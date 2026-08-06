Questa nuova Nissan potrebbe arrivare in Europa

Nissan espande la propria gamma in Cina con la NX7, un nuovo SUV sviluppato insieme a Dongfeng che dovrebbe essere proposto sia in versione elettrica che range extender a benzina.

Equipaggiato con architettura a 800 Volt e sensore LiDAR per i sistemi di assistenza alla guida, al momento sembra essere destinato solo al mercato cinese, ma non è da escludere un suo approdo in Europa nel prossimo futuro.

Design super spigoloso

Dopo una serie di anticipazioni, Nissan ha finalmente mostrato le prime immagini ufficiali della NX7. Il modello si inserirà sotto la NX8, dalla quale dovrebbe ereditare gran parte della tecnologia, pur proponendo dimensioni leggermente più compatte. Le misure definitive non sono ancora state comunicate, ma tutto lascia pensare a una lunghezza inferiore ai 4,8 metri della sorella maggiore.

Nissan NX7, il modello per la Cina Foto di: Nissan

Il design segue il linguaggio stilistico più recente del marchio. Il frontale è completamente chiuso, soluzione tipica dei veicoli elettrificati, e integra gruppi ottici sdoppiati. Uno degli elementi più interessanti è però il sensore LiDAR posizionato sul tetto. La sua presenza conferma l'obiettivo di Nissan di offrire sistemi di assistenza alla guida particolarmente evoluti, probabilmente con funzionalità di guida assistita di livello superiore rispetto agli ADAS tradizionali.

Motori elettrificati

Le specifiche tecniche complete saranno diffuse nei prossimi mesi, ma le indiscrezioni indicano che la NX7 sarà disponibile sia in versione BEV sia con tecnologia EREV (Extended Range Electric Vehicle), soluzione che abbina la trazione esclusivamente elettrica a un motore termico utilizzato come generatore per ricaricare la batteria.

Nissan NX7, il modello per la Cina Foto di: Nissan

È probabile che il SUV utilizzi la stessa piattaforma della NX8, caratterizzata da un'architettura elettrica a 800 Volt, tecnologia che permette ricariche molto rapide e una maggiore efficienza. La NX8, infatti, sfrutta batterie LFP fornite da CATL con tecnologia di ricarica rapida 5C, elementi che potrebbero essere riproposti anche sulla NX7.

Per il momento Nissan non ha mostrato gli interni, ma è lecito aspettarsi un abitacolo minimalista, dominato da ampi display digitali e da un'interfaccia fortemente orientata al software.

Non è ancora stato confermato l'arrivo della NX7 in Europa, ma la combinazione di motorizzazioni elettrificate, piattaforma a 800 Volt e tecnologie avanzate potrebbe renderla una proposta interessante anche per il Vecchio Continente.

Fotogallery: Nissan NX7, il modello per la Cina

5 Fonte: Nissan