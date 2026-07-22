Un quarto di secolo vissuti col V12: Aston Martin Vanquish 25

Aston Martin celebra uno dei modelli più rappresentativi della propria storia recente con la Vanquish 25, una serie speciale realizzata da Q by Aston Martin per festeggiare il venticinquesimo anniversario della granturismo lanciata nel 2001.

La produzione sarà limitata ad appena 50 esemplari, suddivisi equamente tra venticinque Coupé e altrettante Volante, con debutto pubblico previsto alla Monterey Car Week e prime consegne entro la fine del 2026.

Uno stile che guarda al passato

L'Aston Martin Vanquish 25 riprende alcuni dettagli della prima generazione senza rinunciare alle soluzioni più moderne. L'esterno si distingue per la nuova vernice Q Skye Silver, arricchita da finiture metalliche dedicate, terminali di scarico specifici, nuove feritoie laterali in acciaio inox e badge esclusivi.

Aston Martin Vanquish 25, Coupé e Volante Foto di: Aston Martin

Anche i cerchi forgiati da 21 pollici della Vanquish ricevono un trattamento dedicato con un discreto richiamo grafico alla lettera "V", mentre ogni dettaglio è stato sviluppato dal reparto di personalizzazione di Aston Martin.

Interni esclusivi e lavorazione artigianale

L'abitacolo introduce rivestimenti e finiture creati appositamente per questa edizione celebrativa. I sedili riportano il logo "Vanquish 25" ricamato sugli schienali, mentre inserti incisi al laser, una nuova lavorazione delle superfici e il pulsante di avviamento rosso contribuiscono a differenziare questa versione.

Aston Martin Vanquish 25, i dettagli interni Foto di: Aston Martin

I clienti potranno scegliere tra tre combinazioni cromatiche dedicate: Onyx Black, Oxford Tan e Phantom Grey, tutte abbinate a un cielo in Alcantara nera.

Rimane il V12 da 835 CV

La meccanica non cambia rispetto all'attuale Vanquish di terza generazione, che resta il modello di punta della gamma Aston Martin con motore anteriore. Sotto il cofano trova posto il V12 biturbo da 5,2 litri capace di sviluppare 835 CV e 1.000 Nm di coppia.

14 Fonte: Aston Martin

Le prestazioni restano di riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e velocità massima di 345 km/h. Disponibile nelle configurazioni a due o quattro posti, la Vanquish 25 rappresenta una celebrazione della storia del modello attraverso una serie limitata destinata soprattutto ai collezionisti.