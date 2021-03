Ognuno ha il proprio sistema per rendere più piacevoli i brevi spostamenti quotidiani o i viaggi più lunghi in auto. C’è chi non può fare a meno di ascoltare un programma radiofonico o degli album musicali, chi un audiolibro o una serie di podcast.

Per quest’ultimo caso in particolare, chi guida può trovar comoda la nuova funzione basata sulla collaborazione fra Waze e Audible che permette di ascoltare podcast e audiolibri, e nel contempo ricevere le indicazioni stradali, senza passare da un’app all’altra.

Waze e Audible fanno squadra

L’app di navigazione social Waze e il servizio di audiolibri e podcast di Amazon Audible hanno annunciato di recente tale collaborazione pensata per chi desidera essere allo stesso tempo "guidato e intrattenuto" nei viaggi in auto o negli spostamenti di tutti i giorni.

In sostanza, si tratta di un’integrazione che permette di usufruire di entrambi i servizi su entrambe le applicazioni, sia su smartphone Android che su iPhone. Ecco le due app, scaricabili gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store:

Come ascoltare podcast e audiolibri su Waze

Utilizzando l’app Waze durante la navigazione, per poter ascoltare un podcast o un audiolibro di Audible occorre per prima cosa effettuare il collegamento fra i due servizi. È semplicissimo, perché dalla schermata principale basta toccare l’icona della nota musicale e selezionare Audible come app da collegare.

In alternativa, è possibile fare il tutto anche dalle impostazioni di Waze accedendo alla sezione “Audio player”, sede in cui personalizzare l’integrazione col servizio scegliendo se mostrare le informazioni relative sulla mappa o, eventualmente, il brano/audiolibro/podcast successivo dell’elenco.

Come ricevere indicazioni stradali su Audible

L’app Audible, viceversa, permette agli utenti di ascoltare podcast e audiolibri ricevendo quando opportuno le indicazioni stradali, le informazioni sulla viabilità e sul traffico di Waze, anche in questo caso, senza passare da un’app all’altra.

Per configurare tale funzione basta recarsi nel menù “Impostazioni” dell’applicazione, accedere alla sezione “Connetti ad altre app” e pigiare l’interruttore relativo a “Waze”. Tutto qua.