La patente di guida è il documento che, a tutti gli effetti, permette di mettersi al volante di qualsiasi genere di veicolo, dalle moto ai furgoni e i camion, passando naturalmente per le auto. Ne esistono di diverse tipologie, classificate per lettere e che abilitano alla guida di mezzi più o meno pesanti (o potenti, parlando di moto).

Ma cosa bisogna fare quando la data di scadenza si avvicina nel caso della tradizionale B? Qui ripassiamo tutti i modi e la procedura corretta da seguire per il rinnovo della patente, che si tratti di farlo in un'Autoscuola certificata, all'Aci o direttamente nell'ufficio della Motorizzazione di competenza.

Rinnovo patente: quando

Per capire come rinnovare la patente partiamo prima di tutto dalla sua scadenza. Parlando esclusivamente della tipologia B per le auto, il documento rosa valido in tutta Europa deve essere rinnovato la prima volta dopo 10 anni dalla sua prima emissione (cioè dalla data del superamento dell'esame pratico di guida) e successivamente ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, ogni 5 anni tra i 50 e i 70 anni di età e, infine, ogni 3 anni dopo i 70 anni di età.

Capire il giorno della scadenza è piuttosto semplice ormai per tutti, perché, a partire dal 2012, il Governo ha scelto di semplificare la questione fissando la fatidica data al giorno del proprio compleanno, evitando così di confondersi.

Rinnovo patente: le scadenze

Rinnovo patente B Quando Ogni 10 anni Fino a 50 anni di età Ogni 5 anni Tra i 50 anni e i 70 anni di età Ogni 3 anni Dopo i 70 anni di età

Rinnovo patente: cosa serve

Per rinnovare la patente i documenti da portare in Autoscuola o in Motorizzazione sono diversi. Prima di tutto è necessaria la ricevuta di pagamento della visita medica, poi una nuova foto, recente e in formato fototessera, quindi le ricevute di pagamento dei bollettini PagoPA di 10,20 euro, per i Diritti di Motorizzazione, e di 16,00 euro, per le Imposte di Bollo.

Rinnovo patente: quanto costa e dove farlo

In totale il costo per il rinnovo della patente è compreso tra gli 80 e i 120 euro, un valore variabile, a sua volta, in funzione del costo della visita medica anamnestica, che, ricordiamo, deve essere fatta presso un Medico Legale, messo a disposizione o dall'Autoscuola stessa, o dall'Aci o dalla propria ASL di competenza.

Tutti i documenti necessari Costo Patente scaduta o in scadenza / Documento di identità valido / Codice fiscale o tessera sanitaria / Due foto tessere / Ricevuta di versamento dei Diritti di Motorizzazione 10,20 euro Ricevuta di versamento delle Imposte di Bollo 16,00 euro Certificato del Medico Legale Tra 60,00 euro e 90,00 euro Spese di spedizione della nuova patente 6,80 euro

Rinnovo patente: dove farlo

Una volta effettuati tutti i pagamenti e passato l'esame medico, per il rinnovo effettivo della patente è sufficiente recarsi, appunto, in un'Autoscuola certificata o nell'ufficio della Motorizzazione di competenza.

La trasmissione al Ministero del certificato anamnestico di idoneità psicofisica viene fatta direttamente dal medico stesso in via telematica, insieme alla foto, alla firma e agli estremi dei versamenti.

Se la visita dunque ha esito positivo, lo specialista stampa il foglio provvisorio e lo consegna al candidato. Si tratta di una ricevuta valida esclusivamente per la guida sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.

L'invio del nuovo documento, infatti, viene effettuato direttamente dal Ministero all'indirizzo indicato dal titolare in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario (6,80 euro) da pagare al postino incaricato della consegna. E' possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza (come per esempio l'Autoscuola).