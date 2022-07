Nelle ultime settimane Waze ha integrato sulla propria app per iPhone Apple Music. Ciò dà la possibilità di controllare direttamente dal lettore audio integrato i contenuti del servizio di streaming musicale di Apple.

Una bella comodità che mancava e che arriva proprio nel momento ideale in cui l’uso di Waze (e di altre app di navigazione) si fa più comune, vista la stagione estiva. Ma scopriamone meglio i dettagli e come si usa.

La musica di Apple Music su Waze

Google, proprietaria di Waze, ha annunciato l’integrazione di Apple Music alla fine dello scorso maggio, integrazione che per ora riguarda però soltanto gli iPhone (quindi niente smartphone Android al momento).

Così anche il servizio musicale di Apple entra a far parte dell’ampio gruppo di app compatibili con l'Audio Player di Waze, fra cui ci sono Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, ma anche app radio e dedicate agli audiolibri come Audible, Audiobooks.com, fra le altre.

Grazie a tale integrazione, mentre Waze fornisce le indicazioni stradali durante la navigazione è possibile in sostanza gestire direttamente da lì la riproduzione musicale del proprio servizio preferito, e quindi senza dover passare da un’app all’altra.

Come configurare e controllare Apple Music su Waze

Per usare Apple Music su Waze è necessario prima completare la configurazione, un’operazione molto semplice che richiede giusto un paio di passaggi. Proprio come succede per gli altri servizi musicali è necessario recarsi nella schermata “Il mio Waze” e accedere al menù delle impostazioni toccando l’icona a ingranaggio. Da lì basta aprire la sezione “Audio Player” e quindi selezionare Apple Music dai servizi musicali disponibili. Per inciso, tali passaggi non sono necessari nel caso in cui l'icona della nota musicale posta nella schermata principale mostri già Apple Music nell'elenco delle app.

A questo punto è possibile gestire il tutto avviando o interrompendo la riproduzione, o passando alla traccia precedente o successiva, direttamente dalla schermata di navigazione di Waze toccando l’icona a forma di nota musicale, selezionando Apple Music e seguendo quindi le istruzioni riportate a schermo. Per maggiori informazioni sull’integrazione musicale di Waze, qui c’è una pagina web dedicata di Google che funge da guida.