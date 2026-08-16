Ho guidato due delle sportive più incredibili di Mercedes

Ci sono occasioni che, da giornalista dell’auto, non si dimenticano mai. Non per una spettacolare anteprima mondiale o per un circuito particolarmente esotico. Ma perché all’improvviso ci si ritrova davanti a due automobili che normalmente si conoscono solo attraverso musei, libri o vecchie foto ufficiali. Al Mercedes-Benz Classic Center ci aspettano la 300 SLS e la SLR McLaren Stirling Moss. Tra loro ci sono oltre cinque decenni di distanza. Eppure raccontano entrambe la stessa storia.

Già prima che il primo motore si metta in moto, è chiaro che questa giornata sarà diversa dal solito. Tra i capannoni di Mercedes-Benz Classic ci sono due delle spider sportive più estreme e senza compromessi mai costruite dalla Casa. Il pensiero di poterle guidare da lì a poco suscita insieme entusiasmo e timore reverenziale. Del resto, qui non si hanno tra le mani normali auto d’epoca o pezzi da collezione, ma vetture dal valore storico praticamente incalcolabile.

Senza pensieri

La consueta documentazione per assicurazione e presa in consegna dell’auto aiuta un po’ a tranquillizzarsi. Una copertura completa senza franchigia alleggerisce la pressione economica. Resta però la sensazione di non voler sbagliare nulla. Queste auto sono molto più di lamiera e meccanica. Raccontano la storia del motorsport. E alcuni componenti, oggi, semplicemente non si possono più sostituire.

La nonna

Posso iniziare con la più anziana delle due: la Mercedes 300 SLS. Anche se persino molti appassionati del marchio conoscono a malapena il suo nome, è una delle vetture più straordinarie della storia Mercedes.

Nel 1957 Mercedes costruisce appena due esemplari di questa sportiva da corsa scoperta. La base è la 300 SL Roadster dell’epoca. Poiché lo Sports Car Club of America non ammette la roadster di serie nella classe desiderata, Mercedes sviluppa una versione da gara senza compromessi. I paraurti spariscono, il peso viene ridotto in modo sistematico e un piccolo parabrezza racing sostituisce quello tradizionale. Alla fine, la 300 SLS pesa circa 360 kg in meno rispetto alla Roadster e allo stesso tempo offre una potenza superiore. Con lei, Paul O’Shea conquista con autorità il campionato americano Sportscar nella classe D.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Dei due modelli, a oggi, nessuno è davvero liberamente accessibile. Per questo Mercedes-Benz Classic ha realizzato una vettura sulla base della documentazione storica, con l’obiettivo di riprodurre nel modo più fedele possibile il carattere della macchina da corsa di allora. Ed è proprio quest’auto quella che ora mi trovo davanti.

Il viaggio nel tempo definitivo

Già salire a bordo dà la sensazione di un viaggio nel tempo estremo. Nessun sistema di assistenza. Nessun display. Nessuna modalità di guida. Solo un grande volante, qualche strumento e due sedili sportivi. Il sei cilindri in linea si avvia al primo giro di chiave, come se fosse stato spento soltanto ieri.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Da fermo, tutto appare rustico come ci si aspetta. Il cambio inizialmente è un po’ contrastato e lo sterzo richiede una certa forza. Per un attimo mi chiedo se nei chilometri successivi potrà risultare stancante. Ma appena l’auto si mette in movimento, quei dubbi quasi scompaiono del tutto.

All’improvviso la Mercedes 300 SLS si guida con una leggerezza sorprendente. Il grande volante trasmette una sensazione meravigliosamente diretta dell’avantreno. Ogni minimo movimento arriva immediatamente sulla strada. Allo stesso tempo, la vettura pretende attenzione. Gli pneumatici stretti pongono presto un limite alle possibilità della fisica e l’impianto frenante ricorda costantemente che siamo nel 1957.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Ed è proprio questo il suo fascino. Il pilota lavora insieme all’auto. Ogni curva, ogni cambiata e ogni frenata devono essere eseguite con consapevolezza. Nulla accade per caso. Tutto appare meccanico, sincero e immediato. A questo si aggiunge il vento forte in pieno viso, con tutto ciò che porta con sé, ed è molto più di quanto si potrebbe immaginare...

Promossa anche al soundcheck

Quasi più impressionante del comportamento su strada, però, è il sound. Sul lato destro della vettura sporge dalla soglia lo scarico, praticamente privo di silenziamento. Già al minimo il sei cilindri suona corposo. In accelerazione si trasforma in una colonna sonora che nelle sportive moderne è diventata quasi sconosciuta. Ancora meglio quando si alleggerisce l’acceleratore. A quel punto lo scarico scoppietta e borbotta da solo. Quello che oggi molti costruttori riproducono elettronicamente, qui nasce in modo del tutto naturale.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Dal momento che si viaggia completamente all’aperto, ci si gode questo spettacolo senza alcun filtro. Vale anche per gli odori, che ormai si erano quasi dimenticati. Olio caldo, carburante incombusto e meccanica arroventata riempiono costantemente l’aria. È esattamente così che doveva profumare il motorsport negli anni Cinquanta. Stare dietro, però, non è nemmeno lontanamente altrettanto divertente, come abbiamo scoperto più tardi.

Un mondo completamente diverso, eppure simile

Il passaggio alla SLR McLaren Stirling Moss difficilmente potrebbe essere più netto. E allo stesso tempo dà una sensazione sorprendentemente familiare. Tra queste due auto ci sono 52 anni di sviluppo. L’acciaio lascia spazio al carbonio, il sei cilindri in linea aspirato a un brutale V8 sovralimentato con compressore. La potenza sale da 235 CV a 650 CV.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Eppure l’idea di fondo resta sorprendentemente simile. Due roadster senza compromessi che subordinano tutto all’esperienza di guida. Niente tetto. Nessun vero parabrezza. Il minimo possibile di zavorra. In compenso, massimo piacere di guida. La Stirling Moss nasce come omaggio al leggendario pilota e alla sua vittoria alla Mille Miglia del 1955 con la Mercedes 300 SLR.

La Stirling Moss mi aveva già conquistato nel 2009. All’epoca troneggiava negli stand dei saloni come un’auto proveniente da un altro mondo. Non riuscivo a smettere di guardare quel cofano interminabile, gli scarichi laterali e quella forma radicale senza tetto. Che molti anni dopo avrei davvero guidato quest’auto, allora, non me lo sarei mai aspettato.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Già salire a bordo chiarisce che qui non c’è nulla di ordinario. Si entra superando le soglie in carbonio estremamente larghe per raggiungere il sedile a guscio montato molto in basso. La posizione di guida ricorda più una monoposto che un’auto stradale. Il volante si regola perfettamente, anche se il sedile stesso offre possibilità limitate. Davanti a sé non c’è un parabrezza in senso classico. In pratica, solo un piccolo deflettore.

Casco? Meglio godersela allo stato puro

I collaboratori di Mercedes-Benz Classic consigliano per prudenza di indossare un casco. Decido di farne a meno. Col senno di poi, forse è stata una scelta un po’ coraggiosa. Così bastano gli occhiali da sole per tenere lontane mosche e piccoli sassolini, proprio come sulla 300 SLS. In fondo, è proprio questa esperienza così diretta a rappresentare il fascino dell’auto.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Basta premere il pulsante di avviamento e il V8 sovralimentato si risveglia con un ruggito profondo. I terminali di scarico che spuntano lateralmente dalle minigonne restano ancora oggi uno dei dettagli più belli di quest’auto. Sembrano un oggetto di design e, allo stesso tempo, annunciano senza mezzi termini ciò che sta per accadere.

Un carattere autentico

Già nei primi metri, la SLR richiede concentrazione. Lo sterzo è estremamente diretto e sorprendentemente pesante. Le sospensioni concedono pochissimo. Eppure nulla appare nervoso. Tutto trasmette precisione e qualità. Si siede molto in basso, quasi all’altezza dell’asse posteriore, mentre l’enorme cofano sembra estendersi fino all’orizzonte. Nelle manovre non aiutano né telecamera né sensori di parcheggio. In quel momento sono davvero felice che un disponibile collaboratore Mercedes sia pronto a fare da guida durante le manovre.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Nel normale traffico urbano, poi, la Stirling Moss sorprende mostrando un lato del tutto diverso. In modalità automatica procede quasi docile. Si potrebbe quasi dimenticare che sotto il lungo cofano ci sono 650 CV pronti a scatenarsi. Solo quando si preme l’acceleratore con un po’ più di decisione, il compressore torna a farsi sentire con la sua voce inconfondibile.

La vera magia, però, comincia a strada aperta. Un colpo alla paletta sinistra, due marce in meno e gas spalancato. Prima si sente il sibilo acuto del compressore, che costruisce pressione senza il minimo ritardo. Un attimo dopo, il V8 si prende il ruolo da protagonista. E ciò che esce dai terminali laterali, a quel punto, è difficile da descrivere. Non è un borbottio cupo, ma un urlo metallico e brillante che diventa sempre più intenso con l’aumentare del regime.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Ogni galleria si trasforma improvvisamente in un palcoscenico. Ogni rilascio diventa un piccolo concerto. Ci si ritrova a ripetere la stessa accelerazione più e più volte, a volte incoraggiati dagli spettatori entusiasti a bordo di un Mercedes Sprinter sulla corsia di destra. La polizia anti-esibizionisti ne avrebbe di che divertirsi...

Due icone faccia a faccia

È proprio qui che si capisce perché entrambe le auto, nonostante la differenza d’età, trasmettano sensazioni così simili. Coinvolgono tutti i sensi. La 300 SLS conquista con odori, vibrazioni e la sua meccanica allo stato puro. La Stirling Moss aggiunge a questo mix una potenza praticamente sconfinata e una dinamica di guida moderna. Nessuna delle due prova a isolare il conducente. Al contrario. Entrambe lo portano nel cuore dell’azione.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Forse è proprio questo il complimento più grande che si possa fare a queste due Mercedes. Non sembrano pezzi da museo nonostante il loro peso storico. Vogliono essere guidate. È esattamente per questo che sono state costruite. Lo si percepisce in ogni curva, a ogni cambiata e a ogni affondo deciso sul pedale dell’acceleratore.

Per me, questa giornata è stata molto più di una prova su strada con due automobili eccezionali. È stato un viaggio attraverso due epoche della storia delle sportive Mercedes. La 300 SLS mostra quanto il marchio fosse già radicale negli anni Cinquanta. La SLR McLaren Stirling Moss traduce questa filosofia nel XXI secolo, in modo più estremo di quasi qualsiasi altra vettura di serie.

Foto di: Mercedes-Benz Classic

Durante i tragitti nell’area di Stoccarda, cioè sul terreno d’origine di queste auto, il pubblico di passanti, competente e probabilmente anche un po’ viziato, ci ha riservato soltanto entusiasmo aperto. Quando Mercedes-Benz Classic tira fuori tesori del genere, è naturale che le fotocamere degli smartphone lavorino senza sosta.

Quando, alla fine della giornata, riconsegno entrambe le chiavi, resta soprattutto gratitudine. Gratitudine per il fatto che Mercedes-Benz Classic non si limiti a conservare queste automobili, ma le faccia anche muovere regolarmente. La storia non vive dietro le transenne. Vive davvero solo quando un grande volante in bachelite si mette in movimento, un sei cilindri in linea profuma di olio caldo o un V8 con compressore si lancia con tutta la sua forza verso il limitatore. Difficilmente ci si può avvicinare di più all’anima di un marchio.