La verniciatura di questa Porsche ha richiesto 300 ore di lavoro

Porsche continua a stupire col programma di personalizzazione Sonderwunsch e presenta una nuova creazione unica nel suo genere. Si chiama 911 Turbo S "Land Down Under" Edition ed è una one-off realizzata per celebrare i 75 anni della presenza ufficiale del marchio in Australia.

Basata sulla nuova 911 Turbo S 992.2 da 711 CV, abbina una livrea esclusiva ispirata ai paesaggi australiani a un abitacolo ricco di dettagli artigianali che raccontano la storia e la cultura del Paese.

Le sfumature dell'Australia

Questa 911 Turbo S è stata sviluppata in collaborazione tra Porsche Cars Australia e Porsche Exclusive Manufaktur per celebrare un anniversario importante: i 75 anni della presenza ufficiale del marchio nel continente australiano.

Porsche 911 Turbo S, la one-off dedicata all'Australia Foto di: Porsche

A un primo sguardo la vettura potrebbe sembrare una "normale" 911 Turbo S color argento, ma basta osservarla con maggiore attenzione per scoprire un lavoro di personalizzazione estremamente sofisticato.

L'elemento più spettacolare è senza dubbio la speciale verniciatura Chromaflair, applicata completamente a mano e frutto di oltre 300 ore di lavorazione. Porsche ha sviluppato due tinte dedicate esclusivamente a questo progetto: Terra Australis Red per la parte inferiore della carrozzeria e Southern Cross Blue per la sezione superiore.

A rendere ancora più esclusiva questa one-off contribuiscono le numerose illustrazioni realizzate dall'artista di Sydney Werner Bronkhorst, disseminate in vari punti della carrozzeria. Le opere raffigurano elementi della fauna e della natura australiana, con dettagli nascosti perfino sui cerchi, trasformando l'auto in una sorta di tela su quattro ruote.

Un abitacolo molto speciale

Anche gli interni sono stati completamente ripensati seguendo il medesimo filo conduttore.

L'abitacolo della 911 Turbo S è rivestito in pelle Dark Night Blue, impreziosita da inserti Coolibah Brown e finiture in legno Silky Oak, materiali scelti per richiamare i colori della natura australiana.

Il livello di cura raggiunge vette davvero sorprendenti. I sedili presentano infatti 14.417 perforazioni, realizzate seguendo un disegno esclusivo, mentre diversi inserti riportano motivi topografici ispirati alle celebri Blue Mountains.

Porsche 911 Turbo S, la plancia Foto Di: Porsche Porsche 911 Turbo S, gli interni Foto Di: Porsche

Il dettaglio più spettacolare si trova però sopra la testa degli occupanti. Il cielo dell'abitacolo è stato ricamato per riprodurre il firmamento visibile sopra Uluru nel 1951, anno in cui Porsche iniziò ufficialmente la propria attività commerciale in Australia. Una soluzione altamente simbolica che unisce design, storia e astronomia in un unico elemento.

Non manca nemmeno un tocco di ironia: sotto lo spoiler posteriore compare infatti la scritta "See ya later, mate", un saluto tipicamente australiano che rende questa creazione ancora più personale.

Motore intatto

Sotto la carrozzeria artistica batte il cuore della nuova 911 Turbo S della generazione 992.2, una delle sportive più performanti mai realizzate dalla Casa tedesca.

Porsche 911 Turbo S, la one-off dedicata all'Australia Foto di: Porsche

Il powertrain è costituito dal nuovo 3.6 sei cilindri boxer biturbo con tecnologia ibrida, capace di sviluppare 711 CV e 800 Nm di coppia massima.

Le prestazioni sono naturalmente da autentica supercar: l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 2,4 secondi, mentre la velocità massima supera i 322 km/h, confermando la Turbo S come uno dei riferimenti assoluti della categoria.

Fotogallery: Porsche 911 Turbo S, la one-off dedicata all'Australia