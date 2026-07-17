C'è una nuova Aston Martin con motore V12

Dalle supercar da strada ai campi di battaglia virtuali. Ecco l'Aston Martin Dreadnought, un SUV corazzato sviluppato esclusivamente per Call of Duty: Modern Warfare 4 e Call of Duty: Warzone.

Nato dalla collaborazione tra la Casa britannica, Infinity Ward e Activision, il veicolo non arriverà mai sulle strade, ma sarà protagonista all'interno della modalità DMZ del nuovo capitolo della celebre saga sparatutto, in uscita il 23 ottobre. Si tratta di un concept digitale che unisce il DNA sportivo del marchio inglese con caratteristiche tipiche dei mezzi militari.

Un'Aston Martin pronta a tutto

La carrozzeria dell'Aston Martin è caratterizzata da linee tese e scolpite, con un frontale dominato da una grande calandra e da gruppi ottici integrati nella struttura blindata. Le protezioni in fibra di carbonio, le piastre corazzate e le carreggiate allargate contribuiscono a trasmettere un'immagine di solidità, mentre dettagli come lo spoiler posteriore "ducktail" e i quattro terminali di scarico richiamano modelli esclusivi della Casa come Victor e Valiant.

Aston Martin Dreadnought Foto di: Aston Martin

Il nome Dreadnought, invece, si ispira alla storica corazzata britannica HMS Dreadnought, simbolo di innovazione tecnologica e superiorità militare all'inizio del Novecento.

Interni di lusso e un 12 cilindri senza compromessi

Sebbene sia stato progettato per affrontare combattimenti virtuali, l'abitacolo mantiene tutto il carattere premium di Aston Martin.

Gli sviluppatori hanno infatti riprodotto materiali di pregio come la pelle Oxford Tan, inserti in fibra di carbonio con trama a spina di pesce e finiture metalliche color oro satinato.

Dal punto di vista tecnico, la Dreadnought è stata progettata per offrire prestazioni elevate all'interno del gameplay di Modern Warfare 4.

Aston Martin Dreadnought, la plancia Foto Di: Aston Martin Aston Martin Dreadnought, i sedili Foto Di: Aston Martin

Il SUV dispone di una trazione integrale, di un motore V12 e di sistemi adattivi pensati per affrontare le situazioni più difficili della modalità DMZ.

Le piastre protettive di livello militare consentono infatti al veicolo di resistere ai danni causati dai nemici, permettendo ai giocatori di avanzare nelle aree più pericolose delle mappe, trasportare la squadra e fornire supporto tattico durante gli scontri.

Debutto al Fanatics Fest

Prima di diventare guidabile all'interno del videogioco, la Dreadnought sarà mostrata al pubblico attraverso una riproduzione fisica durante il Fanatics Fest di New York.

Aston Martin Dreadnought, il tre quarti posteriore Foto di: Aston Martin

Successivamente il SUV entrerà ufficialmente in Call of Duty: Modern Warfare 4 e Warzone dal giorno del lancio, previsto per il 23 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Fotogallery: Aston Martin Dreadnought

24 Fonte: Aston Martin