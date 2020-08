Passato Ferragosto, sono terminate le vacanze di una buona parte degli italiani. Per tutti gli altri, o per chi ha in mente di passare un fine settimana fuori porta, magari in auto, vale la pena prendere in considerazione Waze per pianificare un viaggio.

Oltre a Google Maps, ViaMichelin e Maps.Me, anche l’app di navigazione alternativa della Grande G offre ai suoi utenti alcune funzioni interessanti per questo scopo. Tutto molto semplice, in pieno stile Waze: ecco tutto.

Viaggi pianificati

Per pianificare un viaggio in auto con Waze, l’app per smartphone Android e iOS permette all’utente di sfruttare la sezione “Viaggi pianificati”, accessibile dal menù principale toccando l’icona con la lente d’ingrandimento.

Da qui basta toccare il pulsante rosso “+” in basso a destra, selezionare il luogo desiderato da raggiungere e scegliere data e ora di arrivo. La pagina dedicata dà un’idea sull'orario di partenza consigliato in base al traffico abituale. Toccando su “Salva”, Waze mostrerà invece il viaggio pianificato nella sezione apposita.

Sincronizzazione degli eventi e anteprime

Oltre a cercare e aggiungere manualmente una destinazione, Waze dalla stessa pagina suddetta permette anche di collegare il calendario o Facebook per sincronizzare automaticamente gli eventi salvati. L’obiettivo è fornire all’utente le indicazioni opportune per poter arrivare in tempo.

In ogni caso, per ottenere un’anteprima del viaggio, basta toccare su “Vai” e pigiare su “Sommario” per dare un’occhiata al percorso consigliato da Waze, percorso che è possibile condividere o eventualmente scegliere toccando su “Percorsi”.

Tappe e notifiche di partenza

Dalla pagina di navigazione Waze consente inoltre di aggiungere delle fermate al percorso pianificato, magari per una sosta al bar, in un ristorante o presso altri punti di interesse a scelta da una sezione apposita che compare nell'anteprima di viaggio.

Utile anche la funzione di notifica della partenza, fruibile solo fornendo a Waze l’accesso ai servizi di geolocalizzazione in background, spuntando la funzione “Dimmi quando partire” posta nella sezione “Viaggi pianificati”.

Impostazioni e personalizzazione

Per gestire il tutto, Waze riserva all’utente un ampio ventaglio di opzioni e impostazioni di cui servirsi. Per accedervi, dal menù principale, basta toccare l’icona con l’ingranaggio e guardare la sezione “Preferenze di guida”, ma non solo.

“Navigazione”, ad esempio, è l’area in cui poter scegliere se evitare i pedaggi, le autostrade, le strade sterrate o altro. Ma in quella stessa sezione è possibile personalizzare tante altre funzioni e opzioni di Waze, dagli avvisi alle segnalazioni, oltre a impostare il tipo di veicolo usato per viaggiare o l'interfaccia stessa dell'app.