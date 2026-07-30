La mappa dei tutor attivi per l'estate 2026

Ci avviciniamo al primo grande esodo estivo, con spostamenti in auto di milioni di italiani, pronti a fare i conti con traffico, autovelox e tutor. I sistemi di rivelamento della velocità - istantanea e media - presenti lungo strade e autostrade d'Italia. Sistemi tra i più odiati da praticamente ogni patentato.
Per quanto riguarda i tutor, o meglio per il suo erede, chiamato SICVe-PM, le posizioni sono segnalate con dovizia di particolari e aggiornate con regolarità. Ecco quindi l'elenco aggiornato di tutte le tratte coperte dal tutor per l'estate del 2026.
Tutor, cos'è e come funziona
Prima di mostrarvi
l'elenco dei tutor (SICVe-PM), vi spieghiamo come funziona.
Si tratta come detto di un sistema che
calcola la velocità media tra due punti. I veicoli vengono registrati da telecamere montate sulle “porte” (gli archi metallici che passano sopra la carreggiata e che già ospitavano il Tutor): una volta in entrata e una volta in uscita. La distanza percorsa divisa per il tempo impiegato a percorrerla fornisce il dato della velocità media, che non deve essere superiore al limite autostradale prescritto per quel tratto (quindi non per forza 130 km/h), scarto incluso.
Lo schema di funzionamento del tutor
Foto di: Autostrade per l'Italia
Tutor, la mappa 2026
Ecco quindi la
mappa dei tutor aggiornata al 2026. Il documento più recente pubblicato dalla Polizia di stato risale a maggio 2026 e parla di 204 tratte controllate dal Tutor (4 in più rispetto al 2025), per una lunghezza pari a circa 1.800 km di carreggiate autostradali. Da notare come non sempre i tutor siano attivi e nessuno ne conosce l'effettivo stato di servizio puntuale.
Le autostrade coperte dal tutor sono:
Autostrada A1: la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
CASERTA NORD DIR NORD
SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD
SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD
CAPUA DIR NORD
CAIANELLO DIR NORD
SAN VITTORE DIR NORD
SAN VITTORE DIR NORD
CASSINO DIR NORD
CASSINO DIR NORD
PONTECORVO DIR NORD
PONTECORVO DIR NORD
CEPRANO DIR NORD
ANAGNI DIR NORD
COLLEFERRO DIR NORD
COLLEFERRO DIR NORD
VALMONTONE DIR NORD
VALMONTONE DIR NORD
ALL RAC RM-S A1 S DIR NORD -M
ALL RAC RM-S A1 N DIR NORD
ALL A24 A1 S DIR NORD -M
ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 DIR NORD
PONZANO ROMANO DIR NORD
PONZANO ROMANO DIR NORD
MAGLIANO SABINA DIR NORD
MAGLIANO SABINA DIR NORD
ORTE DIR NORD
ORVIETO DIR NORD
FABRO DIR NORD
CHIUSI DIR NORD
VALDICHIANA DIR NORD
VALDICHIANA DIR NORD
MONTE SAN SAVINO DIR NORD
MODENA SUD DIR NORD
MODENA NORD DIR NORD
ALL A22 A1 N DIR NORD
REGGIO EMILIA DIR NORD
REGGIO EMILIA DIR NORD
CAMPEGINE DIR NORD
CAMPEGINE DIR NORD
PARMA DIR NORD
ALL. A15 A1 NORD DIR NORD
FIDENZA DIR NORD
FIDENZA DIR NORD
FIORENZUOLA DIR NORD
FIORENZUOLA DIR NORD
PIACENZA SUD DIR NORD
PIACENZA SUD DIR NORD
PIACENZA NORD DIR NORD
PIACENZA NORD DIR NORD
CASALE DIR NORD
CASALE DIR NORD
LODI DIR NORD
LODI DIR NORD
MILANO SUD DIR NORD
FIRENZUOLA DIR NORD (A1 VAR)
BADIA DIR NORD (A1 VAR)
SAN CESAREO DIR NORD (A1 D19)
MONTEPORZIO DIR NORD (A1 D19)
Inizio tratta
Fine tratta
MILANO SUD DIR SUD
LODI DIR SUD
LODI DIR SUD
CASALE DIR SUD
CASALE DIR SUD
PIACENZA NORD DIR SUD
PIACENZA NORD DIR SUD
PIACENZA SUD DIR SUD
ALL. A21 SUD DIR SUD
FIORENZUOLA DIR SUD
FIORENZUOLA DIR SUD
FIDENZA DIR SUD
FIDENZA DIR SUD
ALL A15 A1 N DIR SUD
ALL A15 A1 S DIR SUD
PARMA DIR SUD
PARMA DIR SUD
CAMPEGINE DIR SUD
CAMPEGINE DIR SUD
REGGIO EMILIA DIR SUD
MODENA NORD DIR SUD
MODENA SUD DIR SUD
MODENA SUD DIR SUD
ALL. A14 A1 N DIR SUD
SANTA LUCIA NORD DIR SUD
SANTA LUCIA SUD DIR SUD
MONTE SAN SAVINO DIR SUD
VALDICHIANA DIR SUD
VALDICHIANA DIR SUD
CHIUSI DIR SUD
ORTE DIR SUD
PONZANO ROMANO DIR SUD
PONZANO ROMANO DIR SUD
ALL. RAC RM-N A1 DIR SUD
ALL A24 A1 S DIR SUD
ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD
ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD
COLLEFFERRO DIR SUD
COLLEFFERRO DIR SUD
ANAGNI DIR SUD
ANAGNI DIR SUD
FERENTINO DIR SUD
FROSINONE DIR SUD
CEPRANO DIR SUD
PONTECORVO DIR SUD
CASSINO DIR SUD
CASSINO DIR SUD
SAN VITTORE DIR SUD
SAN VITTORE DIR SUD
CAIANELLO DIR SUD
CAPUA DIR SUD
S.M. CAPUAVETERE DIR SUD
SM CAPUAVETERE DIR SUD
CASERTA NORD DIR SUD
BADIA DIR SUD (A1 VAR)
FIRENZUOLA DIR SUD (A1 VAR)
CASTELNUOVO DI PORTO DIR SUD (A1 D18)
SETTEBAGNI DIR SUD (A1 D18)
MONTEPORZIO DIR SUD (A1 D19)
SAN CESAREO DIR SUD (A1 D19)
Autostrada A4, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
VILLESSE DIR OVEST
PALMANOVA DIR OVEST
SAN GIORGIO DI NOGARO DIR OVEST
LATISANA DIR OVEST
SAN STINO DIR OVEST
SAN DONA' DIR OVEST
OSPITALETTO DIR OVEST
ROVATO DIR OVEST
ROVATO DIR OVEST
PALAZZOLO DIR OVEST
PALAZZOLO DIR OVEST
PONTE OGLIO DIR OVEST
PONTE OGLIO DIR OVEST
GRUMELLO DIR OVEST
GRUMELLO DIR OVEST
SERIATE DIR OVEST
SERIATE DIR OVEST
BERGAMO DIR OVEST
DALMINE DIR OVEST
CAPRIATE DIR OVEST
CAPRIATE DIR OVEST
CAVENAGO DIR OVEST
Inizio tratta
Fine tratta
TREZZO DIR EST
DALMINE DIR EST
DALMINE DIR EST
BERGAMO DIR EST
BERGAMO DIR EST
SERIATE DIR EST
SERIATE DIR EST
GRUMELLO DIR EST
GRUMELLO DIR EST
PONTE OGLIO DIR EST
PONTE OGLIO DIR EST
PALAZZOLO DIR EST
PALAZZOLO DIR EST
ROVATO DIR EST
ROVATO DIR EST
OSPITALETTO DIR EST
CESSALTO DIR EST
SAN STINO DIR EST
SAN STINO DIR EST
PORTOGRUARO DIR EST
LATISANA DIR EST
SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST
SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST
NODO A4/A23 DIR EST
VILLESSE DIR EST
REDIPUGLIA DIR EST
Autostrada A5, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
TRAFORO MONTEBIANCO SUD
TRAFORO MONTEBIANCO NORD
Inizio tratta
Fine tratta
TRAFORO MONTEBIANCO NORD
TRAFORO MONTEBIANCO SUD
Autostrada A6, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
PIONE DIR NORD
CEVA NORD DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
ALTARE DIR SUD
ZINOLA SUD DIR SUD
Autostrada A7, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
BUSALLA DIR NORD
RONCO SCRIVIA DIR NORD
RONCO SCRIVIA DIR NORD
ISOLA DEL CANTONE DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
BUSALLA DIR SUD
BOLZANETO DIR SUD
Autostrada A8, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
CASTELLANZA DIR NORD
BUSTO ARSIZIO DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
BUSTO ARSIZIO DIR SUD
CASTELLANZA DIR SUD
CASTELLANZA DIR SUD
ORIGGIO OVEST DIR SUD
Autostrada A9, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
TURATE DIR NORD
ALL A9 A36 DIR NORD
LOMAZZO SUD DIR NORD
LOMAZZO NORD DIR NORD
LOMAZZO NORD DIR NORD
FINO MORNASCO DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
LOMAZZO NORD DIR SUD
LOMAZZO SUD DIR SUD
TURATE DIR SUD
SARONNO DIR SUD
Autostrada A10, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
CELLE LIGURE DIR OVEST
ALBISOLA DIR OVEST
Inizio tratta
Fine tratta
ALBISOLA DIR EST
CELLE LIGURE DIR EST
Autostrada A11, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
PRATO EST DIR OVEST
PRATO OVEST DIR OVEST
PRATO OVEST DIR OVEST
PISTOIA DIR OVEST
Inizio tratta
Fine tratta
MONTECATINI DIR EST
PISTOIA DIR EST
PISTOIA DIR EST
PRATO OVEST DIR EST
PRATO OVEST DIR EST
PRATO EST DIR EST
Autostrada A13, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
ARCOVEGGIO DIR NORD
BOLOGNA INTERPORTO DIR NORD
BOLOGNA INTERPORTO DIR NORD
ALTEDO DIR NORD
ALTEDO DIR NORD
FERRARA SUD DIR NORD
FERRARA SUD DIR NORD
FERRARA NORD DIR NORD
FERRARA NORD DIR NORD
OCCHIOBELLO DIR NORD
OCCHIOBELLO DIR NORD
ROVIGO SUD DIR NORD
ROVIGO SUD DIR NORD
ROVIGO DIR NORD
ROVIGO DIR NORD
BOARA DI NORD
BOARA DIR NORD
MONSELICE DIR NORD
MONSELICE DIR NORD
TERME EUGANEE DIR NORD
TERME EUGANEE DIR NORD
PADOVA SUD DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
PADOVA ZONA IND DIR SUD
PADOVA SUD DIR SUD
TERME EUGANEE DIR SUD
MONSELICE DIR SUD
ROVIGO DIR SUD
ROVIGO SUD DIR SUD
ROVIGO SUD DIR SUD
OCCHIOBELLO DIR SUD
FERRARA NORD DIR SUD
FERRARA SUD DIR SUD
FERRARA SUD DIR SUD
ALTEDO DIR SUD
ALTEDO DIR SUD
BOLOGNA INTERPORTO DIR SUD
BOLOGNA INTERPORTO DIR SUD
ARCOVEGGIO DIR SUD
Autostrada A14, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
BARI SUD DIR NORD
BARI NORD DIR NORD
BARI NORD DIR NORD
BITONTO DIR NORD
BITONTO DIR NORD
MOLFETTA DIR SUD
ANDRIA BARLETTA DIR NORD
CANOSA DIR NORD
CANOSA DIR NORD
ALL A16 A14 S DIR NORD
ALL A16 A14 N DIR NORD
CERIGNOLA EST DIR NORD
CERIGNOLA EST DIR NORD
FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD
FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD
FOGGIA DIR NORD -M
FOGGIA DIR NORD -M
SAN SEVERO DIR NORD
SAN SEVERO DIR NORD
POGGIO IMPERIALE DIR NORD
ORTONA DIR NORD
PESCARA DIR NORD
PESCARA OVEST DIR NORD
ALL A14 A25 S DIR NORD -M
GIULIANOVA DIR NORD
VAL VIBRATA DIR NORD
PESARO DIR NORD
CATTOLICA DIR NORD
CATTOLICA DIR NORD
RICCIONE DIR NORD
RICCIONE DIR NORD
RIMINI SUD DIR NORD
VALLE DEL RUBICONE
CESENA DIR NORD
CESENA NORD DIR NORD
FORLI DIR NORD
FORLI DIR NORD
FAENZA DIR NORD
FAENZA DIR NORD
ALL. RAVENNA SUD DIR NORD
ALL RAVENNA NORD DIR NORD
IMOLA DIR NORD
IMOLA DIR NORD
CASTEL SAN PIETRO DIR NORD
CASTEL SAN PIETRO DIR NORD
SAN LAZZARO DIR NORD
ALL. RAMO CASALECCHIO DIR NORD
BORGO PANIGALE DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
BOLOGNA FIERA DIR SUD
ALL SAN LAZZARODIR SUD
CASTEL SAN PIETRO DIR SUD
IMOLA DIR SUD
FAENZA DIR SUD
FORLI DIR SUD
CESENA DIR SUD
VALLE DEL RUBICONE DIR SUD
VALLE DEL RUBICONE DIR SUD
RIMINI NORD DIR SUD
RIMINI SUD DIR SUD
RICCIONE DIR SUD
RICCIONE DIR SUD
CATTOLICA DIR SUD
PESCARA DIR SUD
ORTONA DIR SUD
VALDISANGRO DIR SUD
VASTO NORD DIR SUD
POGGIO IMPERIALE
SAN SEVERO DIR SUD
SAN SEVERO DIR SUD
FOGGIA DIR SUD
FOGGIA DIR SUD
FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD
FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD
CERIGNOLA EST DIR SUD
CERIGNOLA EST DIR SUD
ALL. A16 A14 N DIR SUD
ALL. A16 A14 S DIR SUD
CANOSA DIR SUD
CANOSA DIR SUD
ANDRIA BARLETTA DIR SUD
ANDRIA BARLETTA DIR SUD
TRANI DIR SUD
TRANI DIR SUD
MOLFETTA DIR SUD
MOLFETTA DIR SUD
BITONTO DIR SUD
BITONTO DIR SUD
BARI NORD DIR SUD
Autostrada A16, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
MONTEFORTE DIR OVEST
BAIANO DIR OVEST
Inizio tratta
Fine tratta
MONTEFORTE DIR EST
AVELLINO OVEST DIR EST
Autostrada A23, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
UDINE NORD DIR NORD
GEMONA DIR NORD
GEMONA DIR NORD
CARNIA DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
GEMONA DIR SUD
UDINE NORD DIR SUD
UDINE SUD DIR SUD
NODO A23-A4 DIR SUD
Autostrada A26, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
OVADA DIR NORD
PREDOSA DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
PREDOSA DIR SUD
OVADA DIR SUD
Autostrada A27, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
TREVISO SUD DIR NORD
TREVISO NORD DIR NORD
TREVISO NORD DIR NORD
ALL SPV A27 DIR NORD
VITTORIO VENETO NORD DIR NORD
FADALTO DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
TREVISO NORD DIR SUD
TREVISO SUD DIR SUD
TREVISO SUD DIR SUD
ALL A4 A27 DIR SUD
Autostrada A28, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
AZZANO DECIMO DIR SUD
VILLOTTA DIR SUD
Autostrada A30, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
SALERNO SAN SEVERINO DIR NORD
NOCERA PAGANI DIR NORD
NOCERA PAGANI DIR NORD
SARNO DIR NORD
SARNO DIR NORD
PALMA CAMPANIA DIR NORD
PALMA CAMPANIA DIR NORD
ALL A30 A16 DIR NORD
NOLA DIR NORD
ALL A30 A1 DIR NORD
Inizio tratta
Fine tratta
ALLACCIAMENTO A1 PER A30
NOLA DIR SUD
ALL A30 A16 DIR SUD
PALMA CAMPANIA DIR SUD
PALMA CAMPANIA DIR SUD
SARNO DIR SUD
SARNO DIR SUD
NOCERA PAGANI DIR SUD
NOCERA PAGANI DIR SUD
CASTEL SAN GIORGIO DIR SUD
Autostrada A56, la mappa dei tutor
Inizio tratta
Fine tratta
VIADOTTO CORSO MALTA DIR OVEST
CAPODIMONTE DIR OVEST
CAMALDOLI DIR OVEST
VOMERO DIR OVEST
FUORIGROTTA DIR OVEST
AGNANO DIR OVEST
SOLFATARE DIR OVEST
ARCO FELICE DIR OVEST
Inizio tratta
Fine tratta
ARCO FELICE DIR EST
ASTRONI DIR EST
SOLFATARE DIR EST
AGNANO DIR EST
AGNANO DIR EST
FUORIGROTTA DIR EST
ARENELLA DIR EST
CAPODIMONTE DIR EST
Cosa fare per rispettare la media
Premettiamo che lungo le tratte in cui sono attivi
sistemi SICVe-PM è impossibile trovare stazioni di servizio e aree di sosta che permettono di rientrare all’interno della velocità consentita. Detto questo, supponendo di affrontare un tratto con il limite di velocità a 130 km/h, la velocità media consentita considerando il margine di tolleranza è di 136,5 km/h.
Nel caso in cui passassimo attraverso la
porta di ingresso della tratta ad una velocità di 160 km/h, per non incorrere in nessuna sanzione, dovremmo moderare la nostra velocità affinché la media lungo la tratta con sistema attivo sia inferiore a 136,5 km/h.
Considerando un
tratto lungo 10 km se si percorrono i primi 3 km a 160 km/h, allora i restanti 7 km andranno percorsi ad una velocità massima di 126 km/h: ((3*160)+(7*126))/10 = 136,2 km/h.
Tutor, multe e sanzioni
Come detto il sistema tutor
monitora la velocità media mantenuta lungo un determinato tratto autostradale e, se si superano i limiti, il codice della strada prevede differenti importi per le sanzioni, a seconda dell'entità dello sforamento:
Limiti di velocità: le multe
Limite di velocità superato
Sanzione pecuniaria
Decurtazione punti patente
< 10 km/h
tra 42 e 173 euro
No
> 10 km/h < 40 km/h
tra 173 e 695 euro
3
> 40 km/h < 60 km/h
tra 544 e 2.174 euro
6 + Sospensione patente da 1 a 3 mesi
> 60 km/h
tra 847 e 3.389 euro
10 + sospensione tra 6 mesi e 1 anno
Le infrazioni commesse da
neopatentati prevedono una doppia decurtazione dei punti mentre le sanzioni pecuniarie inflitte in orario notturno, ossia dalle 22:00 alle 7:00, vengono maggiorate del 30%.
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