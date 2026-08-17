La nuova EHRA di RUF è un mostro da 650 CV con cambio manuale

RUF è una di quelle aziende che sembrano non sbagliare mai un colpo. E per la Monterey Car Week di quest’anno, il costruttore tedesco continua su questa strada con la nuova EHRA.

Nonostante l’aspetto da 911 d’altri tempi, la RUF EHRA condivide ben poco con il modello originale. RUF ha sviluppato questa vettura attorno a un telaio monoscocca in fibra di carbonio per contenere il peso, mentre i paraurti anteriori e posteriori specifici le conferiscono un’identità propria. Non manca poi uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e un set di cerchi in magnesio a cinque razze con fissaggio monodado centrale. La ricerca della leggerezza sembra essere uno dei temi principali del progetto.

Il 3.6 biturbo tocca i 650 CV e c'è il cambio manuale

E se conoscete RUF, sapete bene che non si sarebbe fermata qui. La EHRA adotta un motore boxer 3,6 litri biturbo da 650 CV e 900 Nm di coppia. Quanto basta per scattare da 0 a 97 km/h in 3,2 secondi. RUF non ha ancora comunicato la velocità massima, ma un valore intorno ai 322 km/h sembra un’ipotesi piuttosto plausibile.

RUF EHRA Foto di: Ruf

La potenza di questa speciale 911 viene scaricata a terra attraverso un cambio manuale a sette marce. Sì, sette marce. RUF ha inoltre installato un sistema di trazione integrale variabile per garantire maggiore aderenza quando necessario. Le sospensioni a doppio braccio oscillante sono state messe a punto specificamente per bilanciare prestazioni elevate e usabilità quotidiana, con ammortizzatori orizzontali che contribuiscono a questo risultato.

Foto di: Ruf

Fortunatamente, RUF non ha trascurato nemmeno la capacità frenante. La EHRA è dotata di freni a sei pistoncini all’anteriore e di unità a quattro pistoncini al posteriore. Entrambi sono ventilati internamente e forati, quindi l’hardware necessario per tenere a bada tutta questa potenza non manca di certo.

Pelle e titanio dentro

All’interno, la EHRA è sostanzialmente un mix di pelle e titanio. C’è il caratteristico volante RUF a tre razze rivestito in pelle, mentre il logo “EHRA” compare sulla paratia posteriore dell’abitacolo e sui battitacco. I sedili in pelle sfoggiano un motivo a scacchi “Pasha”, che aggiunge un contrasto molto gradito all’abitacolo in tonalità marrone chiaro.

RUF EHRA, gli interni Foto di: Ruf

L’abitacolo include anche la classica strumentazione RUF con quadranti verdi, un display di guida analogico e sedili a guscio in fibra di carbonio ripiegabili.

RUF presenta la EHRA nel corso della Monterey Car Week di quest’anno, dove sarà affiancata da diverse altre vetture della collezione del marchio, tra cui la Rodeo d’ispirazione off-road, una CTR Yellowbird Edition e una SCR.

Il parere di Motor1.com: RUF centra sempre il bersaglio quando presenta una nuova auto, e la EHRA non fa eccezione. Secondo noi la vettura ha un aspetto magnifico, e apprezziamo in particolare lo spoiler posteriore.