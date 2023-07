Non solo stretta all’uso dei telefonini e alcolock ai condannati per reati alla guida. Fra le novità del nuovo Codice della Strada potrebbe esserci anche la sospensione o revoca della patente per chi abbandona animali in strada.

Lo annuncia il vicepremier Matteo Salvini, apparso a Palazzo Madama per rispondere a un’interrogazione parlamentare della senatrice Michaela Biancofiore.

Barbarie pericolosa

“Nel ddl sulla Sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento – spiega il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti –, stiamo valutando e proporremo modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o sospensione della patente”.

“Oltre a essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà – aggiunge il titolare del Mit – rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti”.

La legge è uguale per tutti

Ma fra gli argomenti del Question time non c’è solo l’abbandono degli animali. Salvini parla infatti di un altro problema: quello dei turisti stranieri che noleggiano l’auto e vengono multati, senza però pagare la sanzione. Il ministro promette quindi iniziative: