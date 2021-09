A margine di una serie di funzioni inedite dedicate agli smartphone, Google ha annunciato nelle scorse ore le nuove funzionalità di Android Auto in arrivo entro l’autunno.

La novità più appetitosa riguarda il supporto ai profili di lavoro, ma sono degne di nota anche le chiamate dual SIM, le novità di Waze, i giochi, e i ritocchi e i perfezionamenti riservati alla modalità guida di Google Assistant, colei che ha pensionato l'app Android Auto per i telefoni.

Android Auto per lavoro

Chi utilizza l’auto per lavoro, non solo per recarsi in ufficio, apprezzerà senz’altro il supporto ai "profili di lavoro” su smartphone e, finalmente, anche in macchina. In sostanza, si tratta di una funzione storica di Android che permette di separare app, appuntamenti e dati di lavoro da quelli personali, col fine di gestire al meglio entrambi.

Il prossimo supporto di Android Auto, dunque, non fa che rendere tutto ciò fruibile anche in macchina, un bel vantaggio nel caso in cui si desideri ad esempio controllare al volo i prossimi appuntamenti o le comunicazioni relative alla sola sfera lavorativa.

Stesso discorso per il supporto al dual SIM, che permette di scegliere quale SIM usare nel caso in cui si desideri effettuare una chiamata attraverso Android Auto, utile sia per lavoro che in tante altre circostanze.

I giochi e le novità di Waze

Marginale, benché curiosa, in ogni caso già in parte annunciata in primavera, la questione relativa ai giochi. Google li chiama “GameSnacks” da usare quando l’auto è parcheggiata o quando la si ricarica, ad esempio; tassativamente proibite le sessioni di gioco alla guida, ovviamente.

Mentre per quel che riguarda Waze, app di casa Mountain View per chi non lo sapesse, sono in arrivo varie novità estetiche e non dedicate alle funzioni di navigazione. Fra queste un’interfaccia rinnovata con tanto di modalità scura, il supporto agli indicatori di corsia, e, durante la navigazione, una schermata che permette di focalizzarsi meglio sulle indicazioni stradali, piuttosto che su altri elementi.

La nuova modalità guida di Assistant

E infine la modalità guida di Google Assistant che, dopo aver soppiantato la vetusta app Android Auto per i telefoni, si prepara a ricevere un aggiornamento importante che permetterà di accedervi con un semplice comando vocale e si presenterà con un’interfaccia a schede per facilitare l’accesso a qualsiasi elemento: dalla musica, ai messaggi e alle altre app utilizzate di recente.

Ultima ma non per importanza la nuova funzione che permetterà di farsi leggere i nuovi messaggi automaticamente, alla stregua di Apple CarPlay con iOS 15, attraverso un semplice comando vocale tipo: “Hey Google, attiva l’autolettura dei messaggi”.

E sempre a voce, ma solo in USA almeno per il momento, sarà possibile perfino pagare i rifornimenti chiedendolo a Google Assistant, attraverso la propria carta di credito collegata a Google Pay.

Quando sono disponibili queste novità?

Come anticipato, Google ha annunciato a chiare lettere che queste novità di Android Auto saranno disponibili entro l’autunno. È tuttavia piuttosto probabile che le vedremo in Italia non prima di un rilascio statunitense che, al solito, anticipa il debutto nel vecchio continente.

Il rilascio di Android 12, in programma ufficiosamente il prossimo 4 ottobre, potrebbe essere una data da tenere d’occhio, ma molto probabilmente ci sarà da pazientare ancora un po’.