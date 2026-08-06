La distanza di sicurezza non esiste: come evitare il tamponamento

Stop improvviso della vettura davanti, occhi che scivolano per un attimo sullo smartphone e quel “tump” secco che nessuno vuole sentire. Il Codice della Strada la chiama distanza di sicurezza, ma nella pratica è la linea sottile tra un normale rallentamento e un tamponamento con responsabilità quasi certa. Eppure molti continuano a immaginarla come un numero fisso in metri, valido sempre e ovunque.

L’articolo 149 del Codice della Strada va in tutt’altra direzione: non impone una cifra magica, ma obbliga chi guida a tenere tanto spazio da poter arrestare il veicolo in tempo, considerando velocità, traffico, fondo stradale e tempi di reazione. A bordo, sulle auto di nuova immatricolazione, da luglio 2024 lavora in parallelo anche la frenata automatica d’emergenza: un sistema che interviene da solo per evitare o limitare il tamponamento quando l’umano arriva lungo.

Cos’è la distanza di sicurezza

L’articolo 149 del Codice della Strada stabilisce che chi guida deve mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede per fermarsi senza urtarlo, anche in caso di frenata improvvisa. Non c’è un valore unico, perché lo spazio di arresto cambia in base a velocità, condizioni della strada, traffico e prontezza del conducente, elementi che il legislatore richiama esplicitamente.

La distanza di sicurezza non è una misura prestabilita Foto di: Pixabay

Nella presentazione del nuovo Codice della Strada, illustrata dal Ministero delle Infrastrutture come base di lavoro per la riforma ancora in discussione, questi principi vengono richiamati come riferimento, ribadendo l’obbligo di adeguare la distanza allo scenario reale. Lo stesso approccio ricorre tra i principi fondamentali della patente di guida, che collegano distanza di sicurezza, spazio di frenata e tenuta di strada in diverse condizioni atmosferiche.

L'unico valore preciso indicato dal codice della strada si riferisce a uno specifico caso:

Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o piu’ corsie per senso di marcia.

I calcoli della distanza di sicurezza

Nel traffico reale si usano spesso criteri pratici temporali: su fondo asciutto mantenere circa 2 secondi dal veicolo che precede, che diventano 3 secondi con pioggia e 4 secondi con nebbia fitta o veicoli molto carichi. Sono raccomandazioni diffuse nelle guide didattiche perché trasformano l’obbligo legale, basato sullo spazio, in un comportamento concreto misurabile con l’orologio mentale di chi guida.

Si può anche fare affidamento a una formula matematica, grazie alla quale si può calcolare la distanza di sicurezza: dividere la velocità del veicolo in km/h per 10 ed elevare il risultato al quadrato: \(d = (v / 10)^2\). Dunque, a 50 km/h la distanza di sicurezza così calcolata è pari a 5 x 3 = 15 metri; a 100 km/h è pari a 10 x 3 = 30 metri. Al di dell'essere o meno avvezzi alla matematica, tale formula non tiene conto di molte variabili come stato del manto stradale.

Spazio di reazione, frenata e ruolo di velocità e carico

La distanza di sicurezza comprende sempre uno spazio di reazione e uno spazio di frenata. Nel primo intervallo il veicolo continua alla stessa velocità mentre il conducente percepisce il pericolo e sposta il piede sul pedale; nel secondo entra in gioco la frenata vera e propria, che si allunga se il fondo è bagnato, sconnesso o se il veicolo è carico. Entrambi gli spazi devono “starci” nella distanza lasciata davanti.

La distanza di sicurezza comprende spazio di reazione e spazio di frenata Foto di: Pixabay

Per questo i limiti dell’articolo 142, pubblicati da ACI, non servono solo a evitare verbali ma incidono direttamente sulla distanza di arresto compatibile con la strada. A 50 km/h, con fondo asciutto, una distanza di circa 25 metri è spesso citata come riferimento per frenare senza urtare; aumentando la velocità, lo spazio necessario cresce molto più rapidamente, e diventa insufficiente il “mezzo cofano” che tanti mantengono in coda.

Quando il veicolo trasporta carichi ingombranti, per esempio sul tetto o sul gancio traino, il margine va ampliato ancora. Carichi mal fissati o troppo sporgenti peggiorano stabilità e frenata e possono diventare essi stessi un pericolo in caso di urto. Le regole sui limiti di sicurezza per portapacchi e carichi sul tetto e quelle dedicate ai portabici su gancio traino o portellone vanno lette proprio insieme al concetto di distanza sufficiente a evitare impatti.

Distanza laterale, sorpassi e responsabilità nei tamponamenti

La distanza di sicurezza non è solo frontale Foto di: Pixabay

La distanza di sicurezza non è solo frontale: l’articolo 148 del Codice, nel testo ACI, chiede nei sorpassi dei velocipedi una distanza laterale minima di 1,5 metri ove la strada lo consenta. Questo margine serve a evitare urti con biciclette che possono sbandare per buche o raffiche di vento, ed è un’estensione dello stesso principio che impone di non avvicinarsi tanto da non poter correggere la traiettoria in sicurezza.

Quando avviene un tamponamento, la responsabilità viene in genere attribuita a chi seguiva, proprio perché non ha rispettato la distanza di sicurezza obbligatoria. In caso di pioggia intensa, nebbia o traffico a singhiozzo, restare “attaccati al paraurti” del veicolo davanti significa accettare consapevolmente il rischio di urto. Se la vettura è modificata con assetti o ruote particolari, anche nell’ambito di tuning legale secondo le norme italiane, vanno considerati eventuali cambiamenti su frenata e tenuta di strada.

Distanza di sicurezza: le multe

Le sanzioni per chi viola la distanza di sicurezza possono includere multa, decurtazione di punti e, in caso di incidenti gravi, implicazioni pesanti sul fronte assicurativo e penale. I controlli possono essere supportati da telecamere intelligenti e sistemi di monitoraggio del traffico, che documentano la condotta del veicolo prima dell’urto. Chi si prepara alla patente, inclusa la nuova patente a 17 anni prevista dalla revisione del Codice, deve imparare a valutare la distanza come margine dinamico, non come numero fisso da ricordare a memoria.

Su questo sfondo, i sistemi di frenata automatica d’emergenza montati di serie sulle auto nuove lavorano come “rete di sicurezza” aggiuntiva: se chi guida non reagisce in tempo, la vettura può rallentare o fermarsi da sola. Non sostituiscono l’obbligo di mantenere la distanza prevista dall’articolo 149, ma riducono il rischio e la gravità dei tamponamenti proprio nelle situazioni in cui l’errore umano fa perdere quei secondi decisivi.