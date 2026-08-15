L’ultima supercar speciale di Aston Martin non rinuncia al V12

Le Aston Martin V12 a motore anteriore interpretano di solito il ruolo delle auto dell'eroe, soprattutto come mezzo di trasporto preferito da James Bond. Ma osservando per la prima volta la filante Valen nella sede Q New York di Aston Martin, ho pensato: "Sembra l’auto che guiderebbe un cattivo di Bond".

Forse è per la vernice Satin Andromeda Red (un’esclusiva Q), che alla luce passa dal rosso all’arancione fino al nero. O per il modo in cui la coda della Valen si interrompe bruscamente, lasciando a vista la fibra di carbonio e i quattro terminali di scarico posteriori. In ogni caso, l’atmosfera è sinistra e funziona alla perfezione.

Come lei nessuna mai

L’Aston Martin Valen è la terza di una serie di supercar V12 su misura realizzate dal marchio ultra-esclusivo Q della Casa. Prima è arrivata la Valour, poi la più estrema Valiant, entrambe con cambio manuale a sei marce. Ora Aston alza ulteriormente l’asticella con la Valen che, secondo la Casa, è la vettura di serie con motore anteriore più potente di sempre.

Aston Martin Valen Foto di: Aston Martin

Con 838 CV erogati da un V12 biturbo da 5,2 litri - 104 in più della Valiant e 14 in più della Vanquish - non è certo lenta. Secondo Aston Martin, la Valen accelera da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 344 km/h. A differenza di Valour e Valiant, qui non c’è un cambio manuale. La Valen adotta un transaxle ZF a otto rapporti con logica di cambiata e programmazione derivate dalle Vantage GT4.

Foto Di: Aston Martin Foto di: Aston Martin

Più interessanti dei numeri puri sulle prestazioni, però, sono l’impostazione estrema della Valen in termini di leggerezza e coinvolgimento. L’intera carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, con frontale più affilato, elementi laterali angolari e un diffusore posteriore aggressivo che lascia esposte le gomme posteriori (Pirelli Cyber Tyre). La Valen rinuncia persino al lunotto per contenere ulteriormente il peso.

Nel complesso, Aston Martin dichiara un risparmio fino a 110 kg rispetto alla sua piattaforma V12 di base, la stessa da cui deriva la Vanquish. Questo dato include una riduzione di 16,9 kg ottenuta con un pacchetto sospensioni alleggerito opzionale, con bracci, fusi e bulloni del telaio in titanio lavorati dal pieno. Per ridurre le masse non sospese, la Valen monta cerchi in magnesio da 21 pollici con impianto frenante carboceramico.

Per massimizzare sensazioni e teatralità, il vero pezzo forte della Valen potrebbe essere il suo scarico in titanio. Progettato specificamente per questa vettura, secondo Aston è più rumoroso del 50% rispetto a quello della Vanquish, misurando il suono all’esterno dell’auto.

Ottenere questo risultato rispettando le severe normative europee sul rumore non è stato semplice. Aston spiega che i suoi ingegneri si sono concentrati sull’aumento del sound ai bassi regimi e con aperture parziali del gas, invece di renderlo più rumoroso a pieno carico. In altre parole, questa auto sarà davvero vistosa dal punto di vista sonoro anche andando a passeggio per Londra o Beverly Hills.

Produzione limitata a 150 esemplari

Per amplificare il sound nell’abitacolo, Aston fa passare lo scarico direttamente sotto e dietro i sedili di guidatore e passeggero; i terminali sbucano sia sotto il paraurti sia al centro della coda, vicino ai gruppi ottici posteriori. È una soluzione insolita per un’auto a motore anteriore e conferisce alla Valen un aspetto crudo, quasi incompiuto.

Quanto all’interno della Valen, c’è una nuova console centrale più sottile e orientata verso il guidatore. I clienti possono scegliere tra i nuovi sedili regolabili Sport Plus di Aston o sedili a guscio in carbonio, mentre l’ampia gamma di personalizzazioni Q permette di selezionare tonalità di pelle e finiture secondo le proprie preferenze.

Il prezzo della Aston Martin Valen non è stato comunicato, ma stima una base di partenza intorno ai 2.000.000 di dollari (circa 1,7 milioni di euro), prima di considerare le opzioni su misura firmate Q. Ne saranno costruiti solo 150 esemplari, quindi chi la vuole dovrà muoversi in fretta.