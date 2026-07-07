Quanto costa l'autostrada? Ecco come evitare sorprese
Tutti gli strumenti per effettuare il calcolo del pedaggio autostradale
Il 2026 ha visto aumentare i pedaggi autostradali su molte tratte italiane, con un rincari in media dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Morale: viaggiare in autostrada costa di più. Ma quanto? In molti infatti, prima di partire, si chiedono quanto pagheranno di casello (o caselli) autostradale, preparandosi così a eventuali salassi o studiando itinerari alternativi per risparmiare e magari godersi anche panorami ben più gradevoli.
Come si può fare il calcolo del pedaggio autostradale? Naturalmente la tecnologia viene in nostro aiuto. Vediamo come fare.
Calcolo pedaggio autostradale 2026: come si fa
Per calcolare il pedaggio autostradale 2026 ci si può prima di tutto collegare ai vari siti delle concessionarie, vale a dire le società che gestiscono le varie tratte italiane, ricchi di informazioni e con sezioni apposite per fare i conti su quanto verrà a costare lo spostamento.
Il portale per il calcolo del pedaggio autostradale di Autostrade per l'Italia
Per fare un esempio il sito Autostrade per l’Italia propone la pagina "Parti adesso", grazie alla quale si può effettuare il calcolo del pedaggio autostradale - naturalmente aggiornato agli ultimi rincari - della tratta che si deve percorrere. Anche altre concessionarie come Bre.Be.Mi, Pedemontana, Autostrada del Brennero e via dicendo dispongono di strumenti simili, al fianco di informazioni in tempo reale su situazione del traffico, lavori ed eventuali scioperi.
Tali portali sono dunque comodi per calcolare i pedaggi autostradali, ma hanno un limite importante: bisogna indicare con precisione casello di ingresso e di uscita. Non si tratta infatti di navigatori satellitari bensì di calcolatori online, senza quella flessibilità di altre applicazioni online. In caso di viaggi complessi che implicano diverse tratte magari non comunicanti, toccherebbe dunque spezzare il viaggio in segmenti e verificare ogni singola tratta.
Il portale per il calcolo del pedaggio autostradale di Infoviaggiando
Il portale per il calcolo del pedaggio autostradale di Tollguru
Per avere uno sguardo più ampio la risposta viene da app di terzi o portali specializzati non appartenenti a concessionarie autostradali, sistemi che permettono di calcolare con precisione i pedaggi autostradali indicando semplicemente città di partenza e di arrivo, lasciando al software il compito di calcolare il tragitto. Anche i portali dei sistemi di telepedaggio Telepass e Unipolmove forniscono funzionalità simili, legate anch'esse al casello e non a una navigazione libera.
Portali come ViaMichelin, in grado di calcolare l'itinerario completo da specifici indirizzi, dettagliando sia il costo del carburante sia quello dei pedaggi autostradali e dando addirittura una statistica sul bilanciamento tra le due voci di spesa. Un lavoro svolto anche da TollGuru, portale specializzato nel calcolo delle spese di viaggio tra autostrade e carburante, oppure il nuovo InfoViaggiando.
Il loro funzionamento quindi è molto più simile a quello di un classico navigatore satellitare, con indicazioni dell'itinerario, suggerimenti di percorsi più rapidi o economici, con i confronti su tempi e prezzi, così da offrire una panoramica completa.
A proposito di navigatori, poi, c'è anche Waze, il navigatore satellitare social che oltre a calcolare il percorso più breve riporta anche il prezzo dei caselli autostradali. Informazioni provenienti dalla community e quindi potenzialmente aggiornati in tempo reale grazie al lavoro dei map editor.
Calcolo pedaggio autostradale 2026, i siti e le app
|Nome
|Link
|Autostrade
|Sito
|InfoViaggiando
|Sito
|Calcolo Pedaggio
|Sito
|Telepass
|Sito
|Unipolmove
|Sito
|Google Maps
|Android
iOs
|Muovy
|Android
iOs
|TollGuru
|Sito
Android
iOs
|ViaMichelin
|Sito
Android
iOs
|Waze
|Android
iOs
Calcolo pedaggio autostradale 2026: le autostrade più care
A seguito dei rincari dei pedaggi autostradali 2026 Altroconsumo ha stilato la classifica delle autostrade più care, prendendo in considerazione il costo ogni 100 km. Ecco la tabella con i costi
|Tratta
|Lunghezza trazza
|Pedaggio 2026 (€)
|Aumento(€)
|Prezzo per 100 km(€)
|A4: Agrate Brianza-Milano
|21
|1,70
|0,10
|8,10
|A4: Dalmine-Milano Est
|44
|3,50
|0,10
|7,95
|A4: Bergamo-Milano Est
|48
|3,80
|0,10
|7,92
|A22: Trento Nord-Bolzano Sud
|51
|3,90
|0,10
|7,65
|A1-A24: Valmontone-Roma Est
|44
|4,20
|0,10
|9,55
|A14-A1: Bologna Casalecchio-Firenze Nord
|97
|8,90
|0,20
|9,18
|A1: Civitavecchia-Roma Sud
|59
|4,70
|0,10
|7,97
|A4: Verona Est-Padova Ovest
|75
|5,30
|0,10
|7,07
|A14: San Lazzaro di Savena-Ravenna
|72
|5,70
|0,10
|7,92
|A4: Torino Rondissone-Novara Ovest
|83
|11,50
|0,20
|13,86
|A22: Trento Centro-Verona Nord
|87
|6,40
|0,10
|7,36
|A1: Firenze Sud-Roma Nord
|254
|20,00
|0,30
|7,87
|A16: Napoli-Benevento
|83
|6,70
|0,10
|8,07
|A4: Novara Est-Ghisolfa
|49
|6,90
|0,10
|14,08
|A14: Napoli-Bari Nord
|260
|21,60
|0,30
|8,31
|A14: San Lazzaro di Savena-Ancona Nord
|199
|15,70
|0,20
|7,89
|A14: San Lazzaro di Savena-Rimini Nord
|104
|8,20
|0,10
|7,88
|A1-A24: Napoli Nord-Roma Est
|223
|17,80
|0,20
|7,98
|A14: Bologna Borgo Panigale-Verona Sud
|139
|9,60
|0,10
|6,91
|A14: Ancona Sud-Pescara Nord
|135
|10,60
|0,10
|7,85
|A7: Genova Bolzaneto-Milano Ovest
|138
|10,70
|0,10
|7,75
|A4: Milano Est-Venezia Mestre
|272
|22,30
|0,10
|8,20
|A14: Bologna Borgo Panigale-Modena Sud
|24
|1,90
|0
|7,92
|A8: Malpensa T1-Milano
|24
|1,90
|0
|7,92
|A4: Capriate-Milano Est
|36
|2,80
|0
|7,78
|A8: Varese-Milano Nord
|46
|3,60
|0
|7,83
|A20: Messina-Buonfornello
|175
|0
|0
|-
|A4: Cavenago-Milano Est
|26
|2,00
|0
|7,69
|A18: Catania Nord-Messina
|78
|0
|0
|-
|A20: Messina-Milazzo
|34
|0
|0
|-
|A2-A3: Napoli-Cosenza
|22
|2,30
|0
|10,45
|A4: Venezia Mestre-Padova Est
|300
|3,10
|0
|1,03
|A7: Pavia-Milano Est
|40
|2,80
|0
|7,00
|A14: Pescara Nord-Roma Est
|208
|21,40
|0
|10,29
|A1: Ponzano Romano-Roma Nord
|37
|2,90
|0
|7,84
|A21: Torino-Asti Ovest
|56
|5,20
|0
|9,29
|A24: Teramo-L'Aquila Est
|51
|5,40
|0
|10,59
|A24: Tivoli-Roma Est
|21
|2,20
|0
|10,48
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