Quanto costa l'autostrada? Ecco come evitare sorprese

Il 2026 ha visto aumentare i pedaggi autostradali su molte tratte italiane, con un rincari in media dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Morale: viaggiare in autostrada costa di più. Ma quanto? In molti infatti, prima di partire, si chiedono quanto pagheranno di casello (o caselli) autostradale, preparandosi così a eventuali salassi o studiando itinerari alternativi per risparmiare e magari godersi anche panorami ben più gradevoli.

Come si può fare il calcolo del pedaggio autostradale? Naturalmente la tecnologia viene in nostro aiuto. Vediamo come fare.

Calcolo pedaggio autostradale 2026: come si fa

Per calcolare il pedaggio autostradale 2026 ci si può prima di tutto collegare ai vari siti delle concessionarie, vale a dire le società che gestiscono le varie tratte italiane, ricchi di informazioni e con sezioni apposite per fare i conti su quanto verrà a costare lo spostamento.

Il portale per il calcolo del pedaggio autostradale di Autostrade per l'Italia Foto di: Autostrade per l'Italia

Per fare un esempio il sito Autostrade per l’Italia propone la pagina "Parti adesso", grazie alla quale si può effettuare il calcolo del pedaggio autostradale - naturalmente aggiornato agli ultimi rincari - della tratta che si deve percorrere. Anche altre concessionarie come Bre.Be.Mi, Pedemontana, Autostrada del Brennero e via dicendo dispongono di strumenti simili, al fianco di informazioni in tempo reale su situazione del traffico, lavori ed eventuali scioperi.

Tali portali sono dunque comodi per calcolare i pedaggi autostradali, ma hanno un limite importante: bisogna indicare con precisione casello di ingresso e di uscita. Non si tratta infatti di navigatori satellitari bensì di calcolatori online, senza quella flessibilità di altre applicazioni online. In caso di viaggi complessi che implicano diverse tratte magari non comunicanti, toccherebbe dunque spezzare il viaggio in segmenti e verificare ogni singola tratta.

Il portale per il calcolo del pedaggio autostradale di Infoviaggiando Foto di: Infoviaggiando Il portale per il calcolo del pedaggio autostradale di Tollguru Foto di: Tollguru

Per avere uno sguardo più ampio la risposta viene da app di terzi o portali specializzati non appartenenti a concessionarie autostradali, sistemi che permettono di calcolare con precisione i pedaggi autostradali indicando semplicemente città di partenza e di arrivo, lasciando al software il compito di calcolare il tragitto. Anche i portali dei sistemi di telepedaggio Telepass e Unipolmove forniscono funzionalità simili, legate anch'esse al casello e non a una navigazione libera.

Portali come ViaMichelin, in grado di calcolare l'itinerario completo da specifici indirizzi, dettagliando sia il costo del carburante sia quello dei pedaggi autostradali e dando addirittura una statistica sul bilanciamento tra le due voci di spesa. Un lavoro svolto anche da TollGuru, portale specializzato nel calcolo delle spese di viaggio tra autostrade e carburante, oppure il nuovo InfoViaggiando.

Il loro funzionamento quindi è molto più simile a quello di un classico navigatore satellitare, con indicazioni dell'itinerario, suggerimenti di percorsi più rapidi o economici, con i confronti su tempi e prezzi, così da offrire una panoramica completa.

A proposito di navigatori, poi, c'è anche Waze, il navigatore satellitare social che oltre a calcolare il percorso più breve riporta anche il prezzo dei caselli autostradali. Informazioni provenienti dalla community e quindi potenzialmente aggiornati in tempo reale grazie al lavoro dei map editor.

Calcolo pedaggio autostradale 2026, i siti e le app

Nome Link Autostrade Sito InfoViaggiando Sito Calcolo Pedaggio Sito Telepass Sito Unipolmove Sito Google Maps Android

iOs Muovy Android

iOs TollGuru Sito

Android

iOs ViaMichelin Sito

Android

iOs Waze Android

iOs

Calcolo pedaggio autostradale 2026: le autostrade più care

A seguito dei rincari dei pedaggi autostradali 2026 Altroconsumo ha stilato la classifica delle autostrade più care, prendendo in considerazione il costo ogni 100 km. Ecco la tabella con i costi

Tratta Lunghezza trazza Pedaggio 2026 (€) Aumento(€) Prezzo per 100 km(€) A4: Agrate Brianza-Milano 21 1,70 0,10 8,10 A4: Dalmine-Milano Est 44 3,50 0,10 7,95 A4: Bergamo-Milano Est 48 3,80 0,10 7,92 A22: Trento Nord-Bolzano Sud 51 3,90 0,10 7,65 A1-A24: Valmontone-Roma Est 44 4,20 0,10 9,55 A14-A1: Bologna Casalecchio-Firenze Nord 97 8,90 0,20 9,18 A1: Civitavecchia-Roma Sud 59 4,70 0,10 7,97 A4: Verona Est-Padova Ovest 75 5,30 0,10 7,07 A14: San Lazzaro di Savena-Ravenna 72 5,70 0,10 7,92 A4: Torino Rondissone-Novara Ovest 83 11,50 0,20 13,86 A22: Trento Centro-Verona Nord 87 6,40 0,10 7,36 A1: Firenze Sud-Roma Nord 254 20,00 0,30 7,87 A16: Napoli-Benevento 83 6,70 0,10 8,07 A4: Novara Est-Ghisolfa 49 6,90 0,10 14,08 A14: Napoli-Bari Nord 260 21,60 0,30 8,31 A14: San Lazzaro di Savena-Ancona Nord 199 15,70 0,20 7,89 A14: San Lazzaro di Savena-Rimini Nord 104 8,20 0,10 7,88 A1-A24: Napoli Nord-Roma Est 223 17,80 0,20 7,98 A14: Bologna Borgo Panigale-Verona Sud 139 9,60 0,10 6,91 A14: Ancona Sud-Pescara Nord 135 10,60 0,10 7,85 A7: Genova Bolzaneto-Milano Ovest 138 10,70 0,10 7,75 A4: Milano Est-Venezia Mestre 272 22,30 0,10 8,20 A14: Bologna Borgo Panigale-Modena Sud 24 1,90 0 7,92 A8: Malpensa T1-Milano 24 1,90 0 7,92 A4: Capriate-Milano Est 36 2,80 0 7,78 A8: Varese-Milano Nord 46 3,60 0 7,83 A20: Messina-Buonfornello 175 0 0 - A4: Cavenago-Milano Est 26 2,00 0 7,69 A18: Catania Nord-Messina 78 0 0 - A20: Messina-Milazzo 34 0 0 - A2-A3: Napoli-Cosenza 22 2,30 0 10,45 A4: Venezia Mestre-Padova Est 300 3,10 0 1,03 A7: Pavia-Milano Est 40 2,80 0 7,00 A14: Pescara Nord-Roma Est 208 21,40 0 10,29 A1: Ponzano Romano-Roma Nord 37 2,90 0 7,84 A21: Torino-Asti Ovest 56 5,20 0 9,29 A24: Teramo-L'Aquila Est 51 5,40 0 10,59 A24: Tivoli-Roma Est 21 2,20 0 10,48