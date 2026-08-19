Porsche costruirà qualsiasi pezzo unico tu voglia, anche una Cayenne

La divisione Sonderwunsch di Porsche è in genere riservata alle sportive come la 911 — la 993 Speedster, la nuova Slantnose e così via. Ma questo non significa che sia solo per la 911. In realtà, Sonderwunsch può realizzare praticamente ciò che il cliente desidera, esattamente come lo desidera, indipendentemente dalla carrozzeria.

Parlando con Motor1 durante la Monterey Car Week, Alexander Fabig, vicepresidente Porsche per individualizzazione e classic, ha confermato che Sonderwunsch sta attualmente lavorando a progetti su misura a quattro porte.

Le Porsche personalizzate e uniche non sono solo le 911

Senza arrivare a dire che siano già in lavorazione esemplari unici di Cayenne o Macan, purtroppo Fabig ha confermato che i clienti mostrano interesse anche per altri prodotti oltre alla 911.

"Sì, abbiamo richieste per sportive a quattro porte sulle quali stiamo lavorando in questo momento. Naturalmente rappresentano la minoranza. La maggior parte dei clienti cerca sportive a due porte, ma abbiamo richieste di questo tipo, e a diversi livelli."

Porsche Cayenne GTS del 2009 rimessa in servizio dalla fabbrica Foto di: Porsche

Un assaggio di questa tendenza da parte di Sonderwunsch lo abbiamo già visto.

L'anno scorso la divisione ha completato il suo primo "Factory Re-Commission" su una Cayenne GTS del 2009, completamente restaurata con carrozzeria Blackolive e abitacolo rivisitato in pelle English Green. Sonderwunsch ha persino aggiornato la meccanica, dotando il SUV di un cambio manuale a sei marce.

Tre anni di attesa per le one-off

C'è però un aspetto fondamentale: serve pazienza. Fabig spiega che i tempi tipici per la realizzazione di un esemplare unico sono di circa tre anni. La nuova 911 Slantnose — con requisiti di omologazione più complessi — ha richiesto invece circa un anno e mezzo per essere completata.

E non tutti i ritardi dipendono necessariamente da difficoltà ingegneristiche. Fabig sottolinea che il cliente fa di fatto parte del team di sviluppo, quindi la sua disponibilità può influire sulla tempistica.

"Il nostro tempo standard [di sviluppo] è di un anno nella fase concettuale. È in questa fase che valutiamo la fattibilità tecnica e la definizione del progetto, oltre alla sostenibilità economica dell'auto. Poi ci sono due anni nella fase di realizzazione. È lì che costruiamo effettivamente le attrezzature, svolgiamo i test finali e costruiamo la vettura. Quindi i tre anni sono il modello di riferimento. Per la [Flachbau], alla fine sono stati 3,5 anni."

Curiosamente, non tutti i ritardi dipendono necessariamente da questioni tecniche. Fabig afferma che il cliente è di fatto parte del team di sviluppo, il che significa che la sua disponibilità può influenzare la tabella di marcia.

"Bisogna sempre tenere in considerazione — stiamo parlando del cliente — che si tratta di persone con agende molto fitte. Quindi a volte i ritardi non dipendono realmente da problemi tecnici; dipendono semplicemente dalla disponibilità del nostro 'project manager'. Perché è lui che comanda: senza il cliente non si possono prendere decisioni."

18 Fonte: Porsche

Fabig osserva che molti dei clienti che commissionano modelli Porsche unici tendono a essere estremamente preparati sul marchio — e a rimanere all'interno delle linee guida del DNA del brand.

Più che chiedere a Porsche di reinventare completamente una delle sue auto, spesso cercano qualcosa che sembri poter essere uscito direttamente dalla fabbrica.

"Per i clienti dei modelli unici [Sonderwunsch], è importante restare molto vicini al DNA del marchio, alla filosofia di design di Zuffenhausen e Weissach."

Nessuna richiesta rifiutata, finora

Dice che Porsche non ha ancora dovuto respingere una richiesta di un cliente, perché chi commissiona queste vetture generalmente capisce bene cosa funzioni per il marchio.

"Onestamente, finora non abbiamo mai respinto i desideri di un cliente, perché restano così tanto all'interno della nostra identità di marca che a volte siamo noi a spingere un po' il cliente, chiedendogli se vuole osare un po' di più. Non sono clienti; sono scienziati Porsche. Sanno tutto del marchio e dell'auto; il cliente della [Flachbau] conosce ogni dado e ogni bullone della storia della Flachbau. Per lui sarebbe impossibile chiedere qualcosa che non sia coerente con il marchio Porsche."

Quindi, per chiunque abbia la fortuna di commissionare un progetto Sonderwunsch unico, la domanda non è necessariamente se Porsche costruirà l'auto desiderata. È piuttosto se l'idea rientra nell'universo Porsche — e se si è disposti ad aspettare tre anni per vederla diventare realtà.

E sì, questo vale anche per i modelli a quattro porte.