Waze, la celebre applicazione di navigazione stradale di Google, oltre ad aver integrato di recente la funzione di riproduzione di podcast e audiolibri, permette già da un po' di gestire la riproduzione musicale direttamente in-app.

Spotify, Amazon Music, TIDAL, YouTube Music e altri servizi di streaming musicale (e non solo) sono infatti integrati nell’applicazione per Android e iOS, affinché chi è in viaggio in auto possa controllare la musica tenendo d'occhio le indicazioni stradali, quindi senza uscire da Waze.

Le app compatibili

La funzione di gestione della riproduzione musicale durante la navigazione è disponibile sia sull’app Waze per smartphone e dispositivi Android, sia su iPhone e iPad. Per quanto riguarda invece le app compatibili si va dai servizi di streaming musicale e di podcast, alle radio.

Ecco la lista delle app supportate (qui per eventuali nuove aggiunte): Amazon Music, Audible, Audiobooks.com, Castbox, Claro Música MX, Deezer, iHeartRadio, NRJ Radio, Pandora, Radio.com, Scribd, Spotify, Stitcher, TIDAL, TuneIn e YouTube Music. In più, per Android, c’è anche NPR One.

La configurazione

Prima di tutto occorre effettuare il collegamento fra Waze e l’app (o le app) da usare per ascoltare musica, radio e podcast, configurazione concretizzabile sostanzialmente in due modi.

Dalla schermata di navigazione basta toccare l’icona con la nota musicale posta in alto a destra, selezionare dalla finestra relativa l’app da collegare, autorizzare la connessione fra i due servizi e attendere il completamento dell’operazione.

Altrimenti, è possibile fare tutto dal menù delle impostazioni di Waze, accedendo alla sezione “Audio player”. Da lì non rimane che selezionare le applicazioni da collegare e confermare.

Come funziona

Completata la procedura di configurazione, l’utente può così controllare la riproduzione audio dalla medesima icona suddetta, che ora raffigura il servizio scelto tramite l’icona relativa e funge da scorciatoia con cui controllare la musica.

Da lì è infatti possibile avviare o interrompere la riproduzione, cambiare canzone, radio o podcast in ascolto, o ancora, mostrare la lista dei brani in riproduzione, le playlist, le stazioni radio e altro.

Dall'opzione “App audio” l’utente può invece cambiare applicazione collegata, mentre toccando la scorciatoia “Impostazioni”, Waze mostra l’elenco delle app supportate e alcune opzioni di personalizzazione (per mostrare sulla schermata principale il prossimo brano e, in generale, la funzione di riproduzione audio).