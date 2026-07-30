C'è una novità per Ford in Europa

Importante novità all'interno del management europeo di Ford: la Casa ha infatti annunciato l'arrivo di Maria Grazia Davino, manager italiana con una lunga esperienza nel settore automobilistico maturata tra Stellantis e, più recentemente, BYD. Dal 1° ottobre Davino assumerà il ruolo di vicepresidente delle vendite per l'Europa, con la responsabilità della rete commerciale, dei concessionari e della distribuzione del marchio.

La nomina arriva in una fase delicata per la Casa americana, impegnata a rilanciare le vendite e ad accelerare la trasformazione della gamma verso l'elettrificazione.

Tra Europa e Cina

Maria Grazia Davino riporterà direttamente al presidente di Ford Europa, Jim Baumbick, e avrà il compito di migliorare le prestazioni commerciali del costruttore nel Vecchio Continente. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, iniziando in Lamborghini e proseguendo in FCA e Stellantis, dove è stata anche alla guida delle attività tedesche del gruppo.

Maria Grazia Davino Foto di: Maria Grazia Davino (LinkedIn)

Nel 2024 il passaggio in BYD Europe come responsabile regionale per Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Paesi nordici, dove ha contribuito all'espansione del marchio cinese in Europa.

La sfida di rilanciare Ford in Europa

L'arrivo di Davino coincide con un momento di altri cambiamenti per Ford. Nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni europee del marchio sono scese del 15%, fermandosi a 192.373 unità tra Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito. La strategia del costruttore punta a consolidare la leadership di Ford Pro nel settore dei veicoli commerciali, che rappresenta l'area più redditizia del business europeo, e al tempo stesso rilanciare il comparto delle autovetture con cinque nuovi modelli entro il 2029.

Tra questi figurano un nuovo Bronco destinato esclusivamente al mercato europeo, un crossover compatto sviluppato insieme a Geely e costruito nello stabilimento di Valencia, oltre a una citycar elettrica e al relativo SUV realizzati in collaborazione con Renault in Francia. Secondo Jim Baumbick, l'esperienza di Davino nella gestione delle reti commerciali e dei rapporti con concessionari e clienti sarà determinante per sostenere questa nuova fase di crescita.