI SUD DIR NORD
VALLE DEL RUBICONE CESENA DIR NORD
CESENA NORD DIR NORD FORLI DIR NORD
FORLI DIR NORD FAENZA DIR NORD
FAENZA DIR NORD ALL. RAVENNA SUD DIR NORD
ALL RAVENNA NORD DIR NORD IMOLA DIR NORD
IMOLA DIR NORD CASTEL SAN PIETRO DIR NORD
CASTEL SAN PIETRO DIR NORD SAN LAZZARO DIR NORD
ALL. RAMO CASALECCHIO DIR NORD BORGO PANIGALE DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
BOLOGNA FIERA DIR SUD ALL SAN LAZZARODIR SUD
CASTEL SAN PIETRO DIR SUD IMOLA DIR SUD
FAENZA DIR SUD FORLI DIR SUD
CESENA DIR SUD VALLE DEL RUBICONE DIR SUD
VALLE DEL RUBICONE DIR SUD RIMINI NORD DIR SUD
RIMINI SUD DIR SUD RICCIONE DIR SUD
RICCIONE DIR SUD CATTOLICA DIR SUD
PESCARA DIR SUD ORTONA DIR SUD
VALDISANGRO DIR SUD VASTO NORD DIR SUD
POGGIO IMPERIALE SAN SEVERO DIR SUD
   
SAN SEVERO DIR SUD FOGGIA DIR SUD
FOGGIA DIR SUD FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD
FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD CERIGNOLA EST DIR SUD
CERIGNOLA EST DIR SUD ALL. A16 A14 N DIR SUD
ALL. A16 A14 S DIR SUD CANOSA DIR SUD
CANOSA DIR SUD ANDRIA BARLETTA DIR SUD
ANDRIA BARLETTA DIR SUD TRANI DIR SUD
TRANI DIR SUD MOLFETTA DIR SUD
MOLFETTA DIR SUD BITONTO DIR SUD
BITONTO DIR SUD BARI NORD DIR SUD

Autostrada A16, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta
MONTEFORTE DIR OVEST BAIANO DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta
MONTEFORTE DIR EST AVELLINO OVEST DIR EST

Autostrada A23, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
UDINE NORD DIR NORD GEMONA DIR NORD
GEMONA DIR NORD CARNIA DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
GEMONA DIR SUD UDINE NORD DIR SUD
UDINE SUD DIR SUD NODO A23-A4 DIR SUD

Autostrada A26, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
OVADA DIR NORD PREDOSA DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
PREDOSA DIR SUD OVADA DIR SUD

Autostrada A27, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
TREVISO SUD DIR NORD TREVISO NORD DIR NORD
TREVISO NORD DIR NORD ALL SPV A27 DIR NORD
VITTORIO VENETO NORD DIR NORD FADALTO DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
TREVISO NORD DIR SUD TREVISO SUD DIR SUD
TREVISO SUD DIR SUD ALL A4 A27 DIR SUD

Autostrada A28, la mappa dei tutor

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
AZZANO DECIMO DIR SUD VILLOTTA DIR SUD

Autostrada A30, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta
SALERNO SAN SEVERINO DIR NORD NOCERA PAGANI DIR NORD
NOCERA PAGANI DIR NORD SARNO DIR NORD
SARNO DIR NORD PALMA CAMPANIA DIR NORD
PALMA CAMPANIA DIR NORD ALL A30 A16 DIR NORD
NOLA DIR NORD ALL A30 A1 DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta
ALLACCIAMENTO A1 PER A30 NOLA DIR SUD
ALL A30 A16 DIR SUD PALMA CAMPANIA DIR SUD
PALMA CAMPANIA DIR SUD SARNO DIR SUD
SARNO DIR SUD NOCERA PAGANI DIR SUD
NOCERA PAGANI DIR SUD CASTEL SAN GIORGIO DIR SUD

Autostrada A56, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta
VIADOTTO CORSO MALTA DIR OVEST CAPODIMONTE DIR OVEST
CAMALDOLI DIR OVEST VOMERO DIR OVEST
FUORIGROTTA DIR OVEST AGNANO DIR OVEST
SOLFATARE DIR OVEST ARCO FELICE DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta
ARCO FELICE DIR EST ASTRONI DIR EST
SOLFATARE DIR EST AGNANO DIR EST
AGNANO DIR EST FUORIGROTTA DIR EST
ARENELLA DIR EST CAPODIMONTE DIR EST

Cosa fare per rispettare la media 

Premettiamo che lungo le tratte in cui sono attivi sistemi SICVe-PM è impossibile trovare stazioni di servizio e aree di sosta che permettono di rientrare all’interno della velocità consentita. Detto questo, supponendo di affrontare un tratto con il limite di velocità a 130 km/h, la velocità media consentita considerando il margine di tolleranza è di 136,5 km/h.

Nel caso in cui passassimo attraverso la porta di ingresso della tratta ad una velocità di 160 km/h, per non incorrere in nessuna sanzione, dovremmo moderare la nostra velocità affinché la media lungo la tratta con sistema attivo sia inferiore a 136,5 km/h.

Considerando un tratto lungo 10 km se si percorrono i primi 3 km a 160 km/h, allora i restanti 7 km andranno percorsi ad una velocità massima di 126 km/h: ((3*160)+(7*126))/10 = 136,2 km/h.

Scarica l'elenco completo dei tutor attivi nel 2025 in pdf

Tutor, multe e sanzioni

Come detto il sistema tutor monitora la velocità media mantenuta lungo un determinato tratto autostradale e, se si superano i limiti, il codice della strada prevede differenti importi per le sanzioni, a seconda dell'entità dello sforamento:

Limiti di velocità: le multe

Limite di velocità superato Sanzione pecuniaria Decurtazione punti patente
< 10 km/h tra 42 e 173 euro No
> 10 km/h < 40 km/h  tra 173 e 695 euro
> 40 km/h < 60 km/h tra 544 e 2.174 euro 6 + Sospensione patente da 1 a 3 mesi
> 60 km/h tra 847 e 3.389 euro 10 + sospensione tra 6 mesi e 1 anno

Le infrazioni commesse da neopatentati prevedono una doppia decurtazione dei punti mentre le sanzioni pecuniarie inflitte in orario notturno, ossia dalle 22:00 alle 7:00, vengono maggiorate del 30%.

A proposito di viaggi in autostrada

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