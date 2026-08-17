La prima Ferrari Luce venduta a 40 milioni di dollari

La prima Ferrari Luce di sempre è stata venduta per 40 milioni di dollari, circa 34 milioni di euro, durante la Monterey Car Week 2026.

L'asta organizzata da RM Sotheby's ha trasformato l'esemplare inaugurale della prima Ferrari completamente elettrica in una delle automobili più costose mai battute all'asta per beneficenza. L'intero ricavato sarà destinato a future iniziative educative della Ferrari Foundation.

La prima di una nuova era

La "Chassis 0" rappresenta l'inizio di una nuova fase nella storia del Cavallino Rampante e, proprio per questo, Ferrari ha scelto di renderla ancora più speciale attraverso una configurazione Tailor Made unica.

Ferrari Luce Tailor Made venduta per 40 milioni di dollari Foto di: RM Sotheby's

La vettura è identificata da una targhetta specifica che ne certifica il ruolo di primo esemplare di produzione. La carrozzeria è stata personalizzata con la particolare tonalità Madreperla Semi-Gloss, sviluppata appositamente per questa vettura.

La vernice cambia carattere a seconda della luce, mostrando riflessi che possono passare dal verde al viola. Nell'abitacolo, invece, domina la pelle metallizzata Le Mans Perla, accompagnata da elementi in Grigio Corvara.

È quindi una Ferrari pensata per essere contemporaneamente un'automobile e un pezzo di storia. E i 40 milioni di dollari pagati all'asta lo dimostrano in maniera piuttosto evidente: rispetto al prezzo di listino della Luce, fissato a circa 550.000 euro, la cifra raggiunta a Monterey è quasi 73 volte superiore.

Un'asta senza precedenti

Il valore raggiunto da Chassis 0 va però oltre le sue caratteristiche tecniche. L'esemplare è irripetibile per definizione: è la prima Luce prodotta e porta con sé un'importanza storica che nessun'altra unità potrà replicare.

Gli interni della Ferrari Luce Tailor Made Foto di: RM Sotheby's

Dopo la vendita, la vettura tornerà a Maranello, dove resterà fino al completamento delle procedure necessarie alla consegna. Il trasferimento al nuovo proprietario è previsto per il primo trimestre del 2027.

La Ferrari Luce ha quindi già stabilito un record personale ancora prima di iniziare la propria carriera su strada: la prima Ferrari elettrica è diventata, attraverso Chassis 0, anche uno straordinario oggetto da collezione.

Fotogallery: Ferrari Luce Tailor Made venduta per 40 milioni di dollari