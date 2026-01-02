Il primo bollino nero per il traffico, le previsioni per il weekend

Ci siamo: sabato 1° agosto ci sarà il primo grande vero esodo estivo e le implicazioni le conosciamo: traffico intenso lungo strade e autostrade italiane. Anzi, non solo intenso ma critico: per sabato infatti le previsioni indicano bollino nero, il peggio del peggio quando si parla di traffico. Ma vediamo nel dettaglio come sarà la situazione generale.

Previsioni traffico sabato 1 agosto 2026

E così sabato 1° agosto sarà da bollino nero. Previsioni che quindi indicano traffico critico nella mattinata, mentre nel pomeriggio si passerà al bollino rosso, segno di traffico intenso. La situazione migliorerà nel corso della sera con bollino giallo. Traffico invece ben meno sostenuto in direzione delle grandi città: bollini gialli per mattina e pomeriggio, verde per la sera.

Previsioni traffico domenica 2 agosto 2026

Domenica 2 agosto 2026 le previsioni del traffico indicano bollino rosso la mattina, per il protrarsi dell'esodo estivo verso le località di villeggiatura, mentre la sera tornerà la calma indicata dal bollino verde. Compare invece un bollino rosso (nel pomeriggio) in direzione delle grandi città, affiancato da bollini gialli per mattina e sera.

Previsioni meteo weekend 1-2 agosto 2026

La situazione meteo è destinata a non miglioare: le previsioni indicano temperature in rialzo con picchi di 40° durante la giornata di sabato 1 agosto, quando dovrebbero esserci leggere precipitazioni lungo l'arco alpino orientale. Domenica 2 agosto sitazione stabile: temperature invariate rispetto alla giornata di sabato e sole lungo tutta la Penisola.

I consigli per i viaggi in autostrada

Prima di partire per le vacanze estive o per una breve fuga fuori porta è importante dedicare qualche minuto ai controlli dell’auto. Verificate il livello dell’olio motore, del liquido refrigerante e degli altri fluidi, ma controllate anche lo stato dei freni, la pressione e l’usura degli pneumatici e tutti quegli elementi che possono fare la differenza durante il viaggio.

Per ridurre almeno in parte i tempi persi nelle code ai caselli, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, può essere utile affidarsi ai sistemi di pagamento elettronico del pedaggio. Oltre al tradizionale Telepass, ricordiamo che ci sono anche altri operatori come UnipolMove e MooneyGo.

Ricordiamo poi che proprio per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni:

venerdì: dalle 16:00 alle 22:00

sabato: dalle 8:00 alle 16:00

domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Previsioni del traffico, come restare informati

Durante il viaggio è possibile monitorare in tempo reale la situazione del traffico attraverso diversi strumenti digitali. App dedicate, navigatori satellitari e servizi ufficiali permettono di conoscere code, incidenti, rallentamenti e tempi di percorrenza, aiutando a scegliere percorsi alternativi e a evitare le tratte più congestionate. Consultare gli aggiornamenti prima della partenza e durante il tragitto può fare la differenza, soprattutto nei giorni di maggiore esodo estivo.:

Radio . Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia. Telefono . Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana. App . L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete. Facebook e Twitter . Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero. Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.