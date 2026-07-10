Questa è la prima Ferrari Luce di serie, il prezzo è incredibile

La prima Ferrari Luce mai costruita non finirà direttamente nelle mani di un cliente. La Casa di Maranello ha infatti deciso di destinare il telaio numero zero della sua nuova granturismo elettrica a un'asta benefica organizzata da RM Sotheby's durante la Monterey Car Week 2026, dal 13 al 15 agosto.

L'intero ricavato sarà devoluto, attraverso la Ferrari Foundation, a progetti dedicati alla formazione, tra cui il futuro centro M-TECH Alfredo Ferrari di Maranello e iniziative educative negli Stati Uniti.

Un esemplare unico creato dal reparto Tailor Made

Denominata Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0", questa vettura è stata sviluppata in collaborazione con il Ferrari Design Studio e il programma di personalizzazione Tailor Made. Il tema scelto è quello della luce, interpretato attraverso finiture e materiali esclusivi che non saranno riproposti su altri esemplari.

Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" Foto di: RM Sotheby's

La carrozzeria adotta una speciale tinta Madreperla Semi-Gloss, sviluppata appositamente per questa vettura. Grazie a uno specifico pigmento, la superficie genera riflessi cangianti che variano dal verde al viola in base all'intensità e all'angolo della luce, combinando l'effetto perlato con una finitura satinata.

Materiali inediti anche nell'abitacolo

L'esclusività di questa Ferrari Luce prosegue all'interno, dove debutta una nuova pelle metallizzata Le Mans nella tonalità Perla, ricavata da pellami selezionati. Per la prima volta su una Ferrari, gli elementi secondari dell'abitacolo sono rifiniti nel colore Grigio Corvara anziché nel tradizionale nero, contribuendo a creare un ambiente più luminoso.

Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0", gli interni Foto di: RM Sotheby's

Completano la personalizzazione cerchi dedicati, pinze freno specifiche e il logo Ferrari Luce inserito su uno sfondo bianco ottico, soluzione realizzata esclusivamente per questa vettura. Una targhetta identifica inoltre il modello come "Chassis 0", il primo telaio di produzione della Luce.

Un'asta per sostenere la formazione

RM Sotheby's offrirà la vettura senza prezzo di riserva durante la Monterey Car Week. Ferrari stima un valore superiore a 1,1 milioni di dollari, pari a circa 962.000 euro al cambio attuale, anche se il prezzo finale potrebbe essere molto più elevato vista l'unicità dell'esemplare.

Fotogallery: Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" 25 Fonte: RM Sotheby's

Più che un'operazione destinata ai collezionisti, l'iniziativa rappresenta un modo per finanziare progetti dedicati alla formazione delle future generazioni di tecnici e ingegneri, rafforzando il legame tra innovazione, ricerca e responsabilità sociale che Ferrari intende sviluppare con la nuova Luce.