Alla fine la Ferrari Luce sta vendendo bene

A poco più di due mesi dal debutto commerciale, la prima auto elettrica della Ferrari avrebbe già raggiunto il traguardo di vendite previsto per tutto il 2026. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la casa di Maranello avrebbe esaurito in meno di due mesi la quota inizialmente programmata per quest'anno, grazie soprattutto alla forte domanda proveniente dal mercato cinese.

Ferrari non ha commentato l'indiscrezione e fornirà un aggiornamento sull'accoglienza del modello durante la presentazione dei risultati semestrali.

Il mercato premia la prima Ferrari elettrica

Le informazioni raccolte dal quotidiano britannico indicano che Ferrari aveva pianificato di consegnare poco meno di 500 esemplari della Luce nel corso del 2026. La novità, presentata il 25 maggio, avrebbe però raggiunto questo traguardo in meno di due mesi, segno di una domanda superiore alle aspettative iniziali.

Il contributo decisivo sarebbe arrivato dalla Cina, un mercato sempre più importante per i costruttori di auto di fascia alta e per i modelli elettrici.

Un design discusso non ha fermato gli ordini

Fin dalla presentazione, la Ferrari Luce è stata al centro del dibattito soprattutto per il suo stile. Le proporzioni e le linee della carrozzeria hanno diviso critica e appassionati, anche perché il progetto porta la firma di Jony Ive e Marc Newson, designer noti per il loro passato in Apple.

Nelle settimane successive al lancio, vi abbiamo spiegato perché è stata disegnata così in un approfondimento e adesso, se le indiscrezioni si riveleranno corrette, si potrà dire che le discussioni sul suo aspetto non hanno frenato il mercato.

Fotogallery: Ferrari Luce (2026)