Ci sono 3 Aston Martin speciali pronte per Pebble Beach

Anche nel 2026 la Monterey Car Week sarà volta il punto d’incontro per chi ha garage più grandi delle case della gente comune. Quando ad agosto collezionisti e appassionati si ritrovano sulla costa californiana, Aston Martin non può mancare, come da tradizione.

Il marchio britannico sfrutta la 75ª edizione dello storico Pebble Beach Concours d'Elegance per lasciare campo libero alla propria divisione di personalizzazione interna, Q. Il risultato è un trio di Aston Martin DB12 S realizzate su misura, che affonda le radici nella storia sportiva del marchio.

Ispirate alle corse

L’ispirazione per i tre modelli speciali arriva infatti dal 1951. All’epoca il team ufficiale Aston Martin schierò tre DB2 da corsa alla 24 Ore di Le Mans. Queste vetture portavano le targhe britanniche VMF 63, VMF 64 e VMF 65. Ognuna di queste classiche da competizione era inoltre riconoscibile per un colore specifico e vistoso della griglia anteriore. Ed è proprio questa eredità storica che oggi il reparto Q riprende e trasferisce sui modelli di punta.

Nero come base, tre colori per gli accenti

Non si tratta però di una serie esclusiva in senso ampio, perché le tre nuove DB12 S VMF sono limitate rigorosamente a un solo esemplare per ciascuna variante cromatica. La tinta di base di tutte e tre le coupé è il sobrio Carbon Black. Il richiamo storico emerge attraverso i dettagli colorati: VMF 63 adotta accenti Rosso Red, VMF 64 sfoggia il Speed Yellow e VMF 65 punta sull’Ellwood Blue.

All’esterno, le vetture si distinguono per le lamelle della calandra verniciate, i cerchi portanumero con il numero 75 sui parafanghi e speciali modanature laterali in carbonio. Al posteriore completano l’intervento un’Aeroblade verniciata e una livrea in classico stile DB2.

Aston Martin alla Monterey Car Week Foto Di: Aston Martin Aston Martin alla Monterey Car Week Immagini di: Aston Martin

La personalizzazione prosegue anche nell’abitacolo delle Aston Martin. Il costruttore britannico ha previsto cuciture a contrasto abbinate ai colori esterni e una discreta silhouette della DB2 ricamata sugli schienali dei sedili anteriori. Sui sedili posteriori ricompare il numero 75, mentre anche il pulsante di accensione e spegnimento e le estremità delle palette al volante sono verniciati in tinta. Le soglie battitacco realizzate su misura richiamano ancora una volta l’ispirazione storica.

Aston Martin non ha comunicato né dati sulle prestazioni né tantomeno il prezzo. È lecito supporre che sotto il cofano resti il V8 biturbo da 4,0 litri della DB12 S, con la consueta potenza di 691 CV (508 kW) e una coppia massima di 800 Nm. Inoltre, è probabile che i tre esemplari unici siano già stati assegnati a fedeli collezionisti.

Aston Martin alla Monterey Car Week Foto di: Aston Martin

25 anni di Vanquish

Accanto all’esclusivo trio VMF, Aston Martin ha in serbo per la Monterey Car Week anche un’altra carta: la Vanquish 25 Special Edition. Esattamente un quarto di secolo fa debuttava la V12 Vanquish originale. La nuova serie speciale, anch’essa firmata Q, riprende alcuni dettagli di design della prima Vanquish e li combina con una manifattura moderna. Anche questo modello sarà prodotto in numeri strettamente limitati.

Il resto della gamma esposta nella club house del marchio a Monterey è composto dall’attuale famiglia S. Accanto alla DB12 S ci saranno anche la Vantage S e il SUV ad alte prestazioni DBX S. Sulla West Coast farà inoltre la sua apparizione anche l’hypercar a motore centrale Valhalla. Chi non rientra tra gli ospiti selezionati potrà comunque rifarsi gli occhi durante l’evento pubblico Astons On The Avenue a Carmel-by-the-Sea, dove il costruttore britannico schiererà sportive storiche e attuali.

Fonte: Aston Martin