Coi prezzi del carburante (soprattutto del diesel) alle stelle, per milioni di italiani diventa fondamentale mettere in atto alcuni piccoli accorgimenti per ridurre i costi di gestione dell’auto.

Per questo motivo possono tornare utili le app di navigazione come Waze che, oltre a fornire informazioni aggiornate sul traffico e su eventuali percorsi alternativi, consente di visualizzare in tempo reale le stazioni di rifornimento più vicine ed economiche.

Per le auto a benzina e diesel (e non solo)

Una volta selezionata l’alimentazione desiderata nel menu dell’app, su Waze vengono mostrati tutti i distributori con l’opzione self-service per benzina e diesel e servito per metano e GPL.

Nello specifico, per accedere a questa opzione è necessario cliccare su “Impostazioni” e proseguire su “Dettagli veicolo” per poi indicare il tipo predefinito di carburante e il tipo di veicolo (auto, taxi, moto ed elettrico).

Le informazioni sui prezzi sono aggiornate quotidianamente sulla base dei dati diffusi dal Governo, mentre la community di automobilisti dell’app ha “mappato” 21.500 stazioni di rifornimento (su 22.654 in tutta Italia) coprendo così il 95% della rete a livello nazionale.

Per le auto elettriche

Oltre ai carburanti tradizionali, su Waze si possono consultare anche i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Stando ai numeri raccolti da Motus-E, in Italia sono presenti attualmente 32.776 punti di ricarica in 16.700 stazioni, di cui 13.225 accessibili al pubblico.

Per visualizzare le stazioni più vicine, sarà necessario scrivere nella barra di ricerca “stazione di ricarica” o anche solo l’emoji della presa di corrente. Al momento, sull’app sono visibili 14.900 colonnine.

Infine, ricordiamo che inserendo i dati sull’alimentazione, l’app è in grado di ottimizzare ulteriormente il percorso per ridurre i consumi e, nel caso delle auto elettriche, aumentare l’autonomia complessiva.